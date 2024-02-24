交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 604 1...597598599600601602603604605606607608609610611...3399 新评论 [删除] 2018.01.24 11:59 #6031 Vizard_: 那是玩笑话。没有戏谑，扭一扭，看看会有什么影响。 如果输入足以完成任务，你可以在 "1个神经元 "上完成。 在莫的背景下，意识形态上的正确性在有毒-a。-------------- 教授谈深度网络 - youtu.be/qx3iM2aa2yU 31分钟 "仍然没有多少科学，但有很多巫术魔法"以高变化率 为特征的发展阶段被特别命名为：飞跃。激活函数（sigmoid、tanh和其他）是一个跃迁，通过引入变化速度的限制进行修改。这里的 "寻求者 "还需要多少时间才能意识到这一事实的意义......。 Yuriy Asaulenko 2018.01.24 11:59 #6032 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 它在外汇中不起作用) 它在外汇上不起作用。嗯，我必须说，我还没有试过。 [删除] 2018.01.24 12:03 #6033 Oleg avtomat: 以高变化率为特征的发展阶段被称为飞跃。激活函数（sigmoid、tanh和其他）是一个跳跃，通过引入变化率的限制进行修改。这里的 "寻求者 "需要多长时间才能掌握这一事实的含义......。在没有实际证据证明其稳健性的情况下，对一些东西的理解有什么意义呢？我更喜欢这样的说法：这是一条存款增长曲线（至少在测试中）......而你们现在都是M......Kikes azzaz......那么是的，没有问题。 [删除] 2018.01.24 12:05 #6034 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 在没有实际有力证据的情况下，意识到一些东西有什么意义呢？你明白你刚才说的话吗......？ [删除] 2018.01.24 12:07 #6035 Oleg avtomat: 你知道你在说什么吗？我愿意。 Aleksei Kuznetsov 2018.01.24 13:04 #6036 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 学习过程可以包括陡峭度优化，我已经这样做了，但只针对模糊逻辑。陡峭程度可以产生很大的差异，是的。你给了一篇文章的链接https://habrahabr.ru/post/322438/如果神经网络误差函数的图形真的是这样绘制的（它被贴在这里的切线上）。 很明显，使用sigmoid也可以建立类似的东西，但个别部分的陡度会更低。如果sigmoid不那么陡峭，你可能可以用切线做同样的事，你只需要多拿3-5次。即增加神经元的数量。可能sigmoid给了我较小的误差，因为我缺少切线时网络中的神经元数量。 Нейронные сети в картинках: от одного нейрона до глубоких архитектур 2022.02.17habrahabr.ru Многие материалы по нейронным сетям сразу начинаются с демонстрации довольно сложных архитектур. При этом самые базовые вещи, касающиеся функций активаций, инициализации весов, выбора количества слоёв в сети и т.д. если и рассматриваются, то вскользь. Получается начинающему практику нейронных сетей приходится брать типовые конфигурации и... Igooor_45 2018.01.24 17:05 #6037 谁有意见？学习交易，是交钱好还是免费好？还有一个问题，花钱上付费课程到底值不值？ Aleksei Kuznetsov 2018.01.24 17:23 #6038 我想了想文章https://www.mql5.com/ru/articles/497，激活函数的陡度发生了变化，得出的结论是网络会自己找到合适的陡度。请看公式。for(int n=0; n<10; n++) { NET+=Xn*Wn; } NET*=0.4; // - умножением меняем крутизну ф-ии активации 训练 时，网络 应该拾取乘法器Wn。如果对网络来说，总计*0.4更有利可图，那么它将简单地捡起Wn的所有权重，每一个都已经是*0.4。也就是说，我们只是把总的乘数放在括号里，它本身将由最小误差决定。如果有人不同意，请纠正。 Нейронные сети - от теории к практике 2012.10.06Dmitriy Parfenovichwww.mql5.com В наше время, наверное, каждый трейдер слышал о нейронных сетях и знает, как это круто. В представлении большинства те, которые в них разбираются, это какие-то чуть ли не сверхчеловеки. В этой статье я постараюсь рассказать, как устроена нейросеть, что с ней можно делать и покажу практические примеры её использования. Понятие о нейронных сетях... Yuriy Asaulenko 2018.01.24 17:45 #6039 elibrarius。我一直在思考的问题......并得出结论，网络将自行拾取正确的陡度。正是如此。NS将按比例增加或减少所有权重的正确数量（这将是-深度），甚至拿起正确的偏移。总之，对于大多数任务来说，这并不重要。 Aleksei Kuznetsov 2018.01.24 19:27 #6040 我想自动确定网络中神经元的数量。计算的公式是什么？ 1...597598599600601602603604605606607608609610611...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
那是玩笑话。没有戏谑，扭一扭，看看会有什么影响。
如果输入足以完成任务，你可以在 "1个神经元 "上完成。
在莫的背景下，意识形态上的正确性在有毒-a。
--------------
教授谈深度网络 - youtu.be/qx3iM2aa2yU
31分钟 "仍然没有多少科学，但有很多巫术魔法"
以高变化率 为特征的发展阶段被特别命名为：飞跃。
激活函数（sigmoid、tanh和其他）是一个跃迁，通过引入变化速度的限制进行修改。
这里的 "寻求者 "还需要多少时间才能意识到这一事实的意义......。
它在外汇中不起作用)
以高变化率为特征的发展阶段被称为飞跃。
激活函数（sigmoid、tanh和其他）是一个跳跃，通过引入变化率的限制进行修改。
这里的 "寻求者 "需要多长时间才能掌握这一事实的含义......。
在没有实际证据证明其稳健性的情况下，对一些东西的理解有什么意义呢？
我更喜欢这样的说法：这是一条存款增长曲线（至少在测试中）......而你们现在都是M......Kikes azzaz......那么是的，没有问题。
在没有实际有力证据的情况下，意识到一些东西有什么意义呢？
你明白你刚才说的话吗......？
你知道你在说什么吗？
我愿意。
学习过程可以包括陡峭度优化，我已经这样做了，但只针对模糊逻辑。陡峭程度可以产生很大的差异，是的。
你给了一篇文章的链接https://habrahabr.ru/post/322438/
如果神经网络误差函数的图形真的是这样绘制的（它被贴在这里的切线上）。
很明显，使用sigmoid也可以建立类似的东西，但个别部分的陡度会更低。
如果sigmoid不那么陡峭，你可能可以用切线做同样的事，你只需要多拿3-5次。即增加神经元的数量。
可能sigmoid给了我较小的误差，因为我缺少切线时网络中的神经元数量。
谁有意见？学习交易，是交钱好还是免费好？还有一个问题，花钱上付费课程到底值不值？
我想了想文章https://www.mql5.com/ru/articles/497，激活函数的陡度发生了变化，得出的结论是网络会自己找到合适的陡度。
请看公式。
训练 时，网络 应该拾取乘法器Wn。如果对网络来说，总计*0.4更有利可图，那么它将简单地捡起Wn的所有权重，每一个都已经是*0.4。也就是说，我们只是把总的乘数放在括号里，它本身将由最小误差决定。
如果有人不同意，请纠正。
我一直在思考的问题......并得出结论，网络将自行拾取正确的陡度。
正是如此。NS将按比例增加或减少所有权重的正确数量（这将是-深度），甚至拿起正确的偏移。
总之，对于大多数任务来说，这并不重要。