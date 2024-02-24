交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 314 1...307308309310311312313314315316317318319320321...3399 新评论 [删除] 2017.04.09 17:07 #3131 Dr.Trader:我将重新表述任务--给我们你的模型在D1上交易的代码，你不能也给一个训练好的模型，你的代码应该在我们的服务器上运行并训练模型，我们需要知道并理解整个策略。 结果是，我们将为你的完美战略支付一点费用，而我们将在没有你的情况下继续获利。这是个陷阱。所有足够的人都离开了，只剩下 "让我们通过优化随机颗粒来训练gbm，也许会成功 "的团队。 所有2或3个人都离开了那里 :) forexman77 2017.04.09 17:48 #3132 我想做一个正态分布作为一个指标。谁能告诉我这些公式，如果能成功，我将在这里发布指标。标准差似乎很清楚：三角洲（动量，当前价格 减去平均值）之和的平方根被提取出来，但e,x,μ--数学期望值（平均值）不清楚如何获得。 forexman77 2017.04.09 19:37 #3133 以下是我对该指标的理解：蓝色的是标准偏差σ，橙色的是数学期望值（平均值）。或者说，我从 "p-bar "的历史中得到了西格玛的标准偏差，每个条形。基于https://www.mql5.com/ru/articles/1492我注释了代码中的几行。不要觉得检查有什么困难。 Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок 2007.08.15MetaQuotes Software Corp.www.mql5.com Все мы слышали фразу "Никакая полученная прибыль в прошлом не гарантирует успешных результатов в будущем". Но необходимость оценки торговых систем тем не менее является актуальной. В этой статье мы рассмотрим некоторые простые и удобные методики оценки торговых результатов. 附加的文件： NormalDistribution.mq4 5 kb Mihail Marchukajtes 2017.04.10 07:06 #3134 Vizard_。 哦，他在看，他甚至知道它的结局）。请看视频。老兄对 "验证问题 "说得很好，但最主要的是要及时离开)))) 无法下载档案。但我很高兴你能抓住主题。继续关注，我认为本周将是相关的....。嗯...这是你的预测者告诉你将会发生什么，还是你自己开启了诺查丹玛斯？ Mihail Marchukajtes 2017.04.11 17:13 #3135 好了，我们到了。颤抖的魔法师!!!!!你的已被占用，我向你告别。Selavey!!!!! toxic 2017.04.11 17:58 #3136 Mihail Marchukajtes:利润：-49 .17不幸的是，不仅你自己蒙羞，而且尤里-雷谢托夫也蒙羞。 [删除] 2017.04.11 18:19 #3137 Mihail Marchukajtes:好了，我们到了。颤抖的魔法师!!!!!你的已被占用，我向你告别。Selavey!!!!! 就像你现在在灵魂里吐口水一样。 风险控制在哪里呢 :) Mihail Marchukajtes 2017.04.11 18:21 #3138 不幸的是，你不仅让自己难堪，也让Yuri Reshetov难堪。 Reshetov why????我不明白。我的交易与他的工作没有关系。同样，每个人都擅长废话，但没有人能够做一些有用的事情。我给你发了我的套装，我想看看你的人工智能建造的模型，以便有东西可以比较，但我没有看到它。因此，如果既不比较也不证明雷舍托夫的优化器不起作用，你怎么能批评这项工作呢？你不能或不希望....。所以是的....我是一个交易员，但不要碰Reshetov!!!!!! Mihail Marchukajtes 2017.04.11 18:23 #3139 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 现在就像在灵魂深处吐口水一样。 风险控制在哪里呢 :) 心理学sucks....:-( 所有的损失都是基于情感.....。需要一个交易猫头鹰的正常....太糟糕了，这个论坛上没有MQL4程序员 :-( Mihail Marchukajtes 2017.04.11 21:42 #3140 Mihail Marchukajtes:好了，我们到了。颤抖的魔法师!!!!!你的已被占用，我向你告别。Selavey!!!!! 我希望Wizard，你能就这一情况再给出一颗诗意的珍珠，!!!!。我真的很喜欢他们。但是，能有主题，读起来也很愉快 :-) 1...307308309310311312313314315316317318319320321...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我将重新表述任务--
给我们你的模型在D1上交易的代码，你不能也给一个训练好的模型，你的代码应该在我们的服务器上运行并训练模型，我们需要知道并理解整个策略。
结果是，我们将为你的完美战略支付一点费用，而我们将在没有你的情况下继续获利。
这是个陷阱。
所有足够的人都离开了，只剩下 "让我们通过优化随机颗粒来训练gbm，也许会成功 "的团队。
所有2或3个人都离开了那里 :)
我想做一个正态分布作为一个指标。谁能告诉我这些公式，如果能成功，我将在这里发布指标。
标准差似乎很清楚：三角洲（动量，当前价格 减去平均值）之和的平方根被提取出来，但e,x,μ--数学期望值（平均值）不清楚如何获得。
以下是我对该指标的理解：蓝色的是标准偏差σ，橙色的是数学期望值（平均值）。或者说，我从 "p-bar "的历史中得到了西格玛的标准偏差，每个条形。
基于https://www.mql5.com/ru/articles/1492
我注释了代码中的几行。不要觉得检查有什么困难。
哦，他在看，他甚至知道它的结局）。请看视频。老兄对 "验证问题 "说得很好，但最主要的是要及时离开))))
无法下载档案。但我很高兴你能抓住主题。继续关注，我认为本周将是相关的....。
嗯...这是你的预测者告诉你将会发生什么，还是你自己开启了诺查丹玛斯？
好了，我们到了。颤抖的魔法师!!!!!你的已被占用，我向你告别。Selavey!!!!!
利润：-49 .17
不幸的是，不仅你自己蒙羞，而且尤里-雷谢托夫也蒙羞。
就像你现在在灵魂里吐口水一样。 风险控制在哪里呢 :)
不幸的是，你不仅让自己难堪，也让Yuri Reshetov难堪。
Reshetov why????我不明白。我的交易与他的工作没有关系。同样，每个人都擅长废话，但没有人能够做一些有用的事情。我给你发了我的套装，我想看看你的人工智能建造的模型，以便有东西可以比较，但我没有看到它。因此，如果既不比较也不证明雷舍托夫的优化器不起作用，你怎么能批评这项工作呢？你不能或不希望....。
所以是的....我是一个交易员，但不要碰Reshetov!!!!!!
心理学sucks....:-( 所有的损失都是基于情感.....。需要一个交易猫头鹰的正常....太糟糕了，这个论坛上没有MQL4程序员 :-(
我希望Wizard，你能就这一情况再给出一颗诗意的珍珠，!!!!。我真的很喜欢他们。但是，能有主题，读起来也很愉快 :-)