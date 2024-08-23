mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 171 1...164165166167168169170171172173174175176177178...247 新评论 Alexey Viktorov 2020.04.09 11:19 #1701 fxsaber: 在绿框中，我的部分执行变成了与下层红框相等。部分是两笔交易。 好吧，这是为了第二部分，因为我认为在激活时还下了一个额外的订单。第一部分是否完全缺失？那么这第二部分的尺寸是多少？它不应该是完整的...尝试按头寸ID拉出订单列表。看看你能得到什么。 fxsaber 2020.04.09 11:25 #1702 Alexey Viktorov: 好吧，这是为第二部分准备的，因为我假设在激活的时候会有一个额外的订单。 没有额外的订单。这毕竟不是MT4。 部分订单中总是有一个订单。在它被执行之前，它不在历史上。也就是说，历史上有交易，但订单可能不在那里，因为它还没有被完全填满。 Alexey Viktorov 2020.04.09 11:29 #1703 fxsaber: 没有额外的订单。这毕竟不是MT4。 部分订单中总是有一个订单。在它被执行之前，它不在历史上。也就是说，历史上有交易，但订单可能没有出现，因为它还没有被完全填满。 在Tumblr的坚持下，我不记得关于MT4的任何事情。 好的。我现在就放一个大的量，然后盯着它。如果你把它放在一个演示中，你能给我密码看一下吗？ fxsaber 2020.04.09 11:29 #1704 Alexey Viktorov: 如果你把它放在一个演示中，你能给我密码看一下吗？ 真正的。 Alexey Viktorov 2020.04.09 11:30 #1705 fxsaber: 真正的。 那就不要。 Artyom Trishkin 2020.04.09 12:37 #1706 fxsaber: 没有额外的订单。这毕竟不是MT4。 总是有一个部分订单。在它被执行之前，它不在历史上。也就是说，历史上有交易，但可能没有订单，因为它还没有被完全填满。 它不是属于市场上的吗？ fxsaber 2020.04.09 12:52 #1707 Artyom Trishkin: 它不是属于市场上的吗？ 现场买入限价。 Alexey Viktorov 2020.04.09 13:08 #1708 fxsaber: 现场买入限额。 在不考虑已经打开的部分的情况下，为整个卷？ fxsaber 2020.04.09 13:13 #1709 Alexey Viktorov: 在不考虑已经开放的部分的情况下，对整个体积？ 你似乎根本就没有遇到过。请看一下文件。每个订单有两卷。 这些是活的限制器。第一个数字是原始体积，第二个数字是倒出的体积。一旦他们变得平等或被删除，它就会进入历史。 Alexey Viktorov 2020.04.09 13:18 #1710 fxsaber: 你似乎根本就没有遇到过。请看一下文件。每个订单有两卷。 当然我没有。这就是为什么我想弄清楚。如果你能拍张照片，就会更清楚。 1...164165166167168169170171172173174175176177178...247 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在绿框中，我的部分执行变成了与下层红框相等。部分是两笔交易。
好吧，这是为了第二部分，因为我认为在激活时还下了一个额外的订单。第一部分是否完全缺失？那么这第二部分的尺寸是多少？它不应该是完整的...尝试按头寸ID拉出订单列表。看看你能得到什么。
没有额外的订单。这毕竟不是MT4。
部分订单中总是有一个订单。在它被执行之前，它不在历史上。也就是说，历史上有交易，但订单可能不在那里，因为它还没有被完全填满。
在Tumblr的坚持下，我不记得关于MT4的任何事情。
好的。我现在就放一个大的量，然后盯着它。如果你把它放在一个演示中，你能给我密码看一下吗？
真正的。
它不是属于市场上的吗？
现场买入限价。
在不考虑已经打开的部分的情况下，为整个卷？
你似乎根本就没有遇到过。请看一下文件。每个订单有两卷。
这些是活的限制器。第一个数字是原始体积，第二个数字是倒出的体积。一旦他们变得平等或被删除，它就会进入历史。
当然我没有。这就是为什么我想弄清楚。如果你能拍张照片，就会更清楚。