交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 597

2018.01.22 06:00 #5961
sibirqk:

2018.01.22 06:04 #5962
马克西姆-德米特里耶夫斯基。

生活会使 -

2018.01.22 06:27 #5963

2018.01.22 07:14 #5964
马克西姆-德米特里耶夫斯基。

1）你的训练情况如何？我没有看到权重是如何应用的。

2018.01.22 10:08 #5965
sibirqk:

2018.01.22 10:14 #5966
马克西姆-德米特里耶夫斯基。

2018.01.22 11:38 #5967
尤里-阿索连科。

2018.01.22 11:49 #5968
桑桑尼茨-弗门科。

2018.01.22 11:51 #5969
尤里-阿索连科。

神经网络正在慢慢剔除错误👍😀😎

2018.01.22 12:06 #5970
尤里-阿索连科。
当然，但在这个问题上，你需要从桑桑尼茨的口号开始--"垃圾进，垃圾出"。而你所有的认知和创造才能，首先应该以减少输入端的垃圾为目标，然后才尝试给你的电脑硬件带来极大的负担。
做了一个容易实现的非动态分类器方案
也许缺少什么？:)
神经元的数量可以增加，现在隐藏层有2个。
2）神经元本身的权重是否可用？
3）作为一个媒介，你可以采取1-4号订单的收盘或快速MA的导数。或增量。
4) 我会把隐藏层的大小与输入相等。
这是肯定的--这是统计局大楼上的一个标志。
不仅如此，还有许多其他地方都挂着这个牌子）。
可以这么说，我坚持了这个主题。
但在统计学上，这是一个原则问题。
而这都是关于相关的，因为基本概念之一，也是最平均的，都是因为相关总是有价值的，没有价值的 "没有价值=NA"。如果你回想一下中世纪，有几百年的时间专门用于此--在原则上可能没有关联的地方找到关联。
当我开始学习R时，我很惊讶，它是如何与这个非常NA进行的。