mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 171

新评论
 
fxsaber:

在绿框中，我的部分执行变成了与下层红框相等。部分是两笔交易。

好吧，这是为了第二部分，因为我认为在激活时还下了一个额外的订单。第一部分是否完全缺失？那么这第二部分的尺寸是多少？它不应该是完整的...尝试按头寸ID拉出订单列表。看看你能得到什么。

 
Alexey Viktorov:

好吧，这是为第二部分准备的，因为我假设在激活的时候会有一个额外的订单。

没有额外的订单。这毕竟不是MT4。

部分订单中总是有一个订单。在它被执行之前，它不在历史上。也就是说，历史上有交易，但订单可能不在那里，因为它还没有被完全填满。

 
fxsaber:

没有额外的订单。这毕竟不是MT4。

部分订单中总是有一个订单。在它被执行之前，它不在历史上。也就是说，历史上有交易，但订单可能没有出现，因为它还没有被完全填满。

在Tumblr的坚持下，我不记得关于MT4的任何事情。

好的。我现在就放一个大的量，然后盯着它。如果你把它放在一个演示中，你能给我密码看一下吗？

 
Alexey Viktorov:

如果你把它放在一个演示中，你能给我密码看一下吗？

真正的。

 
fxsaber:

真正的。

那就不要。
 
fxsaber:

没有额外的订单。这毕竟不是MT4。

总是有一个部分订单。在它被执行之前，它不在历史上。也就是说，历史上有交易，但可能没有订单，因为它还没有被完全填满。

它不是属于市场上的吗？
 
Artyom Trishkin:
它不是属于市场上的吗？

现场买入限价。

 
fxsaber:

现场买入限额。

在不考虑已经打开的部分的情况下，为整个卷？

 
Alexey Viktorov:

在不考虑已经开放的部分的情况下，对整个体积？

你似乎根本就没有遇到过。请看一下文件。每个订单有两卷。

这些是活的限制器。第一个数字是原始体积，第二个数字是倒出的体积。一旦他们变得平等或被删除，它就会进入历史。

 
fxsaber:

你似乎根本就没有遇到过。请看一下文件。每个订单有两卷。

当然我没有。这就是为什么我想弄清楚。如果你能拍张照片，就会更清楚。

1...164165166167168169170171172173174175176177178...247
新评论