交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3350

[删除] 2023.12.14 10:10 #33491

MO 甚至不知道自动毫升和全循环之间的区别：)如果你做了一个模型，你的客户就会开始骚扰你，而你要为请求付费😀最好是你自己的服务器。

[删除] 2023.12.16 06:37 #33492

fxsaber #:在同一份名单上。

我记得您曾在某处比较过不同 dts 的最大利润。在某个图表中，您是通过什么算法获得最大利润的？是通过优化还是有严格的算法。

[删除] 2023.12.16 09:19 #33493

保角预测 的方法也与科祖尔不谋而合，至少在反概率加权 方面是如此。我还没有读下去。很多定义）

潜在结果的定义也是如此。但二元分类的情况已经比较清楚了。也就是说，没有引入三元变量或工具变量。

GitHub - valeman/awesome-conformal-prediction: A professionally curated list of awesome Conformal Prediction videos, tutorials, books, papers, PhD and MSc theses, articles and open-source libraries.

valemangithub.com
A professionally curated list of awesome Conformal Prediction videos, tutorials, books, papers, PhD and MSc theses, articles and open-source libraries. - GitHub - valeman/awesome-conformal-predicti...

[删除] 2023.12.16 11:39 #33494

我的上两篇文章，从简单的层面，不加细微的描述，几乎描述了所有这些方法。我们可以说它们没有描述，但已经很接近了。我现在正在检查他们研究的细节。举例来说，归纳式符合性与转导式符合性的区别仅在于一个或两个分类器，分别用于每个类标签。后者在估计后验方面更好（更准确）。而我使用的是归纳法。另一种方法是通过添加和丢弃每个样本来重新训练模型，以获得更准确的估计。这种方法非常昂贵，但还算有效。不过你也可以使用简单快速的分类器。我在树桩上训练时也写到了这一点。

我没看到有人为我的聪明才智鼓掌

Alexander Ivanov 2023.12.16 11:55 #33495

我在尝试不同的方法！

我正在尝试不同的方法。

NN+GA算法取得了成效。稳定多了。

[删除] 2023.12.16 11:56 #33496

Alexander Ivanov #:你好！我正在尝试不同的方法。NN+GA算法取得了成效。稳定多了

你是说你比我酷？

[删除] 2023.12.17 12:38 #33497

与伏特加、鹿肉和黄瓜一起夜读。

我正在构思主题，并试图在脑海中把 MOSH 不同学科的方法联系起来。

A Gentle Introduction to Conformal Prediction and Distribution-Free Uncertainty Quantification

arxiv.org
Black-box machine learning models are now routinely used in high-risk settings, like medical diagnostics, which demand uncertainty quantification to avoid consequential model failures. Conformal prediction is a user-friendly paradigm for creating statistically rigorous uncertainty sets/intervals for the predictions of such models. Critically, the sets are valid in a distribution-free sense: they possess explicit, non-asymptotic guarantees even without distributional assumptions or model assumptions. One can use conformal prediction with any pre-trained model, such as a neural network, to produce sets that are guaranteed to contain the ground truth with a user-specified probability, such as 90%. It is easy-to-understand, easy-to-use, and general, applying naturally to problems arising in the fields of computer vision, natural language processing, deep reinforcement learning, and so on. This hands-on introduction is aimed to provide the reader a working understanding of conformal...

Aleksey Nikolayev 2023.12.17 15:13 #33498

这似乎与概率预测 非常相似，尽管他们写道它们是不同的东西。就我目前的理解而言，保形预测更侧重于分类，而概率预测侧重于回归。

fxsaber 2023.12.17 15:18 #33499

还有单程。在论坛的某个地方。

[删除] 2023.12.17 15:39 #33500

谢谢：）是的，类似。他们写道，分类或回归并不重要。如何通过在验证网络上进行比较来获得预测估计值是很清楚的（就 "归纳法 "而言，即更快、更简单的方法）。"传导式 "也大致清楚，但速度非常慢，因为它需要训练的模型数量与样本中的示例数量一样多。还有一些中间变体，比如 CV，实际上我自己也是这么做的。

从文章中我不太明白最终的模型是如何训练的，在什么地方替换了什么。还是通过校正模型权重、校准（样本权重）或其他方式，就像在 Kozula 中那样。或者在评估后将最可能的标记替换到模型中。为此，我刚刚使用了第二个模型，它禁止在坏的示例上进行交易。
在同一份名单上。
保角预测 的方法也与科祖尔不谋而合，至少在反概率加权 方面是如此。我还没有读下去。很多定义）
潜在结果的定义也是如此。但二元分类的情况已经比较清楚了。也就是说，没有引入三元变量或工具变量。
我在尝试不同的方法！
你是说你比我酷？
NN+GA算法取得了成效。稳定多了。
与伏特加、鹿肉和黄瓜一起夜读。
与伏特加、鹿肉和黄瓜一起夜读。
我正在构思主题，并试图在脑海中把 MOSH 不同学科的方法联系起来。
这似乎与概率预测 非常相似，尽管他们写道它们是不同的东西。就我目前的理解而言，保形预测更侧重于分类，而概率预测侧重于回归。
我记得您曾在某个地方比较过不同 dts 的最大利润。在某个图表上，你是通过什么算法获得最大利润的？是通过优化还是有严格的算法？
还有单程。在论坛的某个地方。
谢谢：）是的，类似。他们写道，分类或回归并不重要。如何通过在验证网络上进行比较来获得预测估计值是很清楚的（就 "归纳法 "而言，即更快、更简单的方法）。"传导式 "也大致清楚，但速度非常慢，因为它需要训练的模型数量与样本中的示例数量一样多。还有一些中间变体，比如 CV，实际上我自己也是这么做的。
从文章中我不太明白最终的模型是如何训练的，在什么地方替换了什么。还是通过校正模型权重、校准（样本权重）或其他方式，就像在 Kozula 中那样。或者在评估后将最可能的标记替换到模型中。为此，我刚刚使用了第二个模型，它禁止在坏的示例上进行交易。