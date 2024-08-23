mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 170 1...163164165166167168169170171172173174175176177...247 新评论 Andrey Khatimlianskii 2020.04.09 06:51 #1691 如果EA收到另一个符号/TF的数据，并且它还没有嘀嗒嘀嗒地走了一分半钟，那么从这个工具TF的下一个指标请求将返回无稽之谈，尽管CopyBuffer将没有错误地工作，而且上面的一行iTime和iOpen也将返回正确的值。 关于 "时间序列缓存寿命 "我知道（虽然看起来是3分钟），但如果没有刻度，为什么会 "掉下来"，我完全不明白。 通过定时器使周期性抽动的CopyClose。 Artyom Trishkin 2020.04.09 06:57 #1692 Andrey Khatimlianskii:如果EA收到另一个符号/TF的数据，并且它还没有嘀嗒嘀嗒地走了一分半钟，那么从这个工具TF的下一个指标请求将返回无稽之谈，尽管CopyBuffer将没有错误地工作，并且上面的一行iTime和iOpen也将返回正确值。 关于 "时间序列缓存寿命 "我知道（虽然看起来是3分钟），但如果没有刻度，为什么会 "掉下来"，我完全不明白。 通过定时器使周期性抽动的CopyClose。 每隔两分钟，你就得扯掉别人的时间序列。不算少。 Andrey Khatimlianskii 2020.04.09 07:06 #1693 Artyom Trishkin: 每隔两分钟，你就得扯掉别人的时间序列。不算少。 那是150秒，靠那个非常陌生的仪器的滴答声。它工作得很好。只有在发生这种停顿的时候才会失败。 我已经做了50秒，并进行了计时。我希望它能发挥作用。要抓住这种 "特殊性 "是很难的。 Artyom Trishkin 2020.04.09 07:22 #1694 Andrey Khatimlianskii: 那是150秒，靠那个非常陌生的仪器的滴答声。它工作得很好。只有在发生这种停顿的时候才会失败。 我已经做了50秒，并进行了计时。我希望它能发挥作用。要抓住这种 "特殊性 "是很难的。 斯拉瓦在某处说过，大约两分钟--不会更少。我通常将定时器设置为90秒--正常。 Alexey Viktorov 2020.04.09 07:44 #1695 fxsaber: 在套期保值中，一个头寸可以由几个IN交易组成。这是由部分执行完成的。 在这种情况下，被部分执行的订单将改变其ORDER_TIME_SETUP(_MSC)为第一个（可能是倒数第二个）交易的时间。换句话说，不可能从历史记录中确定，例如，BuyLimit是什么时候下的。 因此，套期保值的头寸可以有一个零星的开仓价格，这在净值交易中经常可以看到。 你能更详细地说明这个问题吗？ 我已经在网路工具上挣扎了很久了。我使用止损和限价订单的价格来保持网格步骤的完整性。我想了解，你是说，当订单被部分执行时，下单的时间会改变？它能发生吗？多个IN交易如何影响一个订单？ 谢谢你的强调。我会把支票放在上面。就是在订单的开盘价中，有时会发生一些事情，网格被打掉了。 fxsaber 2020.04.09 09:45 #1696 Alexey Viktorov: 你能详细说明一下吗？ 这里是一个仍在对冲的实盘头寸的开盘价。 订单的时间在历史上是有确切变化的。剩余量的现场订单--不知道。 Alexey Viktorov 2020.04.09 10:49 #1697 fxsaber: 这里是 一个 仍在对冲的实盘头寸 的开盘价。 订单的时间在历史上是有确切变化的。剩余量的现场订单--不知道。 是订单的价格还是仓位的问题？当然，我可以假设剩余量的订单时间可能发生了变化，毕竟一部分已经执行了，另一部分可能被放在另一个订单上。但如果我们按头寸ID选择历史，订单列表中索引为0的订单的时间应该不会改变，我认为是这样。但我已经把价格放在了印刷品上，以备检查。 fxsaber 2020.04.09 10:54 #1698 Alexey Viktorov: 是订单的价格还是仓位的价格？ 职务。 当然，我可以承认，剩余量的下单时间可能会改变，毕竟一部分已经执行了，对于第二部分，可以单独下单。但如果你按头寸ID选择历史记录，在订单列表中索引为0的订单的时间应该不会改变，在我看来是这样。 开场顺序改变其在历史上的时间。 Alexey Viktorov 2020.04.09 11:05 #1699 fxsaber: 职务。 开场顺序改变了其在历史上的时间。 图片上没有记录下订单的时间，但从历史记录来看，肯定是昨天。而它今天被激活了。但这是全卷的开篇。但我还没有部分开过。我将继续关注。 fxsaber 2020.04.09 11:08 #1700 Alexey Viktorov: 图片中没有记载下单的时间，但历史记录中显示肯定是昨天。而它今天被激活了。但这是全卷的开篇。但我还没有部分开过。我将继续观察。 在部分执行的绿框中，我已经变成了与下面的红框相等。局部是两个交易。 1...163164165166167168169170171172173174175176177...247 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
如果EA收到另一个符号/TF的数据，并且它还没有嘀嗒嘀嗒地走了一分半钟，那么从这个工具TF的下一个指标请求将返回无稽之谈，尽管CopyBuffer将没有错误地工作，而且上面的一行iTime和iOpen也将返回正确的值。
关于 "时间序列缓存寿命 "我知道（虽然看起来是3分钟），但如果没有刻度，为什么会 "掉下来"，我完全不明白。 通过定时器使周期性抽动的CopyClose。
每隔两分钟，你就得扯掉别人的时间序列。不算少。
那是150秒，靠那个非常陌生的仪器的滴答声。它工作得很好。只有在发生这种停顿的时候才会失败。
我已经做了50秒，并进行了计时。我希望它能发挥作用。要抓住这种 "特殊性 "是很难的。
在套期保值中，一个头寸可以由几个IN交易组成。这是由部分执行完成的。
在这种情况下，被部分执行的订单将改变其ORDER_TIME_SETUP(_MSC)为第一个（可能是倒数第二个）交易的时间。换句话说，不可能从历史记录中确定，例如，BuyLimit是什么时候下的。
因此，套期保值的头寸可以有一个零星的开仓价格，这在净值交易中经常可以看到。
我已经在网路工具上挣扎了很久了。我使用止损和限价订单的价格来保持网格步骤的完整性。我想了解，你是说，当订单被部分执行时，下单的时间会改变？它能发生吗？多个IN交易如何影响一个订单？
谢谢你的强调。我会把支票放在上面。就是在订单的开盘价中，有时会发生一些事情，网格被打掉了。
这里是一个仍在对冲的实盘头寸的开盘价。
订单的时间在历史上是有确切变化的。剩余量的现场订单--不知道。
是订单的价格还是仓位的问题？当然，我可以假设剩余量的订单时间可能发生了变化，毕竟一部分已经执行了，另一部分可能被放在另一个订单上。但如果我们按头寸ID选择历史，订单列表中索引为0的订单的时间应该不会改变，我认为是这样。但我已经把价格放在了印刷品上，以备检查。
图片上没有记录下订单的时间，但从历史记录来看，肯定是昨天。而它今天被激活了。但这是全卷的开篇。但我还没有部分开过。我将继续关注。
在部分执行的绿框中，我已经变成了与下面的红框相等。局部是两个交易。