交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2959 1...295229532954295529562957295829592960296129622963296429652966...3399 新评论 mytarmailS 2023.03.12 17:30 #29581 СанСаныч Фоменко #:你能给我举个行政干事的例子吗？在我的印象中，找老师是个零活，适合自动化。 你可以 你需要让它尽可能简单和可复制，如果有兴趣的话... 这需要一点时间 СанСаныч Фоменко 2023.03.12 17:49 #29582 mytarmailS #:你可以...如果大家有兴趣，我们需要让示例尽可能简单、可复制...您需要一点时间 我很感兴趣我寻找老师的过程漫长而痛苦。 Elvin Nasirov 2023.03.12 18:09 #29583 mytarmailS #:你的问题是一个优化问题，需要搜索未知参数。以下是您学习https://www.mql5.com/ru/articles/2225 所需的唯一文章如果你想教 AMO 如何实现利润最大化和缩水最小化：您需要 1) 创建一个合适度函数，一个计算交易信号盈利和亏损的函数。2) 任何可以生成交易信号的 MO 算法，用于拟合函数 (p.1)3) 任何优化算法（遗传算法、粒子群算法、搅动算法）--将产生信号作为 AMO 的目标（第 2 页）。这样的算法1) AO 为 AMO 创建目标2) 在此目标上训练 AMO3) AMO 创建交易信号预测4) 通过 FF 评估交易信号并得出结果5) FF 结果由 AO 评估，并进一步最大化/最小化，如此循环，直到获得可接受的结果。==========AO - 优化算法AMO - 机器学习算法FF - 适应度函数=========如果您想使用 neuronka 而不使用任何 AMO，您可以通过 AO 更改权重，而无需学习目标。 谢谢！ 答案的这一表述立即引出了手动交易的具体化问题，即信号的清晰性和具体性、多样性和过度灵活性的缺失。也就是说，这是一个值得思考的问题。 mytarmailS 2023.03.12 18:52 #29584 СанСаныч Фоменко #:这对我来说非常有趣。我寻找老师的过程漫长而痛苦。 下面是用 AO 教 rendom forest 的代码、 拟合函数（我们的目标）是找到美丽/稳定的利润增长，即资产负债表动态与直线增长之间的最大相关性。 # install.packages(c("randomForest","GA")) library(randomForest) library(GA) # создаю фейковые данные для простоты воспроизводимости price <- cumsum(rnorm(100)) X <- embed(price,dimension = 10)[,10:1] X <- t(apply(X,1,scale)) price <- tail(price,nrow(X)) # настройка графики par(mar=c(2,2,2,2)) layout(1:2) # запускаю генетический алгоритм # который "придумывает" такой таргет полсе обучения на котором # АМО даст самый красивый прирост капитала best_res <- 0 GA <- ga(type = "real-valued", fitness = fitness, lower = rep(-5,nrow(X)), upper = rep( 5,nrow(X)), popSize = 100, maxiter = 50, run = 20) 下面是计算利润和 FF 的函数代码。 # простая функция которая считает прибыль ( возможно не верно :) ) count_equity <- function(trade_signal, price) cumsum(c(diff(price),0)*trade_signal) # ФФ которая берет выход из АО и обучает АМО fitness <- function(ga_out){ target <- ga_out set.seed(123) rf <- randomForest(target~., X, ntree=100) pr <- predict(rf,X) trade_signal <- sign(pr) balance <- count_equity(trade_signal = trade_signal,price = price) res <- cor(balance, 1:length(balance)) # просто графика, необезательный елемент if(res>best_res){ best_res <<- res plot(price,t="l",main="price") color <- ifelse(trade_signal==1,3,2) points(price,col=color,lwd=5,pch=20) plot(balance,t="l",col=4,main="balance") } return(res) } 结果如下，AO 为 AMO 找到了这样一个目标，如果我们交易它的信号，就会获得漂亮的利润增长。 mytarmailS 2023.03.12 19:14 #29585 Elvin Nasirov #:谢谢！这个答案立即引出了手动交易的具体化问题，在这个问题上，信号的清晰度和具体化、信号的多样性和过度灵活性都是缺失的。也就是说，这个问题值得深思。 我仍然无法将手动交易具体化.... [删除] 2023.03.12 19:20 #29586 mytarmailS #:以下是使用 AO 工具教授 Rendom Forrest 的代码、 拟合函数（我们的目标）--找到美丽/稳定的利润增长，即资产负债表动态与直线上升之间的最大相关性以下是利润和 FF 计算函数的代码结果如下，AO 为 AMO 找到了这样一个目标，如果我们交易它的信号，我们将获得漂亮的利润增长 所以呢？它是如何影响新数据的结果的？ 通过简单的标记就可以实现，无需 ff。 [删除] 2023.03.12 19:24 #29587 Elvin Nasirov #:我不会说我懒得做任何其他标记，我会尝试不同的变体，由于我不是机器学习方面的专家，当我想到一些想法时，我会尝试至少找到一些变体示例，并尝试实现结果。当我尝试用自己的指标值制作参数化版本的解决方案时，却发现指标值集有如此多的变体，以目前的计算能力，选择参数几乎要花费 10 年时间）。当我读到 "从市场中获取任何有利可图的 TS "这句话时，我感到非常惊讶。我甚至没有考虑过这个选项，因为我认为它们根本不存在。 这是一种复杂的认识。您需要找到低效。如果自己找不到，就从别人身上找。市场上有历史信号。 mytarmailS 2023.03.12 19:39 #29588 Maxim Dmitrievsky #: 那又怎样？这是一个没有 FF 的简单标记。 如果真那么简单，就不会有 AO 和 FF 了...... 当我们清楚地知道我们需要什么，并了解如何对其进行算法化时，我们就可以用标记来实现它。 在有些情况下，我们只想说： "我不知道它应该是什么样子，但要让它 看起来 不错"。 我们所能描述的就是好/坏，这就是 FF 的内容。 下面是一个任务示例： 任务是 训练一个 AMO，使其在预测某一类的新数据时不会出错，同时禁止某一类出错...... 如何制作这样的标记？ [删除] 2023.03.12 19:51 #29589 mytarmailS #:如果真那么简单，就不会有 AO 和 FF 了。当你清楚地知道自己需要什么，并了解如何将其算法化，你就可以使用标记。在有些情况下，我们只想说-- 我不知道它应该是什么样子， 但要让它 看起来 不错。我们所能描述的就是好/坏，这就是 FF 的内置功能。下面是一个任务示例：任务是 训练 AMO，使其在预测某一类的新数据时不会出错，其中一类禁止出错....。如何使用标记来实现这一点？ 标记后，将亏损的交易扔到第三类中，同样可以得到平坦的曲线。那么优化标准的选择又如何能对新数据起到作用呢？这是改进现成 TS 的一种手段。搜索自定义亏损，看看新数据中有什么？这也不是个好主意。 mytarmailS 2023.03.12 20:06 #29590 Maxim Dmitrievsky #: 做完标记后，把亏损的交易扔到第三个类中，就能得到同样平滑的曲线。 这就是你要为这些类写多少代码，扔掉它们，重新训练...... 在 FF 中，我只需写两行代码，对错误的类进行惩罚，对正确的答案进行奖励，仅此而已，然后它就会自己幻想如何做到这一点，而不需要堆积如山的代码....。 好了，这很简单，再举一个任务的例子 AMO 的输入是欧元，我 希望 输出的 序列 是 1) 与英镑协整 2）如果我们交易套利 AMO 行/英镑，这样就有利润。 如何通过标记实现这一点？ 马克西姆-德米特里耶夫斯基#: 优化可以为新数据做些什么？ 与常规 MO 相同，我们在训练时一只眼睛盯着赛道，另一只眼睛盯着测试。 1...295229532954295529562957295829592960296129622963296429652966...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你能给我举个行政干事的例子吗？在我的印象中，找老师是个零活，适合自动化。
你可以
你需要让它尽可能简单和可复制，如果有兴趣的话...
这需要一点时间
你可以...
如果大家有兴趣，我们需要让示例尽可能简单、可复制...
您需要一点时间
我很感兴趣我寻找老师的过程漫长而痛苦。
你的问题是一个优化问题，需要搜索未知参数。
以下是您学习https://www.mql5.com/ru/articles/2225 所需的唯一文章
如果你想教 AMO 如何实现利润最大化和缩水最小化：
您需要
1) 创建一个合适度函数，一个计算交易信号盈利和亏损的函数。
2) 任何可以生成交易信号的 MO 算法，用于拟合函数 (p.1)
3) 任何优化算法（遗传算法、粒子群算法、搅动算法）--将产生信号作为 AMO 的目标（第 2 页）。
这样的算法
1) AO 为 AMO 创建目标
2) 在此目标上训练 AMO
3) AMO 创建交易信号预测
4) 通过 FF 评估交易信号并得出结果
5) FF 结果由 AO 评估，并进一步最大化/最小化，如此循环，直到获得可接受的结果。
==========
AO - 优化算法
AMO - 机器学习算法
FF - 适应度函数
=========
如果您想使用 neuronka 而不使用任何 AMO，您可以通过 AO 更改权重，而无需学习目标。
谢谢！
答案的这一表述立即引出了手动交易的具体化问题，即信号的清晰性和具体性、多样性和过度灵活性的缺失。也就是说，这是一个值得思考的问题。
这对我来说非常有趣。我寻找老师的过程漫长而痛苦。
下面是用 AO 教 rendom forest 的代码、
拟合函数（我们的目标）是找到美丽/稳定的利润增长，即资产负债表动态与直线增长之间的最大相关性。
下面是计算利润和 FF 的函数代码。
结果如下，AO 为 AMO 找到了这样一个目标，如果我们交易它的信号，就会获得漂亮的利润增长。
谢谢！
这个答案立即引出了手动交易的具体化问题，在这个问题上，信号的清晰度和具体化、信号的多样性和过度灵活性都是缺失的。也就是说，这个问题值得深思。
我仍然无法将手动交易具体化....
以下是使用 AO 工具教授 Rendom Forrest 的代码、
拟合函数（我们的目标）--找到美丽/稳定的利润增长，即资产负债表动态与直线上升之间的最大相关性
以下是利润和 FF 计算函数的代码
结果如下，AO 为 AMO 找到了这样一个目标，如果我们交易它的信号，我们将获得漂亮的利润增长
我不会说我懒得做任何其他标记，我会尝试不同的变体，由于我不是机器学习方面的专家，当我想到一些想法时，我会尝试至少找到一些变体示例，并尝试实现结果。
当我尝试用自己的指标值制作参数化版本的解决方案时，却发现指标值集有如此多的变体，以目前的计算能力，选择参数几乎要花费 10 年时间）。
当我读到 "从市场中获取任何有利可图的 TS "这句话时，我感到非常惊讶。我甚至没有考虑过这个选项，因为我认为它们根本不存在。
那又怎样？这是一个没有 FF 的简单标记。
如果真那么简单，就不会有 AO 和 FF 了......
当我们清楚地知道我们需要什么，并了解如何对其进行算法化时，我们就可以用标记来实现它。
在有些情况下，我们只想说： "我不知道它应该是什么样子，但要让它 看起来 不错"。
我们所能描述的就是好/坏，这就是 FF 的内容。
下面是一个任务示例：
任务是 训练一个 AMO，使其在预测某一类的新数据时不会出错，同时禁止某一类出错......
如何制作这样的标记？
如果真那么简单，就不会有 AO 和 FF 了。
当你清楚地知道自己需要什么，并了解如何将其算法化，你就可以使用标记。
在有些情况下，我们只想说-- 我不知道它应该是什么样子， 但要让它 看起来 不错。
我们所能描述的就是好/坏，这就是 FF 的内置功能。
下面是一个任务示例：
任务是 训练 AMO，使其在预测某一类的新数据时不会出错，其中一类禁止出错....。
如何使用标记来实现这一点？
做完标记后，把亏损的交易扔到第三个类中，就能得到同样平滑的曲线。
这就是你要为这些类写多少代码，扔掉它们，重新训练......
在 FF 中，我只需写两行代码，对错误的类进行惩罚，对正确的答案进行奖励，仅此而已，然后它就会自己幻想如何做到这一点，而不需要堆积如山的代码....。
好了，这很简单，再举一个任务的例子
AMO 的输入是欧元，我 希望 输出的 序列 是
1) 与英镑协整
2）如果我们交易套利 AMO 行/英镑，这样就有利润。
如何通过标记实现这一点？
与常规 MO 相同，我们在训练时一只眼睛盯着赛道，另一只眼睛盯着测试。