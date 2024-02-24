交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 273 1...266267268269270271272273274275276277278279280...3399 新评论 Yuriy Asaulenko 2017.02.09 17:14 #2721 (我不知道 从哪里得到它。 3-5%是比随机性（53-55%）的优势--50%，在几十万的样本（不是大块的）上。 PS：迪米特里，我看到你想胡闹，不幸的是我不是一个好的候选人。祝你在白噪声和无限变异方面好运。不是迪米特里，但我要说--错了。白噪声真的是最容易操作的东西。这是一个医学事实，对不起。唯一的问题是，你从哪里可以得到它，这种白噪声？)) mytarmailS 2017.02.09 17:30 #2722 只是 为了找点感觉。 1)当然是用我自己的软件))我可以给你一些提示，告诉你怎么写，要注意什么。 2）关于筹码水平，我不会在土豆泥中咀嚼，我已经说了太多。我认为你根本就没有说什么））。如果你是一个真正的algotrader。我不是）），你可以说我只是在学习编程。你必须有一个不可抗拒的动机来自己搞砸它，并有一捆如何在你的抽象系统中实现的想法，从冻结、支点等开始。你知道你在哪里停止，通过什么算法，这些点是 "吸引者"，或者说是反吸引者，从那里价格反弹，从顶部和底部。这是一个什么样的抽象系统？什么是吸引子？是来自混沌理论吗？你知道车站在哪里。我已经有大约5-6年没有在高点和低点之后设置止损了。 3) 检查显著性就像吃面包圈一样简单，你有一个模型，（大/小）在有这个特征和没有这个特征的情况下进行训练，计算差额，这将是这个特征对模型的贡献。我明白了...很好，很简单。如果你不介意向我展示你的模型是如何工作的，只是一个图表和一些信号，只是为了让我了解情况。 Дмитрий 2017.02.09 17:41 #2723 尤里-阿索连科。不是迪米特里，但我会说你错了。白噪声确实是最容易操作的东西。这是一个医学事实，对不起。问题是在哪里得到它，这个白噪声？)) 如何？ Дмитрий 2017.02.09 17:41 #2724 有毒。 ....，这些点是 "吸引器"，或者说是反吸引器.....。 燃烧... TheXpert 2017.02.09 17:46 #2725 mytarmailS: 吸引器是一个吸引价格的点。 Lowi hai既可以吸引，也可以排斥，这取决于limitations/stops的比例。圆形水平仍然是一个需要注意的事情。等等。 Дмитрий 2017.02.09 17:50 #2726 组合器。 吸引者就是吸引者。吸引价格的点。 Lowi hai既可以吸引，也可以排斥，这取决于limitations/stops的比例。圆形水平仍然是一个需要注意的事情。等等。有什么统计数据可以证明 "圆形水平 "的存在？我已经找了很久--还没有找到.... TheXpert 2017.02.09 17:57 #2727 迪米特里。是否有统计数据来证明 "圆形水平 "的存在？ 有趣的是，圆形水平大多是由限制设置的，而止损是根据图表价格水平设置的。 在加密货币上也是如此（就限制而言，那里没有看到止损）。 一般来说，凡是有深度的市场都可以看到。 Дмитрий 2017.02.09 18:33 #2728 组合器。 有趣的是，在圆形水平上，他们大多设置了限制，他们根据图表的价格水平设置止损。 在加密货币中也是如此（在限制方面，那里没有看到止损）。 一般来说，凡是有深度的市场都可以看到。如果。这张图显示的是没有下注的玩家在市场上的位置。 TheXpert 2017.02.09 18:42 #2729 迪米特里。这张图显示的是赌注没有放在市场上的玩家的位置。)好的。 toxic 2017.02.09 19:15 #2730 mytarmailS:1）我可以给你一些关于如何写作和寻找什么的提示谢谢，对我来说已经过了这个阶段，但也许其他人的建议会有帮助。2）我只是在学习编程。我不能没有它。3）这是一个什么样的抽象系统？什么样的吸引者？是来自混沌理论吗？每个程序员随着时间的推移都会形成自己的编程风格，交易员也是如此，特别是当他自己工作或在一个小公司工作时。因此，理解一个想法并将其转化为自己的代码要容易得多，而不是从别人的代码中翻找备件，尤其是在其他编码者有不同的思维方式的情况下，这往往是一种情况。抽象系统简单地说就是自己的交易APICombinator解释了关于吸引子的问题，你应该能够弄清楚如何计算接近最近的狮子或过去的反转的措施，这将是标志。4) 如果不难，你能否展示你的模型是如何工作的，只是一个图表和信号，只是为了定位。我不想这样做，这可能会给交易带来厄运，市场观察员喜欢展示漂亮的图片，我不和市场观察员打交道。如果你学会了如何交易获利，你就会知道，人气是没有用的，这不是演艺圈。 1...266267268269270271272273274275276277278279280...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
3-5%是比随机性（53-55%）的优势--50%，在几十万的样本（不是大块的）上。
PS：迪米特里，我看到你想胡闹，不幸的是我不是一个好的候选人。祝你在白噪声和无限变异方面好运。
不是迪米特里，但我要说--错了。白噪声真的是最容易操作的东西。这是一个医学事实，对不起。唯一的问题是，你从哪里可以得到它，这种白噪声？))
1)当然是用我自己的软件))
我可以给你一些提示，告诉你怎么写，要注意什么。
2）关于筹码水平，我不会在土豆泥中咀嚼，我已经说了太多。
我认为你根本就没有说什么））。
如果你是一个真正的algotrader。
我不是）），你可以说我只是在学习编程。
你必须有一个不可抗拒的动机来自己搞砸它，并有一捆如何在你的抽象系统中实现的想法，从冻结、支点等开始。你知道你在哪里停止，通过什么算法，这些点是 "吸引者"，或者说是反吸引者，从那里价格反弹，从顶部和底部。
这是一个什么样的抽象系统？什么是吸引子？是来自混沌理论吗？
你知道车站在哪里。
我已经有大约5-6年没有在高点和低点之后设置止损了。
3) 检查显著性就像吃面包圈一样简单，你有一个模型，（大/小）在有这个特征和没有这个特征的情况下进行训练，计算差额，这将是这个特征对模型的贡献。
我明白了...很好，很简单。
如果你不介意向我展示你的模型是如何工作的，只是一个图表和一些信号，只是为了让我了解情况。
....，这些点是 "吸引器"，或者说是反吸引器.....。
吸引者就是吸引者。吸引价格的点。
有什么统计数据可以证明 "圆形水平 "的存在？
我已经找了很久--还没有找到....
如果。
这张图显示的是没有下注的玩家在市场上的位置。
谢谢，对我来说已经过了这个阶段，但也许其他人的建议会有帮助。
我不能没有它。
每个程序员随着时间的推移都会形成自己的编程风格，交易员也是如此，特别是当他自己工作或在一个小公司工作时。因此，理解一个想法并将其转化为自己的代码要容易得多，而不是从别人的代码中翻找备件，尤其是在其他编码者有不同的思维方式的情况下，这往往是一种情况。抽象系统简单地说就是自己的交易API
Combinator解释了关于吸引子的问题，你应该能够弄清楚如何计算接近最近的狮子或过去的反转的措施，这将是标志。
4) 如果不难，你能否展示你的模型是如何工作的，只是一个图表和信号，只是为了定位。
我不想这样做，这可能会给交易带来厄运，市场观察员喜欢展示漂亮的图片，我不和市场观察员打交道。如果你学会了如何交易获利，你就会知道，人气是没有用的，这不是演艺圈。