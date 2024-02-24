交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 281

Mihail Marchukajtes:
我承认我并不完全理解你想说什么。或者说，我根本就不明白 :-)一般来说，ZigZag可以作为输出变量使用，但范围非常狭窄。你唯一做对的事情是，你必须选择时机进行分析。你将在什么时候分析ZZ???? 的逆转情况？如果每个酒吧，那么我马上告诉你这是乌托邦。应该在市场反转的时刻对其进行分析。当折射已经发生时，因为总会有一个回调的地方，我们将从那里进去。不是有吗？

这正是我所写的，我的理解是，我们谈论的是同一件事。

以反转做空（卖出）。卖出的老师不是反转之后的事情，而是反转之前和反转之后的事情，这是由橙色的线切断的。与长线类似。

采取长 - 紫色线。它切断了预测未来反转的价格线以下的一切，这将是某个固定值--潜在利润。也就是说，我们不预测趋势，而是预测利润。

 
mytarmailS:

告诉我，你是否以任何方式在欧达上写过任何故事？

我在Oanda上的所有东西都有一个故事，可以从盒子里下载。大概有近一年的时间是20分钟，另一个近一年的时间是在一个小时和一天之间。
 
桑桑尼茨-弗门科

你出于某种原因忽略了帖子的第二部分。

在趋势交易中，你应该预测趋势的延续，而不是反转。

这是大师们的命运，他们的技艺高超，在这里即使有，也是极少数。
 
组合器
我如何以及在哪里可以下载？

 
mytarmailS:

你会在我的资料中找到你需要的一切。开箱即用意味着你下载了产品，你就可以立即获得所有可用的历史数据。
 
组合器
趋势的延续并不是一件明确的事情，因为存在着预测错误，把趋势撕成碎片。

见我上面的帖子。抓住的不是趋势，而是预测未来的利润。 预测和等待。

 
Combinator:
当然，反转和目标集一样更难教，当然不是用ZZ ，因为ZZ 捕捉的是极值，而不是主要开始或完成压价的地方。ZZ的 结点（膝盖），点在特征空间 中的区分通常是不显著的。

 
SanSanych Fomenko:

趋势的延续并不是一件明确的事情，因为存在着预测错误，把趋势撕成碎片。

错误将无处不在，"反转 "将更加嘈杂，因为它在特征空间 中通常表达得很差，它的预测能力很差，它只是作为一个辅助的元特征，反转是对趋势预测的反转，趋势预测被反转，所以它是一个反转，在教授反转时，通常无法与回撤区分。
 
你没有

你是预测价格，还是通过运动来工作？MO是否预测了价格在未来的位置，或者算法是跟随趋势的？

 
组合器
你会在我的资料中找到你需要的一切。开箱即用意味着你下载产品并立即获得所有可用的历史数据。
谢谢，但对MT完全不熟悉，也许有一个选项可以直接在某个文件中获得历史记录？
