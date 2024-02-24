交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 272 1...265266267268269270271272273274275276277278279...3399 新评论 Дмитрий 2017.02.08 17:04 #2711 我不 知道。 因为即使在这种原始的标志上，在微小的标志上，你也能画出3-5%，即以53-55%的概率预测方向。这对白噪声不起作用。我不知道3-5%是什么，但预测 "白噪声"，准确率达到50%左右是很容易的。你打开PRNG，继续前进。而且是大块的--甚至低于90%! toxic 2017.02.08 17:20 #2712 迪米特里。我不知道3-5%是什么，但预测 "白噪声"，准确率达到50%左右是很容易的。你打开PRNG，继续前进。而且是大块的--甚至低于90%! 3-5%是比随机性（53-55%）的优势--50%，在几十万的样本中（不是大块的）。 PS：德米特里，我看到你想胡闹，不幸的是我不是一个好的候选人。祝你在白噪声和无限变异方面好运。 govich 2017.02.09 00:01 #2713 我不 知道该怎么做。 ...............例如，"水平 "可能是最重要的指标之一，我指的是我们在图表上用眼睛看到的水平，人们在那里放置停止。试着将这样的功能正式化和程序化，并检查它在统计学上的重要性。 每个人都以自己的方式看待 "水平"，有些人建立SQ，有些人建立布林线，有些人建立最低/最大等。我使用ZZ 。很难说如何将这个 "最重要的属性 "正式化，也许是因为它是最重要的，就像艾略特波浪一样，它的用途太广，主观性太强，它可以与所有预测市场行为 的形态相适应，但没有人愿意与不可预测的形态相适应...... 我个人不画各种 "趋势线"。我专注于没有被价格覆盖的之字形。如何让它成为一个标志，我不知道。 mytarmailS 2017.02.09 08:10 #2714 你从哪里得到眼镜的日期？ toxic 2017.02.09 15:35 #2715 mytarmailS: 你从哪里得到带桩子的日期？ 是否有不提供赌注的经纪商？你拿到桩子就写，这是唯一的办法，这是最可靠的办法，可以从许多来源获得同步的数据流，据我所知，每个人都自己写数据，那些主持HFT交易的人。 toxic 2017.02.09 15:49 #2716 govich。 每个人都以自己的方式看待 "水平"，有些人建立曲线，有些人建立布林线，有些人建立最低/最高点，等等。我使用ZZ 。很难说如何将这个 "最重要的标志 "正式化，也许是因为它是最重要的，就像艾略特波浪一样，它的用途太广，主观性太强，它可以与所有预测市场行为 的形态相匹配，但没有人愿意与不可预测的形态相匹配... 我个人不画各种 "趋势线"。我专注于没有被价格覆盖的之字形。我不知道该怎么做。 是的，最近的不交叉的之字形线，如高点和低点，但不仅如此，我只能说，我找到了相当巧妙的方法，使这些 "奇特的点"，"吸引者"，非常重要的特征，但我不会剥夺我亲爱的主人发明的乐趣）））。 Vladimir Perervenko 2017.02.09 15:54 #2717 govich。 每个人都以自己的方式看待 "水平"，有些人建立曲线，有些人建立布林线，有些人建立最低/最高点，等等。我使用ZZ 。很难说如何将这个 "最重要的标志 "正式化，也许是因为它是最重要的，就像艾略特波浪一样，它的用途太广，主观性太强，它可以与所有预测市场行为 的形态相匹配，但没有人愿意与不可预测的形态相匹配... 我个人不画各种 "趋势线"。我专注于没有被价格覆盖的之字形。如何让它成为一个标志，我不知道。================================================当然，水平是很重要的。但更重要的是要看到作用于给定时间范围的力量。而且我们不应忘记，每个TF都有自己的阻力和支持水平。为了处理许多TFs上的各种条件，我们需要MO的模型。它看起来如何？在附件中。祝好运 附加的文件： EURUSDDaily.zip 83 kb mytarmailS 2017.02.09 16:37 #2718 我不 知道。 是否有不提供赌注的经纪商？你拿到桩子就写，这是唯一的方法，这是获得许多来源的同步数据流的最可靠的方法，据我所知，每个人都自己写数据，那些主持HFT交易的人。我问的不是这个，我的意思是你如何/用什么来写玻璃？与你的软件或.NET的合作。?我不知道。 嗯，是的，最近的不交叉的之字形膝盖像hai/loi交易者把停止和限制器，但不仅如此，我只能说相当聪明的方式，我发现如何使这些 "特殊点"，"吸引者"，非常显著的特点，但我不会剥夺尊敬的先生们的发明的乐趣）））。为什么不呢，我很想听听。我很乐意听取其他人的经验，这可以节省我很多时间。还有一个问题，你是如何衡量这种意义的，后来发现它们变得更有意义了？弗拉基米尔-佩雷文科。它看起来很强大！但它也不清楚( Vladimir Perervenko 2017.02.09 17:04 #2719 看起来很强大！但如此一来，就不清楚了(同意。但要解释它是如何工作的，将需要相当多的文字。而时间是灾难性的短暂。该指标可在市场 上获得。但举这个例子不是为了做广告，而是为了说明分析的复杂性。祝好运 toxic 2017.02.09 17:14 #2720 mytarmailS:1)我问错了问题，我的意思是你如何/用什么来写玻璃？与你的软件或.NET的合作。?2)为什么不呢？ 我很想听听......。我很想听听......别人的经验可以节省我的时间......3)还有一个问题，你是用什么来衡量这个意义的，后来发现它们变得更有意义了？ 1）我的软件，当然））。 2）关于筹码水平，我不打算把它糟蹋成土豆泥，我已经说了很多。 如果你是一个真正的algotrader，你必须闪现你自己不可抗拒的动机，以及一大堆如何在你的抽象系统中实现的想法，从低位、支点等开始。你知道你把止损放在哪里，根据什么算法，这些点是 "吸引者"，或者说是反吸引者，价格从它们那里反弹，从顶部和底部。 3）检查显著性就像吃面包圈一样简单。 你有一个模型，在有属性和没有属性的情况下（重新）教它，计算差异，这将是属性对模型的贡献。 1...265266267268269270271272273274275276277278279...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
因为即使在这种原始的标志上，在微小的标志上，你也能画出3-5%，即以53-55%的概率预测方向。这对白噪声不起作用。
我不知道3-5%是什么，但预测 "白噪声"，准确率达到50%左右是很容易的。你打开PRNG，继续前进。
而且是大块的--甚至低于90%!
我不知道3-5%是什么，但预测 "白噪声"，准确率达到50%左右是很容易的。你打开PRNG，继续前进。
而且是大块的--甚至低于90%!
3-5%是比随机性（53-55%）的优势--50%，在几十万的样本中（不是大块的）。
PS：德米特里，我看到你想胡闹，不幸的是我不是一个好的候选人。祝你在白噪声和无限变异方面好运。
...............
例如，"水平 "可能是最重要的指标之一，我指的是我们在图表上用眼睛看到的水平，人们在那里放置停止。试着将这样的功能正式化和程序化，并检查它在统计学上的重要性。
每个人都以自己的方式看待 "水平"，有些人建立SQ，有些人建立布林线，有些人建立最低/最大等。我使用ZZ 。很难说如何将这个 "最重要的属性 "正式化，也许是因为它是最重要的，就像艾略特波浪一样，它的用途太广，主观性太强，它可以与所有预测市场行为 的形态相适应，但没有人愿意与不可预测的形态相适应......
我个人不画各种 "趋势线"。我专注于没有被价格覆盖的之字形。如何让它成为一个标志，我不知道。
你从哪里得到带桩子的日期？
每个人都以自己的方式看待 "水平"，有些人建立曲线，有些人建立布林线，有些人建立最低/最高点，等等。我使用ZZ 。很难说如何将这个 "最重要的标志 "正式化，也许是因为它是最重要的，就像艾略特波浪一样，它的用途太广，主观性太强，它可以与所有预测市场行为 的形态相匹配，但没有人愿意与不可预测的形态相匹配...
我个人不画各种 "趋势线"。我专注于没有被价格覆盖的之字形。我不知道该怎么做。
是的，最近的不交叉的之字形线，如高点和低点，但不仅如此，我只能说，我找到了相当巧妙的方法，使这些 "奇特的点"，"吸引者"，非常重要的特征，但我不会剥夺我亲爱的主人发明的乐趣）））。
每个人都以自己的方式看待 "水平"，有些人建立曲线，有些人建立布林线，有些人建立最低/最高点，等等。我使用ZZ 。很难说如何将这个 "最重要的标志 "正式化，也许是因为它是最重要的，就像艾略特波浪一样，它的用途太广，主观性太强，它可以与所有预测市场行为 的形态相匹配，但没有人愿意与不可预测的形态相匹配...
我个人不画各种 "趋势线"。我专注于没有被价格覆盖的之字形。如何让它成为一个标志，我不知道。
================================================
当然，水平是很重要的。但更重要的是要看到作用于给定时间范围的力量。而且我们不应忘记，每个TF都有自己的阻力和支持水平。为了处理许多TFs上的各种条件，我们需要MO的模型。
它看起来如何？在附件中。
祝好运
是否有不提供赌注的经纪商？你拿到桩子就写，这是唯一的方法，这是获得许多来源的同步数据流的最可靠的方法，据我所知，每个人都自己写数据，那些主持HFT交易的人。
我问的不是这个，我的意思是你如何/用什么来写玻璃？与你的软件或.NET的合作。?
嗯，是的，最近的不交叉的之字形膝盖像hai/loi交易者把停止和限制器，但不仅如此，我只能说相当聪明的方式，我发现如何使这些 "特殊点"，"吸引者"，非常显著的特点，但我不会剥夺尊敬的先生们的发明的乐趣）））。
为什么不呢，我很想听听。我很乐意听取其他人的经验，这可以节省我很多时间。
还有一个问题，你是如何衡量这种意义的，后来发现它们变得更有意义了？
它看起来很强大！但它也不清楚(
看起来很强大！但如此一来，就不清楚了(
同意。但要解释它是如何工作的，将需要相当多的文字。而时间是灾难性的短暂。
该指标可在市场 上获得。但举这个例子不是为了做广告，而是为了说明分析的复杂性。
祝好运
1)我问错了问题，我的意思是你如何/用什么来写玻璃？与你的软件或.NET的合作。?
2)为什么不呢？ 我很想听听......。我很想听听......别人的经验可以节省我的时间......
3)还有一个问题，你是用什么来衡量这个意义的，后来发现它们变得更有意义了？
1）我的软件，当然））。
2）关于筹码水平，我不打算把它糟蹋成土豆泥，我已经说了很多。 如果你是一个真正的algotrader，你必须闪现你自己不可抗拒的动机，以及一大堆如何在你的抽象系统中实现的想法，从低位、支点等开始。你知道你把止损放在哪里，根据什么算法，这些点是 "吸引者"，或者说是反吸引者，价格从它们那里反弹，从顶部和底部。
3）检查显著性就像吃面包圈一样简单。 你有一个模型，在有属性和没有属性的情况下（重新）教它，计算差异，这将是属性对模型的贡献。