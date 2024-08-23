mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 170

新评论
 

如果EA收到另一个符号/TF的数据，并且它还没有嘀嗒嘀嗒地走了一分半钟，那么从这个工具TF的下一个指标请求将返回无稽之谈，尽管CopyBuffer将没有错误地工作，而且上面的一行iTime和iOpen也将返回正确的值。


关于 "时间序列缓存寿命 "我知道（虽然看起来是3分钟），但如果没有刻度，为什么会 "掉下来"，我完全不明白。 通过定时器使周期性抽动的CopyClose。

 
Andrey Khatimlianskii:

如果EA收到另一个符号/TF的数据，并且它还没有嘀嗒嘀嗒地走了一分半钟，那么从这个工具TF的下一个指标请求将返回无稽之谈，尽管CopyBuffer将没有错误地工作，并且上面的一行iTime和iOpen也将返回正确值。


关于 "时间序列缓存寿命 "我知道（虽然看起来是3分钟），但如果没有刻度，为什么会 "掉下来"，我完全不明白。 通过定时器使周期性抽动的CopyClose。

每隔两分钟，你就得扯掉别人的时间序列。不算少。
 
Artyom Trishkin:
每隔两分钟，你就得扯掉别人的时间序列。不算少。

那是150秒，靠那个非常陌生的仪器的滴答声。它工作得很好。只有在发生这种停顿的时候才会失败。

我已经做了50秒，并进行了计时。我希望它能发挥作用。要抓住这种 "特殊性 "是很难的。

 
Andrey Khatimlianskii:

那是150秒，靠那个非常陌生的仪器的滴答声。它工作得很好。只有在发生这种停顿的时候才会失败。

我已经做了50秒，并进行了计时。我希望它能发挥作用。要抓住这种 "特殊性 "是很难的。

斯拉瓦在某处说过，大约两分钟--不会更少。我通常将定时器设置为90秒--正常。
 
fxsaber:

在套期保值中，一个头寸可以由几个IN交易组成。这是由部分执行完成的。

在这种情况下，被部分执行的订单将改变其ORDER_TIME_SETUP(_MSC)为第一个（可能是倒数第二个）交易的时间。换句话说，不可能从历史记录中确定，例如，BuyLimit是什么时候下的。


因此，套期保值的头寸可以有一个零星的开仓价格，这在净值交易中经常可以看到。

你能更详细地说明这个问题吗？

我已经在网路工具上挣扎了很久了。我使用止损和限价订单的价格来保持网格步骤的完整性。我想了解，你是说，当订单被部分执行时，下单的时间会改变？它能发生吗？多个IN交易如何影响一个订单？

谢谢你的强调。我会把支票放在上面。就是在订单的开盘价中，有时会发生一些事情，网格被打掉了。

 
Alexey Viktorov:

你能详细说明一下吗？

这里是一个仍在对冲的实盘头寸的开盘价

订单的时间在历史上是有确切变化的。剩余量的现场订单--不知道。

 
fxsaber:

这里是 一个 仍在对冲的实盘头寸开盘价

订单的时间在历史上是有确切变化的。剩余量的现场订单--不知道。

是订单的价格还是仓位的问题？当然，我可以假设剩余量的订单时间可能发生了变化，毕竟一部分已经执行了，另一部分可能被放在另一个订单上。但如果我们按头寸ID选择历史，订单列表中索引为0的订单的时间应该不会改变，我认为是这样。但我已经把价格放在了印刷品上，以备检查。

 
Alexey Viktorov:

是订单的价格还是仓位的价格？

职务。

当然，我可以承认，剩余量的下单时间可能会改变，毕竟一部分已经执行了，对于第二部分，可以单独下单。但如果你按头寸ID选择历史记录，在订单列表中索引为0的订单的时间应该不会改变，在我看来是这样。

开场顺序改变其在历史上的时间。

 
fxsaber:

职务。

开场顺序改变了其在历史上的时间。

图片上没有记录下订单的时间，但从历史记录来看，肯定是昨天。而它今天被激活了。但这是全卷的开篇。但我还没有部分开过。我将继续关注。


 
Alexey Viktorov:

图片中没有记载下单的时间，但历史记录中显示肯定是昨天。而它今天被激活了。但这是全卷的开篇。但我还没有部分开过。我将继续观察。

在部分执行的绿框中，我已经变成了与下面的红框相等。局部是两个交易。

1...163164165166167168169170171172173174175176177...247
新评论