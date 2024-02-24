交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3056 1...304930503051305230533054305530563057305830593060306130623063...3399 新评论 [删除] 2023.05.03 21:25 #30551 mytarmailS #: 这是一行代码。你应该自己做，只为你自己，这样你就不会自欺欺人....。所以很奇怪，你还是不知道，或者你????:)但我们不需要知道它:) 有关于这个话题的内容吗？读起来很有趣。没有 - 谢天谢地 mytarmailS 2023.05.03 21:28 #30552 Maxim Dmitrievsky #: 有这方面的信息吗？真有趣 没有，感谢上帝。 这不是正题吗？ 有什么好笑的？ fxsaber 2023.05.03 22:25 #30553 Maxim Dmitrievsky #:我猜是在 matstat 层面上。如果几个模型在新数据（验证子样本）上对同一事物的预测平均都是错误的，那么这根本就是不可预测的，应转为 "不交易"。 您可以将特定的时间和相应的符号/信号值视为 "同一件事"。 有时会进行重新拼接（扔掉垃圾），得到一床有洞的被子。然后将剩下的被子进行分类，并缝上一些洞，这样就得到了一些小被子--形状规则、有图案的小岛。之后，对每一床小被子进行训练，不再丢弃任何东西。 通过这种方法，过度拟合有助于快速识别可预测的孤岛。同时也避免了重新拟合。 例如，我在下午发现了持续 30 分钟的持久模式。 [删除] 2023.05.03 23:56 #30554 fxsaber #:有时，我还会重新叠被子（把垃圾扔进被子里），得到一床有洞的被子。然后，我把剩下的被子进行分类，再把一些破洞缝起来，这样就得到了小被子--形状规则、有图案的小岛。之后，在不丢弃任何东西的情况下对每一床小被子进行训练。通过这种方法，过度拟合有助于快速识别可预测的孤岛。同时，这也有助于摆脱过度拟合。例如，我发现了下午持续 30 分钟的持久模式。 难道毛球已经骑在小毯子上了？:) fxsaber 2023.05.04 07:54 #30555 Maxim Dmitrievsky #: 毛球在小毯子上滚来滚去了吗？:) 是的，否则，重点就溜走了。 [删除] 2023.05.04 08:31 #30556 fxsaber #:是的，否则，重点就溜走了。 在比较无培训和有培训的子样本时，也可以通过 ols 回归系数（对 "治疗 "效果的估计）来表示。 有培训的样本 T=1，无培训的样本 T=0，平均值就是是否有培训效果的差异。 我在因果推论方面还是个菜鸟。 fxsaber 2023.05.04 11:56 #30557 Maxim Dmitrievsky #:在比较未接受培训和接受培训的子样本时，也可以通过 ols 回归系数（估计 "处理 "效果）来表示面包。T=1 个样本接受了培训，T=0 个样本没有接受培训，平均值是平均是否有培训效果的差异。 我在联想方面有一个弱点。我对 ME 一无所知。 我还是喜欢因果推论。 这只是一种糟糕的交流形式，你很奇怪。绝对是深入思考的好动力--真是被市场踢爆了牙。 mytarmailS 2023.05.05 18:11 #30558 图形由随机函数生成 是否可以从真正的???? 所有蜡烛图配置、eskimo、接管...都在这里。 library(quantmod) library(xts) len <- 20000 times <- seq(as.POSIXct("2016-01-01 00:00:00"), length = len, by = "sec") random_prices <- cumsum(rnorm(len)) s <- as.xts(random_prices,order.by = times) s <- to.period(s,period = "minutes",k = 5,indexAt = 'startof') chart_Series(s) 什么是真实的，什么是心灵的幻觉？ 而我的作者的精确输入技术在那里也是有效的，在随机中！！这怎么可能????? mytarmailS 2023.05.05 21:42 #30559 您可以建立各种趋势和不同情况的模型，然后计算 TS 的参数。 mytarmailS 2023.05.05 22:22 #30560 "身披烛台 "的正弦模型 什么是两个正弦曲线模型上的烛台反转？ 它是指波动率在主要波段中跌至统计低点。 您可以在此了解什么是趋势入口。 1...304930503051305230533054305530563057305830593060306130623063...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这是一行代码。
有这方面的信息吗？真有趣
这不是正题吗？有什么好笑的？
我猜是在 matstat 层面上。如果几个模型在新数据（验证子样本）上对同一事物的预测平均都是错误的，那么这根本就是不可预测的，应转为 "不交易"。您可以将特定的时间和相应的符号/信号值视为 "同一件事"。
有时会进行重新拼接（扔掉垃圾），得到一床有洞的被子。然后将剩下的被子进行分类，并缝上一些洞，这样就得到了一些小被子--形状规则、有图案的小岛。之后，对每一床小被子进行训练，不再丢弃任何东西。
通过这种方法，过度拟合有助于快速识别可预测的孤岛。同时也避免了重新拟合。
例如，我在下午发现了持续 30 分钟的持久模式。
有时，我还会重新叠被子（把垃圾扔进被子里），得到一床有洞的被子。然后，我把剩下的被子进行分类，再把一些破洞缝起来，这样就得到了小被子--形状规则、有图案的小岛。之后，在不丢弃任何东西的情况下对每一床小被子进行训练。
通过这种方法，过度拟合有助于快速识别可预测的孤岛。同时，这也有助于摆脱过度拟合。
例如，我发现了下午持续 30 分钟的持久模式。
毛球在小毯子上滚来滚去了吗？:)
是的，否则，重点就溜走了。
在比较无培训和有培训的子样本时，也可以通过 ols 回归系数（对 "治疗 "效果的估计）来表示。
有培训的样本 T=1，无培训的样本 T=0，平均值就是是否有培训效果的差异。
我在因果推论方面还是个菜鸟。
在比较未接受培训和接受培训的子样本时，也可以通过 ols 回归系数（估计 "处理 "效果）来表示面包。
T=1 个样本接受了培训，T=0 个样本没有接受培训，平均值是平均是否有培训效果的差异。
我在联想方面有一个弱点。我对 ME 一无所知。
我还是喜欢因果推论。
这只是一种糟糕的交流形式，你很奇怪。绝对是深入思考的好动力--真是被市场踢爆了牙。
图形由随机函数生成
是否可以从真正的????
所有蜡烛图配置、eskimo、接管...都在这里。
什么是真实的，什么是心灵的幻觉？
而我的作者的精确输入技术在那里也是有效的，在随机中！！这怎么可能?????
您可以建立各种趋势和不同情况的模型，然后计算 TS 的参数。
"身披烛台 "的正弦模型
什么是两个正弦曲线模型上的烛台反转？
它是指波动率在主要波段中跌至统计低点。
您可以在此了解什么是趋势入口。