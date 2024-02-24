交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 281 1...274275276277278279280281282283284285286287288...3399 新评论 СанСаныч Фоменко 2017.02.21 15:13 #2801 Mihail Marchukajtes: 我承认我并不完全理解你想说什么。或者说，我根本就不明白 :-)一般来说，ZigZag可以作为输出变量使用，但范围非常狭窄。你唯一做对的事情是，你必须选择时机进行分析。你将在什么时候分析ZZ???? 的逆转情况？如果每个酒吧，那么我马上告诉你这是乌托邦。应该在市场反转的时刻对其进行分析。当折射已经发生时，因为总会有一个回调的地方，我们将从那里进去。不是有吗？这正是我所写的，我的理解是，我们谈论的是同一件事。以反转做空（卖出）。卖出的老师不是反转之后的事情，而是反转之前和反转之后的事情，这是由橙色的线切断的。与长线类似。采取长 - 紫色线。它切断了预测未来反转的价格线以下的一切，这将是某个固定值--潜在利润。也就是说，我们不预测趋势，而是预测利润。 TheXpert 2017.02.21 15:44 #2802 mytarmailS:告诉我，你是否以任何方式在欧达上写过任何故事？ 我在Oanda上的所有东西都有一个故事，可以从盒子里下载。大概有近一年的时间是20分钟，另一个近一年的时间是在一个小时和一天之间。 TheXpert 2017.02.21 15:53 #2803 桑桑尼茨-弗门科。你出于某种原因忽略了帖子的第二部分。 在趋势交易中，你应该预测趋势的延续，而不是反转。 这是大师们的命运，他们的技艺高超，在这里即使有，也是极少数。 mytarmailS 2017.02.21 16:52 #2804 组合器。 对于我在oanda上的所有东西，都有一个故事可以从盒子里下载。大概有近一年的时间是20分钟，另一个近一年的时间是在一个小时和一天之间。我如何以及在哪里可以下载？ TheXpert 2017.02.21 16:57 #2805 mytarmailS:我如何以及在哪里可以下载？ 你会在我的资料中找到你需要的一切。开箱即用意味着你下载了产品，你就可以立即获得所有可用的历史数据。 СанСаныч Фоменко 2017.02.21 17:03 #2806 组合器。 在趋势交易中，你必须预测趋势的延续性，而不是反转。 你必须抓住刀口，大师们的手艺，他们在这里是非常少的，如果有的话。趋势的延续并不是一件明确的事情，因为存在着预测错误，把趋势撕成碎片。见我上面的帖子。抓住的不是趋势，而是预测未来的利润。 预测和等待。 toxic 2017.02.21 17:43 #2807 Combinator: 在趋势交易中，你必须预测趋势的延续，而不是反转。 这取决于大师们，他们的精湛技艺，如果他们存在的话，在这里用手指就能数出来。 当然，反转和目标集一样更难教，当然不是用ZZ ，因为ZZ 捕捉的是极值，而不是主要开始或完成压价的地方。ZZ的 结点（膝盖），点在特征空间 中的区分通常是不显著的。 toxic 2017.02.21 17:54 #2808 SanSanych Fomenko: 趋势的延续并不是一件明确的事情，因为存在着预测错误，把趋势撕成碎片。见我上面的帖子。抓住的不是趋势，而是预测未来的利润。 预测和等待。 错误将无处不在，"反转 "将更加嘈杂，因为它在特征空间 中通常表达得很差，它的预测能力很差，它只是作为一个辅助的元特征，反转是对趋势预测的反转，趋势预测被反转，所以它是一个反转，在教授反转时，通常无法与回撤区分。 mytarmailS 2017.02.21 18:19 #2809 你没有。你是预测价格，还是通过运动来工作？MO是否预测了价格在未来的位置，或者算法是跟随趋势的？ mytarmailS 2017.02.21 18:20 #2810 组合器。 你会在我的资料中找到你需要的一切。开箱即用意味着你下载产品并立即获得所有可用的历史数据。 谢谢，但对MT完全不熟悉，也许有一个选项可以直接在某个文件中获得历史记录？ 1...274275276277278279280281282283284285286287288...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我承认我并不完全理解你想说什么。或者说，我根本就不明白 :-)一般来说，ZigZag可以作为输出变量使用，但范围非常狭窄。你唯一做对的事情是，你必须选择时机进行分析。你将在什么时候分析ZZ???? 的逆转情况？如果每个酒吧，那么我马上告诉你这是乌托邦。应该在市场反转的时刻对其进行分析。当折射已经发生时，因为总会有一个回调的地方，我们将从那里进去。不是有吗？
这正是我所写的，我的理解是，我们谈论的是同一件事。
以反转做空（卖出）。卖出的老师不是反转之后的事情，而是反转之前和反转之后的事情，这是由橙色的线切断的。与长线类似。
采取长 - 紫色线。它切断了预测未来反转的价格线以下的一切，这将是某个固定值--潜在利润。也就是说，我们不预测趋势，而是预测利润。
告诉我，你是否以任何方式在欧达上写过任何故事？
你出于某种原因忽略了帖子的第二部分。
这是大师们的命运，他们的技艺高超，在这里即使有，也是极少数。
对于我在oanda上的所有东西，都有一个故事可以从盒子里下载。大概有近一年的时间是20分钟，另一个近一年的时间是在一个小时和一天之间。
我如何以及在哪里可以下载？
在趋势交易中，你必须预测趋势的延续性，而不是反转。
你必须抓住刀口，大师们的手艺，他们在这里是非常少的，如果有的话。
趋势的延续并不是一件明确的事情，因为存在着预测错误，把趋势撕成碎片。
见我上面的帖子。抓住的不是趋势，而是预测未来的利润。 预测和等待。
在趋势交易中，你必须预测趋势的延续，而不是反转。
这取决于大师们，他们的精湛技艺，如果他们存在的话，在这里用手指就能数出来。
当然，反转和目标集一样更难教，当然不是用ZZ ，因为ZZ 捕捉的是极值，而不是主要开始或完成压价的地方。ZZ的 结点（膝盖），点在特征空间 中的区分通常是不显著的。
你是预测价格，还是通过运动来工作？MO是否预测了价格在未来的位置，或者算法是跟随趋势的？
你会在我的资料中找到你需要的一切。开箱即用意味着你下载产品并立即获得所有可用的历史数据。