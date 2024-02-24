交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3166 1...315931603161316231633164316531663167316831693170317131723173...3399 新评论 [删除] 2023.08.02 16:47 #31651 СанСаныч Фоменко #:你真烦人，大师！我不知道，但你知道--看看你的市场！除了对周围世界的痛苦感知和对包装的神圣信仰，你还剩下什么吗？)每天我都能读到你一无所知的包裹。 还是土拨鼠日？ mytarmailS 2023.08.02 16:57 #31652 Forester #:是时候结束这项试图从随机数据中找出规律的史诗般的努力了。 是啊 或者说，是时候停止惯性思维，冷静看待结果了。 [删除] 2023.08.02 17:40 #31653 Forester #: 通过胸衣学习的结果往往不差 从第 10 年到第 21 年，找到束腰的比例为 30%（该网站 30% 的随机历史记录参与了学习），其他年份一般都是纯 OOS。 在终端中是这样的 [删除] 2023.08.02 17:50 #31654 确定核心集的方法有很多。下面是一些最常用的方法： 随机子集： 从原始数据集中随机选择一个点子集。这是最简单的获取核心集的方法，但并不总能提供最好的质量。 参考点： 从原始数据集中 选择 对机器学习算法的预测影响较大的点。与随机子集相比，这是一种更有效的获取核心集的方法，但可能更加复杂。 聚类： 根据原始数据集中各点的相似性对其进行 分组 。从每组中选择一个点作为核心集。这是一种高效的方法，可以获得很好地代表原始数据集的核心集，但可能会更加复杂。 测血核： 使用测血核从源数据集中 选取 点。这是一种获取核心集的强大方法，可用于提高机器学习算法的质量。 扩展随机子集： 这种 方法从原始数据集中随机选取点，但以更高的概率选取对机器学习算法预测影响较大的点。这是一种获取核心集的有效方法，可提供良好的质量，并可用于各种机器学习任务。 需要注意的是，并不存在适用于所有机器学习任务的通用核心集获取方法。选择何种方法获取核心集取决于具体任务和可用的计算资源。 *巴德 Aleksei Kuznetsov 2023.08.02 20:31 #31655 Maxim Dmitrievsky #:通过紧身胸衣学习的效果往往不错从第 10 年到第 21 年，发现束衣的比例为 30%（该网站 30%的随机历史记录参与了学习），其余年份一般都是纯 OOS在终端中是这样的 嗯，也有持续六个月到一年的缩水期。您准备好了吗？尤其是在实际启动时立即开始缩水的情况下？ Ivan Butko 2023.08.02 22:09 #31656 Forester #:嗯，也有持续六个月到一年的缩水期。你准备好了吗？尤其是当您开始真正投资时，缩水就会立即开始？通常要分散投资。 这些图在其他工具上也能获利。如果所有这些工具的总体趋势都与上图相同，就能保证投资的稳定性。 您只需创建一个能创造最大恢复因素的工具组合。 [删除] 2023.08.02 22:09 #31657 Forester #:嗯，也有持续六个月到一年的缩水期。你准备好了吗？尤其是当您开始真正投资时，缩水就会立即开始？ 我还没准备好赌 20 年：）这更像是一个案例研究。 我可以接受 10 年的培训 - 1 年的 OOS，没问题。 但有很多噪音，有时模型会把几乎所有样本都当作无用样本扔掉，只剩下 3 笔交易。 还有一些历史数据从未被正常预测过。 总之，这不是一项很有意义的活动。 这就像转动老式接收器，一不小心就会碰到一些带噪声的波浪。 mytarmailS 2023.08.04 11:17 #31658 我再一次确信，预测需要一个模型。 模型可以去除不必要的（噪音），留下必要的（信号），如果可能的话，还可以放大必要的（信号），而且模型更具有确定性，在模式.... 中具有更高的可重复性。 举个例子。 高-低 minutka 价格。 然后，我们对价格进行最简单的简化（创建模型）。 然后，我们借助已知的简单降维 算法去除多余部分（改进模型），这样模型的重复性就更高了。 最后也许是点缀。 我想知道如何在这样的数据上训练 MO？ 这是一个测试样本。 Confusion Matrix and Statistics Reference Prediction -1 1 -1 24130 2780 1 4478 23613 Accuracy : 0.868 95% CI : (0.8652, 0.8709) No Information Rate : 0.5201 P-Value [Acc > NIR] : < 2.2e-16 Kappa : 0.7363 Mcnemar's Test P-Value : < 2.2e-16 Sensitivity : 0.8435 Specificity : 0.8947 Pos Pred Value : 0.8967 Neg Pred Value : 0.8406 Prevalence : 0.5201 Detection Rate : 0.4387 Detection Prevalence : 0.4893 Balanced Accuracy : 0.8691 'Positive' Class : -1 你以前见过这样的数据吗？ Vladimir Perervenko 2023.08.04 12:34 #31659 СанСаныч Фоменко #:具体叫什么名字？还是自制的？我使用各种 "木制 "模型多年，从未见过这样的模型。 什么叫自制？有一个理论依据，一篇好文章。有个软件包叫 RLTv3.2.6，效果不错。你应该注意一下版本。 关于 Python 中的木质模型 ONNX。参见软件包skl2onnx。 支持的 scikit-learn 模型。 最后支持的选项集是 15。 祝好运 skl2onnx 2023.05.09pypi.org Convert scikit-learn models to ONNX [删除] 2023.08.04 12:48 #31660 而自作主张、自作主张的主要是布雷曼，因为他没有用R语言写作。他真是个黑客。 1...315931603161316231633164316531663167316831693170317131723173...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你真烦人，大师！我不知道，但你知道--看看你的市场！
除了对周围世界的痛苦感知和对包装的神圣信仰，你还剩下什么吗？)
每天我都能读到你一无所知的包裹。还是土拨鼠日？
是时候结束这项试图从随机数据中找出规律的史诗般的努力了。
是啊
或者说，是时候停止惯性思维，冷静看待结果了。
通过胸衣学习的结果往往不差
从第 10 年到第 21 年，找到束腰的比例为 30%（该网站 30% 的随机历史记录参与了学习），其他年份一般都是纯 OOS。
在终端中是这样的
确定核心集的方法有很多。下面是一些最常用的方法：
需要注意的是，并不存在适用于所有机器学习任务的通用核心集获取方法。选择何种方法获取核心集取决于具体任务和可用的计算资源。
*巴德
通过紧身胸衣学习的效果往往不错
从第 10 年到第 21 年，发现束衣的比例为 30%（该网站 30%的随机历史记录参与了学习），其余年份一般都是纯 OOS
在终端中是这样的
嗯，也有持续六个月到一年的缩水期。您准备好了吗？尤其是在实际启动时立即开始缩水的情况下？
嗯，也有持续六个月到一年的缩水期。你准备好了吗？尤其是当您开始真正投资时，缩水就会立即开始？
通常要分散投资。您只需创建一个能创造最大恢复因素的工具组合。
这些图在其他工具上也能获利。如果所有这些工具的总体趋势都与上图相同，就能保证投资的稳定性。
嗯，也有持续六个月到一年的缩水期。你准备好了吗？尤其是当您开始真正投资时，缩水就会立即开始？
我还没准备好赌 20 年：）这更像是一个案例研究。
我可以接受 10 年的培训 - 1 年的 OOS，没问题。
但有很多噪音，有时模型会把几乎所有样本都当作无用样本扔掉，只剩下 3 笔交易。
还有一些历史数据从未被正常预测过。
总之，这不是一项很有意义的活动。
这就像转动老式接收器，一不小心就会碰到一些带噪声的波浪。
我再一次确信，预测需要一个模型。
模型可以去除不必要的（噪音），留下必要的（信号），如果可能的话，还可以放大必要的（信号），而且模型更具有确定性，在模式.... 中具有更高的可重复性。
举个例子。
高-低 minutka 价格。
然后，我们对价格进行最简单的简化（创建模型）。
然后，我们借助已知的简单降维 算法去除多余部分（改进模型），这样模型的重复性就更高了。
最后也许是点缀。
我想知道如何在这样的数据上训练 MO？
这是一个测试样本。
你以前见过这样的数据吗？
具体叫什么名字？还是自制的？
我使用各种 "木制 "模型多年，从未见过这样的模型。
什么叫自制？有一个理论依据，一篇好文章。有个软件包叫 RLTv3.2.6，效果不错。你应该注意一下版本。
关于 Python 中的木质模型 ONNX。参见软件包skl2onnx。
支持的 scikit-learn 模型。 最后支持的选项集是 15。
祝好运