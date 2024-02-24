交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 278 1...271272273274275276277278279280281282283284285...3399 新评论 [删除] 2017.02.18 13:22 #2771 mytarmailS: 我在日记中发现了5年前的一笔交易，当时我在 "oanda "上进行交易，这纯粹是一个意外。那是一段美好的时光，充满了希望和某种市场的浪漫主义。:)如果你了解什么是储蓄/分配，了解你从谁那里拿钱，最重要的是纪律和耐心，不仅要成功进入，还要等待整个运动，对于最后一项，我有长期的问题，这也是我加入算法的原因:)P.S. 整个交易系统在一个帖子中免费 :)) 是的，即使是一只三卢布的猴子在这里也能做到，这是一个典型的下行旗。 toxic 2017.02.18 14:36 #2772 桑桑尼茨-弗门科。不，这不是一个错误。拨浪鼓是一个相当阴险的笑话。一方面，它允许你以微薄的成本看到机器学习的整个周期：数据采集、建模、模型评估。另一方面，它给人一种模型简单的错觉。而这一点也不容易。所用模型的每个元素都需要一个非常周到的态度。而这绝对是在应用MI的所有工作阶段都需要的。特别是，目标变量的选择也不是一个简单的问题。人们可能会选择非常诱人的目标变量，然后发现无法为它们选择预测器。就文章中的PP而言，严格来说，根本不清楚预测的是什么....。没有所谓的圣杯，更重要的是没有幻想，你需要工作和知识。 事实上，你已经采取了领先指标，它已经转移到了未来。 如果你采取了动量指标，它将不得不转移半个时期，但ZZ 显示了某一时刻的未来。要与ZZ 交易，如果不是重新定价，就没有必要转移它？具有滞后性的窗口统计应该被转移，ZZ 没有滞后性，ZZ 的斜率显示了理想的位置方向，应该被教导给分类器。 如果ZZ 膝盖之间的距离比偏移步长大得多，偏移不会明显破坏学习，但你会教系统领先于ZZ，这意味着教它工作得 "比完美"，它会恶化学习，原因很明显，因为适当的属性可能还没有形成。 我建议采取任何简单的系列，例如一个正弦波，在正弦波的半周期有一个符号，例如一个目标ZZ ，有和没有移位，并把它教给森林，你可能会看到，有移位会比没有移位差一点儿。 СанСаныч Фоменко 2017.02.18 17:09 #2773 如果能看到结果就 好了。 关键是你已经采取了一个领先的指标，它已经转移到未来，如果你采取势头，那么是的，你必须转移半个时期，但ZZ 显示了这个特定时刻的未来。要与ZZ 交易，如果不是重新定价，就没有必要转移它？具有滞后性的窗口统计应该被转移，ZZ 没有滞后性，ZZ 的斜率显示了理想的位置方向，应该被教导给分类器。 如果ZZ 膝盖之间的距离比偏移步长大得多，偏移不会明显破坏学习，但你会教系统领先于ZZ，这意味着教它工作得 "比完美"，它会恶化学习，原因很明显，因为适当的属性可能还没有形成。 我建议采取任何简单的系列，例如具有一个特征的正弦波，例如正弦波的半个周期的动量和ZZ 目标 ，有和没有移位，并把它教给森林 - 你可能会看到，有移位比没有移位差一点。如果能看到计算的结果就好了。 Mihail Marchukajtes 2017.02.18 17:39 #2774 弗拉基米尔-佩雷文科。我希望你已经读过网站上已经发表的关于这些主题的所有文章，不会再描述自行车的发明？新的想法总是很有趣。祝好运 我承认我根本就没有读过任何东西。这只是我想法的表达，可能是错误的。但我是一个艺术家，我是这样看的:-) mytarmailS 2017.02.19 07:11 #2775 叶尔兰-伊曼格尔迪诺夫。 是的，即使是三卢布的猴子在这里也能做到，这是一个典型的降旗。AHAHAHAH....对）），有一个典型的随机指标，处于典型的超买区，很可能是一个典型的趋势线，通常被打破，还有一些我错过的其他典型......而且可以肯定的是，那里有一个典型的分析师，他通常在事实之后分析价格.....。下一个外汇市场厨房的典型受害者... [删除] 2017.02.19 07:52 #2776 mytarmailS: AHAHAHAH....对）），有一个典型的随机指标，处于典型的超买区，很可能是一个典型的趋势线，通常被打破，还有一些我错过的其他典型......而且可以肯定的是，那里有一个典型的分析师，他通常在事实之后分析价格.....。另一个外汇厨房的典型受害者......典型的下降趋势标志，购买被关闭，新的销售被打开，这有什么大不了的。事实上，那里有两面旗帜。典型的方向性卖盘，典型的方向性回调，市场上没有什么新鲜事，也不会有。 mytarmailS 2017.02.19 08:51 #2777 叶尔兰-伊曼格尔迪诺夫。典型的下降趋势标志，购买被关闭，新的销售被打开，这有什么大不了的。那里实际上有两面旗帜。典型的方向性卖盘，典型的方向性回调，市场上没有什么新东西，也不会有。再一次，一切都是典型的事后诸葛亮，事后你可以用随机指标、新闻、模式或其他任何废话来解释市场趋势，你甚至可以把下跌解释为左耳痒，如果对仓鼠来说听起来值得信赖，他们可能会相信，这个寓言就会成功，但你知道吗？明天，当信号重复出现时，必须实时作出决定，而不是事后作出决定。 所有的仓鼠都会因为这个典型的 信号而亏损，这种情况将是市场的典型。我可以找到数百万个你的旗帜不起作用的例子，那么这里的典型性是什么？ 预测能力是什么？此外，我可以生成随机噪音，给你说是欧元，你会发现你的数百个下降旗帜在那里，这是否意味着它们在那里？你甚至不会意识到它不是欧洲美元，想想看。 [删除] 2017.02.19 09:06 #2778 mytarmailS:我再重复一次，事后诸葛亮是典型的，事后诸葛亮可以用随机指标、新闻和其他任何废话来解释运动，你甚至可以用左耳发痒来解释下跌，如果对仓鼠来说听起来很有道理，他们就会相信，这个寓言就会成功，但是你知道吗？明天，当信号重复出现时，必须实时作出决定，而不是事后作出决定。 所有的仓鼠都会因为这个典型的 信号而亏损，这种情况将是市场的典型。我可以找到数百万个你的旗帜不起作用的例子，那么这里的典型性是什么？ 预测能力是什么？此外，我可以生成随机噪音，给你说是欧元，你会发现你的数百个下降旗帜在那里，这是否意味着它们在那里？你甚至没有意识到这不是欧元美元，想想看。 你看到了方向性的下降吗？你看到了，所以根据你的说法，参与者在那一刻是依靠你的推断。所有的人都开始相信，主要是使用mql5论坛成员mytarmalis的科学作品））你自己相信吗？ 这简直是荒谬。 mytarmailS 2017.02.19 09:15 #2779 叶尔兰-伊曼格尔迪诺夫。 你看到了方向性的运动吗？ 你看到了，所以按照你的说法，参与者在那一刻依靠的是你的结论。都开始相信主要的东西--使用论坛成员mql5 mytarmalis的科学作品)))你自己相信吗？ 这简直是荒谬的。好吧，让我们笑一笑!!!!)))真的，每个人都有自己的想法，所以什么是....) [删除] 2017.02.19 09:20 #2780 mytarmailS:好吧，让我们笑一笑!!!!)))真是各取所需，好了，就这样吧....) 说话要直截了当，现在是星期天，不着急，凡事都有一定的道理。我不认为你的方法是庸医，它是一个相当好的方法，有坚实的基础。 1...271272273274275276277278279280281282283284285...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我在日记中发现了5年前的一笔交易，当时我在 "oanda "上进行交易，这纯粹是一个意外。那是一段美好的时光，充满了希望和某种市场的浪漫主义。:)
如果你了解什么是储蓄/分配，了解你从谁那里拿钱，最重要的是纪律和耐心，不仅要成功进入，还要等待整个运动，对于最后一项，我有长期的问题，这也是我加入算法的原因:)
P.S. 整个交易系统在一个帖子中免费 :))
不，这不是一个错误。
拨浪鼓是一个相当阴险的笑话。
一方面，它允许你以微薄的成本看到机器学习的整个周期：数据采集、建模、模型评估。
另一方面，它给人一种模型简单的错觉。而这一点也不容易。所用模型的每个元素都需要一个非常周到的态度。而这绝对是在应用MI的所有工作阶段都需要的。特别是，目标变量的选择也不是一个简单的问题。人们可能会选择非常诱人的目标变量，然后发现无法为它们选择预测器。就文章中的PP而言，严格来说，根本不清楚预测的是什么....。
没有所谓的圣杯，更重要的是没有幻想，你需要工作和知识。
事实上，你已经采取了领先指标，它已经转移到了未来。 如果你采取了动量指标，它将不得不转移半个时期，但ZZ 显示了某一时刻的未来。要与ZZ 交易，如果不是重新定价，就没有必要转移它？具有滞后性的窗口统计应该被转移，ZZ 没有滞后性，ZZ 的斜率显示了理想的位置方向，应该被教导给分类器。
如果ZZ 膝盖之间的距离比偏移步长大得多，偏移不会明显破坏学习，但你会教系统领先于ZZ，这意味着教它工作得 "比完美"，它会恶化学习，原因很明显，因为适当的属性可能还没有形成。
我建议采取任何简单的系列，例如一个正弦波，在正弦波的半周期有一个符号，例如一个目标ZZ ，有和没有移位，并把它教给森林，你可能会看到，有移位会比没有移位差一点儿。
如果能看到计算的结果就好了。
我希望你已经读过网站上已经发表的关于这些主题的所有文章，不会再描述自行车的发明？
新的想法总是很有趣。
祝好运
是的，即使是三卢布的猴子在这里也能做到，这是一个典型的降旗。
AHAHAHAH....对）），有一个典型的随机指标，处于典型的超买区，很可能是一个典型的趋势线，通常被打破，还有一些我错过的其他典型......而且可以肯定的是，那里有一个典型的分析师，他通常在事实之后分析价格.....。下一个外汇市场厨房的典型受害者...
典型的下降趋势标志，购买被关闭，新的销售被打开，这有什么大不了的。事实上，那里有两面旗帜。典型的方向性卖盘，典型的方向性回调，市场上没有什么新鲜事，也不会有。
再一次，一切都是典型的事后诸葛亮，事后你可以用随机指标、新闻、模式或其他任何废话来解释市场趋势，你甚至可以把下跌解释为左耳痒，如果对仓鼠来说听起来值得信赖，他们可能会相信，这个寓言就会成功，但你知道吗？明天，当信号重复出现时，必须实时作出决定，而不是事后作出决定。 所有的仓鼠都会因为这个典型的 信号而亏损，这种情况将是市场的典型。
我可以找到数百万个你的旗帜不起作用的例子，那么这里的典型性是什么？ 预测能力是什么？此外，我可以生成随机噪音，给你说是欧元，你会发现你的数百个下降旗帜在那里，这是否意味着它们在那里？你甚至不会意识到它不是欧洲美元，想想看。
你看到了方向性的运动吗？ 你看到了，所以按照你的说法，参与者在那一刻依靠的是你的结论。都开始相信主要的东西--使用论坛成员mql5 mytarmalis的科学作品)))你自己相信吗？ 这简直是荒谬的。
好吧，让我们笑一笑!!!!)))真的，每个人都有自己的想法，所以什么是....)
