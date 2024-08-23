mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 178 1...171172173174175176177178179180181182183184185...247 新评论 fxsaber 2020.05.21 09:13 #1771 Andrey Barinov: 在ExpertRemove不起作用的地方--也有ChartClose()。我不明白问题出在哪里。账户变更后会发生什么？它是否显示了专家顾问的额外图表？还是只改变当前的图表符号？也许，ChartID已经改变了，这就是为什么你之前的解决方案不起作用。 无论如何，Ticks已经被处理了，这意味着如果OnInit不起作用，我们需要将它们卸载到OnTick中。 比方说，回答了所有这些问题，然后呢？如果你想进入这个主题，不在你的机器上试一下是不行的。 到了这个工作方案。 #include <fxsaber\Expert.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/19003 // Выгружает себя, если после смены счета отсутствует символ. void OnDeinit( const int Reason ) { if (Reason == REASON_ACCOUNT) { MqlTick Tick; if (!SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_CUSTOM) && !SymbolInfoTick(_Symbol, Tick)) { Alert("Account is changed!"); if (EXPERT::Remove()) Alert("Expert is removed!"); // ExpertRemove(); // Не поможет. // ChartClose(); // Не лучшее решение. } // else // Для кастомных и других случаев дополнить код следущим решением. // https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page175#comment_16365819 } } SZY 战斗顾问的要求。 Alexey Viktorov 2020.05.21 09:45 #1772 fxsaber: 请在此展示当账户改变时自动卸载的EA的源代码。 源代码将在以后提供。先检查一下这是否是你的一项功能。 fxsaber 2020.05.21 09:58 #1773 Alexey Viktorov: 源代码将在以后提供。首先检查一下，看看这些是否是对你的特殊功能。 它正在运行。不起作用。 2020.05.21 10:49:58.028 00 (EURUSD,M1) Идиот 2020.05.21 10:49:58.028 00 (EURUSD,M1) ExpertRemove() function called 显然，在日志中使用俄语词汇已经成为一种趋势。 Alexey Viktorov 2020.05.21 10:05 #1774 fxsaber:它已经启动并运行。这是不可行的。显然，在日志中使用俄语词汇已经成为一种趋势。这些并不是日志。我不是故意要冒犯你。我是为自己写的，当一些事情不成功的时候。然后我忘了删除它。 如果这不是你所期望的，那么请原谅我。你想在更换账户时将EA 从图表中删除，EA会这样做。它如何对你不起作用，我不想知道。 fxsaber 2020.05.21 10:08 #1775 Alexey Viktorov: 这些都不是日志。我不是故意要冒犯你。这是我为自己写的，当一些事情没有成功的时候。然后我忘了删除它。 如果你找到了我建议之外的可行的解决方案，那将是很有趣的事情。 fxsaber 2020.05.21 10:14 #1776 Alexey Viktorov: 你想在更换账户时将EA从图表中删除，EA会这样做。 不幸的是，它并没有。 一般来说，用REASON_ACCOUNT调用ExpertRemove 是一件完全没有意义的事情。 Alexey Viktorov 2020.05.21 10:30 #1777 fxsaber: 不幸的是，它并没有。 一般来说，用REASON_ACCOUNT调用ExpertRemove 是一件绝对没有意义的事情。 如果你不是初学者，你应该知道，专家顾问只在图表上工作。没有图表，只有服务的工作。它是如何工作的呢？ fxsaber 2020.05.21 10:37 #1778 Alexey Viktorov: 如果你不是初学者，你应该知道，该EA只在图表上工作。没有图表，只有服务的工作。它是如何工作的？ 不幸的是，你在这件事上完全无能为力。这里提供的工作方案是工作的真正奥妙，了解它的实际运作。 Alexey Viktorov 2020.05.21 10:41 #1779 fxsaber: 不幸的是，你在这件事上完全无能为力。这里提出的工作方案是工作的真正精妙之处，也是了解事情的实际运作方式。 嗯，是的，这里只有一个合格的人。 Konstantin Nikitin 2020.05.21 11:01 #1780 作为一种选择。 int OnInit(void) { string name_global = "exp_account"; if( GlobalVariableCheck(name_global) ) { if( AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN) != GlobalVariableGet(name_global) ) if( GlobalVariableDel(name_global) ) ExpertRemove(); } else GlobalVariableSet( name_global, AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN) ); return(INIT_SUCCEEDED); } 1...171172173174175176177178179180181182183184185...247 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在ExpertRemove不起作用的地方--也有ChartClose()。我不明白问题出在哪里。账户变更后会发生什么？它是否显示了专家顾问的额外图表？还是只改变当前的图表符号？也许，ChartID已经改变了，这就是为什么你之前的解决方案不起作用。 无论如何，Ticks已经被处理了，这意味着如果OnInit不起作用，我们需要将它们卸载到OnTick中。
比方说，回答了所有这些问题，然后呢？如果你想进入这个主题，不在你的机器上试一下是不行的。
到了这个工作方案。
SZY 战斗顾问的要求。
请在此展示当账户改变时自动卸载的EA的源代码。
它正在运行。不起作用。
显然，在日志中使用俄语词汇已经成为一种趋势。
这些并不是日志。我不是故意要冒犯你。我是为自己写的，当一些事情不成功的时候。然后我忘了删除它。如果这不是你所期望的，那么请原谅我。你想在更换账户时将EA 从图表中删除，EA会这样做。它如何对你不起作用，我不想知道。
如果你找到了我建议之外的可行的解决方案，那将是很有趣的事情。
你想在更换账户时将EA从图表中删除，EA会这样做。
一般来说，用REASON_ACCOUNT调用ExpertRemove 是一件完全没有意义的事情。
如果你不是初学者，你应该知道，专家顾问只在图表上工作。没有图表，只有服务的工作。它是如何工作的呢？
不幸的是，你在这件事上完全无能为力。这里提供的工作方案是工作的真正奥妙，了解它的实际运作。
嗯，是的，这里只有一个合格的人。
作为一种选择。