交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3356 1...334933503351335233533354335533563357335833593360336133623363...3399 新评论 Aleksey Vyazmikin 2023.12.24 20:52 #33551 Maxim Dmitrievsky #: 我希望至少有人能用谷歌搜索一下这个提示。 。 即使你在训练中掌握了概率曲线，你还能谈什么新数据。而布斯廷和福雷斯特在这方面罪孽深重。布斯特是过于自信，福雷斯特是信心不足。当然，前提是您打算使用阈值。 我自己也观察到，当你提高临界值时，交易的质量甚至不会提高。那么模型返回的概率是多少呢？什么都没有） 在 Sanych 的图片中，您可以从边缘列的离群值中看到自信的波动。波谷应该更加平滑。这是一个过度训练模型。 它显示了模型在 0.05 步的 "概率 "范围内的结果。CatBoost 非常准确地将类别分离为 0.5（magnetta 为 1，aqua 为 0）。 您可以看到，从 0.35 开始，鳍的结果是正的--绿色曲线高于红色曲线。 这就是您想要校准的结果吗？ [删除] 2023.12.24 20:57 #33552 Aleksey Vyazmikin #:这是否正是你想要校准的--将阶级分化点转移到创收点？ 不是。 mytarmailS 2023.12.24 21:00 #33553 拉。你可以问 30 次，但不能用谷歌搜索。 Aleksey Vyazmikin 2023.12.24 21:10 #33554 Maxim Dmitrievsky #: 没有 那目的是什么？ Aleksey Vyazmikin 2023.12.24 21:28 #33555 我想每个人都听说过校准，但它没有实际用处，正是因为样本不具有代表性。 在我看来，对单个叶片进行概率估算，比对模型的叶片总和进行再加权得出的结果更合理。 [删除] 2023.12.24 21:55 #33556 Aleksey Vyazmikin #:我想每个人都听说过校准，但它并没有实际用途，只是因为样本不具代表性。在我看来，对单个叶片进行概率估算，比对模型的叶片总和进行再加权得出的结果更合理。 大家什么都听到了，却没有人回应什么。更不用说其他没有透露的细微差别了，只能猜测原来如此。如果你有一个弱（期望值低）但稳定的 OOS 模型，那么校准也没有意义吗？仔细想想 Aleksey Vyazmikin 2023.12.25 02:20 #33557 Maxim Dmitrievsky #: 每个人都听到了一切，但没有人回答任何问题。更不用说其他没有透露的细微差别，只能猜测原来是这样。 。 如果你有一个较弱（期望值较低）但稳定的 OOS 模型，那么校准它也没有意义吗？仔细想想 现在，我想到了恒定校准的想法，但要有一定的权重--比如每个区间的 EMA。这样至少可以适应市场波动和模型过时的情况。 我认为在一些单独数据上进行静态校准没有任何意义。在我的预测器上，我调查了统计指标的稳定性问题，这样的指标很少，而模型中充满了这种不稳定的预测器。这就是为什么我在寻找稳定性，而这种稳定性可以应用于.....。 在上面的截图中，我展示了模型的部分内容--你可以看到边缘的召回率通常很低，这已经说明了相同权重的统计指标并不平等，即使在理论上，它们通常也不足以在这个 "概率 "范围内谈论稳定性。因此，从这个角度来看，校准总数也是一个可疑的想法。 不过，我对叶片中重新加权值的想法更感兴趣，我早些时候写过相关文章，但在这里没有得到任何反馈--所以只能靠我自己了....。 [删除] 2023.12.25 08:03 #33558 又是一些新定义。最后一次：分类器被校准是因为它输出了不正确的概率。它们的原始形式毫无意义。别再想了。 Aleksei Kuznetsov 2023.12.25 08:08 #33559 Catbusta 的代码是公开的，您可以查看代码，了解赠送的具体内容。 [删除] 2023.12.25 08:23 #33560 https://education.yandex.ru/handbook/ml/article/veroyatnostnyj-podhod-v-ml https://education.yandex.ru/handbook/ml/article/kak-ocenivat-veroyatnosti 1...334933503351335233533354335533563357335833593360336133623363...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我希望至少有人能用谷歌搜索一下这个提示。 。
它显示了模型在 0.05 步的 "概率 "范围内的结果。CatBoost 非常准确地将类别分离为 0.5（magnetta 为 1，aqua 为 0）。
您可以看到，从 0.35 开始，鳍的结果是正的--绿色曲线高于红色曲线。
这就是您想要校准的结果吗？
这是否正是你想要校准的--将阶级分化点转移到创收点？
没有
那目的是什么？
我想每个人都听说过校准，但它没有实际用处，正是因为样本不具有代表性。
在我看来，对单个叶片进行概率估算，比对模型的叶片总和进行再加权得出的结果更合理。
我想每个人都听说过校准，但它并没有实际用途，只是因为样本不具代表性。
在我看来，对单个叶片进行概率估算，比对模型的叶片总和进行再加权得出的结果更合理。
每个人都听到了一切，但没有人回答任何问题。更不用说其他没有透露的细微差别，只能猜测原来是这样。 。
现在，我想到了恒定校准的想法，但要有一定的权重--比如每个区间的 EMA。这样至少可以适应市场波动和模型过时的情况。
我认为在一些单独数据上进行静态校准没有任何意义。在我的预测器上，我调查了统计指标的稳定性问题，这样的指标很少，而模型中充满了这种不稳定的预测器。这就是为什么我在寻找稳定性，而这种稳定性可以应用于.....。
在上面的截图中，我展示了模型的部分内容--你可以看到边缘的召回率通常很低，这已经说明了相同权重的统计指标并不平等，即使在理论上，它们通常也不足以在这个 "概率 "范围内谈论稳定性。因此，从这个角度来看，校准总数也是一个可疑的想法。
不过，我对叶片中重新加权值的想法更感兴趣，我早些时候写过相关文章，但在这里没有得到任何反馈--所以只能靠我自己了....。
https://education.yandex.ru/handbook/ml/article/veroyatnostnyj-podhod-v-ml
https://education.yandex.ru/handbook/ml/article/kak-ocenivat-veroyatnosti