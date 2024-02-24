交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 640

Mihail Marchukajtes:


说实在的，请不要大惊小怪，米哈伊尔。这一刻是至关重要的。如果这个想法，无论出于什么原因（无论是因为缺乏技能还是在新的机会面前完全愚蠢）没有成功，那么下一个想法将很快来到交易者的社区。我确信这一点。

 
Mihail Marchukajtes:

下面是我的七个!!!!用红铅笔在你的日历上记下这一天，因为那是我下载R的日子，并将一点一点地旋转它......

关于Sensei，男孩们的赠品））））)h2o.automl.

响声一般，但所有东西都是自动的...

 
老法站在一个果园里。一棵橘子树在他面前展开。鸟儿到处飞，乱七八糟。
鸟儿不会落在橘子树上，他认为果实是有毒的。他将向旁边走一步，看到
橘子树后面的苹果树，果实上有几只甚至更多的鸟在乱飞。
一定会坐下来...但他只是一直站在一个地方......。饥饿、疲惫、沮丧......。
 到了第六年年底,在胡赳赳看来,他已经深入了解了狩猎艺术的本质。因为这不是猎物,而是这个概念本身,已经成为他的核心。(с)
	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
http://playground.tensorflow.org
 
NS学习的可视化，似乎只是为了好玩或作为一个教学例子
 
而这样一个架构已经可以
 
这就像Poincaré--如果特征空间是不连贯的，你至少需要2层，elibrarius已经有一个关于这个问题的问题。
 


	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
马克西姆-德米特里耶夫斯基
而这种架构已经可以
 

 马克西姆，那么特征选择呢？赞成。
 另外，当网络开始振动时，让学习速度变慢。

 我去年夏天玩过这个东西。非常直观的东西）。
	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
阿列克谢-特伦特夫
 马克西姆，那么特征选择呢？赞成。
 另外，当网络开始振动时，让学习速度变慢。

 去年夏天，我玩了这个东西。很能说明问题的东西）。
是的,如果你把正弦波放在一起,它可以用1层。

	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
EMVC没有做到我想要的，它没有做到从粗略阅读描述中看到的那样。
 
EMVC采用一个包含预测因子和目标（仅指类，不允许回归）的表格，并计算每个训练实例是否真的属于某个特定类的概率。可以找到训练表中与大多数训练实例相矛盾的行（离群值、错误），并将其删除，以避免训练中混淆模型。
 
我本想找到一组能给出最高概率估计的预测器，但找到的预测器组并不令人满意。我不会用这个做实验，有更好的工具来选择预测器。我看不到交叉熵的估计，软件包在内部以某种方式使用它，但没有向用户返回这个答案。
 
但是，有一个有趣的工具可以筛选出训练实例而不是预测者。
 

 
library(EMVC)
data(iris)


trainTable <- iris #таблица  на которой в дальнейшем будет обучаться какая-то модель
PREDICTOR_COLUMNS_SEQ <- 1:4 #номера  колонок с предикторами
TARGET_COLUMN_ID <- 5 #номер  колонки с таргетом

EMVC_MIN_TRUST <- 0.9 #минимально  допустимая вероятность принадлежности к классу посчитанная через emcv. От 0 до 1.

emvcData <- t(as.matrix(trainTable[,PREDICTOR_COLUMNS_SEQ]))
emvcAnnotations <- as.numeric(trainTable[,TARGET_COLUMN_ID])
emvcAnnotationsUnique <- unique(emvcAnnotations)
emvcAnnotationsMatrix <- matrix(0, ncol=ncol(emvcData), nrow = length(emvcAnnotationsUnique))
for(i in 1:length(emvcAnnotationsUnique)){
  emvcAnnotationsMatrix[i, emvcAnnotations == emvcAnnotationsUnique[i]] <- 1
}

set.seed(0)
emvcResult <- EMVC(data = emvcData,
                   annotations = emvcAnnotationsMatrix,
                   #  bootstrap.iter = 20,
                   k.range = 2
                   #  clust.method = "kmeans",
                   #  kmeans.nstart = 1,
                   #  kmeans.iter.max = 10,
                   #  hclust.method = "average",
                   #  hclust.cor.method = "spearman"
)

badSamples <- c()
for(i in 1:ncol(emvcResult)){
  if(max(emvcResult[,i])<EMVC_MIN_TRUST){
    badSamples <- c(badSamples, i)
  }
}
cat("Indexes of bad train samples:", badSamples,"\n") #Это  номера строк в обучающей табличке которые повышают кросс-энтропию данных. Они противоречат большинству других обучающих примеров, и возможно следует их удалить из обучающей таблички
trainTable <- trainTable[-badSamples,]



	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
这是个遗憾。
 
你再一次证明了奇迹不会发生,你必须从头开始捡起一切的想法。

	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
交易员博士
 因此，你可以在训练表中找到与其他大多数训练实例（尖峰、错误）相矛盾的行，并将其删除，以避免在训练期间混淆模型。
