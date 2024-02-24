交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2630 1...262326242625262626272628262926302631263226332634263526362637...3399 新评论 mytarmailS 2022.04.20 17:26 #26291 Maxim Dmitrievsky #: 有点创意，你事先不知道。盈利的TS的交易应该表明一种模式。如果它只使用价格/时间，那么选择/近似似乎是可能的 任何东西都可以被近似，而TS在代码中是一个清晰的逻辑，没有近似。 [删除] 2022.04.20 20:39 #26292 mytarmailS #: 任何事情都可以近似，但TC在代码中是明确的逻辑，没有近似。 我们不知道具体的逻辑，想想看......这不是反编译。这就留下了模糊的，"按照形象和样式"。阿比巴斯培训师 mytarmailS 2022.04.20 21:26 #26293 Maxim Dmitrievsky #: 我们不知道具体的逻辑，你知道......这不是反编译。这就留下了模糊的，"按着形象和模样"。阿比巴斯培训师 所以，如果你采取两车相交的策略，并且不给建模者一个直接的十字路口的标志。 这是相当好的，我甚至感到惊讶，但这是一个原始的算法... 蓝色代表原始信号，红色代表前缀。 Reference Prediction 0 1 0 106 4 1 1 89 Accuracy : 0.975 95% CI : (0.9426, 0.9918) No Information Rate : 0.535 P-Value [Acc > NIR] : <2 e-16 Kappa : 0.9496 而如果你不把它正常化... Prediction 0 1 0 96 0 1 0 104 Accuracy : 1 95% CI : (0.9817, 1) No Information Rate : 0.52 P-Value [Acc > NIR] : < 2.2 e-16 Kappa : 1 x <- cumsum(rnorm(10000)) m5 <- TTR::SMA(x,5) m15 <- TTR::SMA(x,15) X <- matrix(ncol = 20,nrow = length(x)) for(i in 20:length(x)){ ii <- (i-19):i X[i,] <- m5[ii] - m15[ii] } Yn <- (m5>m15)*1 Y <- as.factor(Yn) tr <- 50:9800 ts <- 9801:10000 library(randomForest) rf <- randomForest(Y[tr]~., X[tr,]) pr <- predict(rf ,X[c(tr,ts),]) prN <- as.numeric(as.character(pr)) par(mar=c(2,2,0,0)) layout(1:3, heights = c(10,1,1)) # Heights of the two rows plot(tail(x,200),t="l",col=8) lines(tail(m5[c(tr,ts)],200),col=2,lwd=1) lines(tail(m15[c(tr,ts)],200),col=4,lwd=1) plot(tail(Yn,200),t="h",col=4,lwd=2) plot(tail(prN,200),t="h",col=2,lwd=2) caret::confusionMatrix(predict(rf ,X[ts,]) , Y[ts]) [删除] 2022.04.20 21:43 #26294 mytarmailS #:所以，如果你采取两车相交的策略，并且不给建模者一个直接的十字路口的标志。这是相当好的，我甚至感到惊讶，但这是一个原始的算法...蓝色代表原始信号，红色代表前缀。而如果你不把它正常化... 所以没关系，我们需要弄清楚如何解析报告，并尝试像你的MAs那样对它们做一个简单的TC，是的。我现在有点忙，但这是一个有趣的话题。 Aleksei Kuznetsov 2022.04.20 22:17 #26295 mytarmailS #:所以，如果你采取两车相交的策略，并且不给建模者一个直接的十字路口的标志。这是相当好的，我甚至感到惊讶，但这是一个原始的算法...蓝色是原始信号，红色是预测器。而如果你不把它正常化... 你不可能事先知道MA专家顾问使用的是什么，以及它有哪些周期。或使用任何其他指标。 试着不在MA(X)上训练模型，而是在原始报价(X)上训练，例如在100个柱子上（你不知道黑匣子里的MA的周期，你只能猜测可能使用了多少个柱子）。 那么，Y是你的考官给的。 mytarmailS 2022.04.21 09:28 #26296 elibrarius #:你不能事先知道，专家MA在使用什么，什么时期。或使用的任何其他指标。 不要告诉我我能做什么，不能做什么，说 "我不知道你怎么做"。这就更诚实了。 mytarmailS 2022.04.21 10:08 #26297 elibrarius #: 尝试在原始报价（X）而不是MAhs（X）上训练模型 生的也不坏。 Reference Prediction 0 1 0 72 2 1 5 121 Accuracy : 0.965 95% CI : (0.9292, 0.9858) No Information Rate : 0.615 P-Value [Acc > NIR] : <2 e-16 Kappa : 0.9255 Aleksei Kuznetsov 2022.04.21 10:22 #26298 mytarmailS #:生的时候也不赖 这就更有意思了... BillionerClub 2022.04.21 10:39 #26299 mytarmailS #:对生的也不错。 它真的需要MO吗？ Rorschach 2022.04.21 11:00 #26300 我的结果。谁能破译它，做得好，我已经忘记了什么是什么。 另一个测试的例子，马和价格的交叉。输入是最后几个柱状的增量，输出是交易方向（1-贝，0-卖）。底层网络的参数：1 密集层与tanh。1个 epoch, batch=32. win - 输入数, per - MA周期, total - 训练样本量。该网络在1个 epoch中进行训练，因此在训练期间没有重复的样本。验证是基于垂直倒置的训练样本（*-1）。该测试在一个单独的独立样本上运行。所有这些都等于总数。在per<=win时，网络显示出很高的准确性，这需要证明，该网络能够寻找隐藏的模式。 对于小型网络（<1000个神经元），在cpu上的计算要比在gpu上快。在批次=8192的情况下，计算需要相同的时间。这个有1个和100个隐藏神经元的测试案例是在同一时间计算的。对于cpu双精度和单精度计数在同一时间，结果是相当的。不同的激活类型计算的时间大致相同，并给出了相当的结果。Win的大小对时间影响不大。在batch=1的情况下，total=10^6计算了18分钟。批量和时间之间的关系是线性的。 样本量的准确性。 批量=1 ，每=100，赢=100。第一列--样本量（总数），2--时间min.sec，3--测试的准确性，4--训练的准确性，5--验证的准确性。 1м 18.49 99.98.7 99. 100k 1.54 98.5 97.3 98.6 10k 0.11 97.8 88.4 98.1 1k 0.01 71.2 62.1 66.5 在输入中添加噪音。总数=10^6，批次=32 ，每=10，赢=10。第一列--来自输入的噪声分数，2--测试的准确性，3--跟踪的准确性，4--验证的准确性。 0.001 99.8 98.1 99.8 0.01 99.6 98.2 99.6 0.1 96.8 96.1 96.8 1 74.9 74.2 75.1 总数=10^6, 批量=32 , 每次=100. 测试精度, 训练精度, 验证精度。 win=150: 99.5 98.7 99.5 win=100：99.6 98.8 99.6 win=90: 98.9 98.2 98.9 win=80: 97.2 96.6 97.2 win=70: 94.8 94.3 94.8 win=60：92.0 91.6 91.9 win=50: 88.6 88.2 88.6 win=20: 74.7 74.4 74.7 权重的图形。1个输入神经元。ma(100)左100个输入，ma(50)右100个输入 Machine learning in trading: EA contest on real Experts: earlyOpenTrend 1...262326242625262626272628262926302631263226332634263526362637...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我的结果。谁能破译它，做得好，我已经忘记了什么是什么。
另一个测试的例子，马和价格的交叉。输入是最后几个柱状的增量，输出是交易方向（1-贝，0-卖）。底层网络的参数：1 密集层与tanh。1个 epoch, batch=32. win - 输入数, per - MA周期, total - 训练样本量。该网络在1个 epoch中进行训练，因此在训练期间没有重复的样本。验证是基于垂直倒置的训练样本（*-1）。该测试在一个单独的独立样本上运行。所有这些都等于总数。在per<=win时，网络显示出很高的准确性，这需要证明，该网络能够寻找隐藏的模式。
对于小型网络（<1000个神经元），在cpu上的计算要比在gpu上快。在批次=8192的情况下，计算需要相同的时间。这个有1个和100个隐藏神经元的测试案例是在同一时间计算的。对于cpu双精度和单精度计数在同一时间，结果是相当的。不同的激活类型计算的时间大致相同，并给出了相当的结果。Win的大小对时间影响不大。在batch=1的情况下，total=10^6计算了18分钟。批量和时间之间的关系是线性的。
样本量的准确性。 批量=1 ，每=100，赢=100。第一列--样本量（总数），2--时间min.sec，3--测试的准确性，4--训练的准确性，5--验证的准确性。
1м 18.49 99.98.7 99.
100k 1.54 98.5 97.3 98.6
10k 0.11 97.8 88.4 98.1
1k 0.01 71.2 62.1 66.5
在输入中添加噪音。总数=10^6，批次=32 ，每=10，赢=10。第一列--来自输入的噪声分数，2--测试的准确性，3--跟踪的准确性，4--验证的准确性。
0.001 99.8 98.1 99.8
0.01 99.6 98.2 99.6
0.1 96.8 96.1 96.8
1 74.9 74.2 75.1
总数=10^6, 批量=32 , 每次=100. 测试精度, 训练精度, 验证精度。
win=150: 99.5 98.7 99.5
win=100：99.6 98.8 99.6
win=90: 98.9 98.2 98.9
win=80: 97.2 96.6 97.2
win=70: 94.8 94.3 94.8
win=60：92.0 91.6 91.9
win=50: 88.6 88.2 88.6
win=20: 74.7 74.4 74.7
权重的图形。1个输入神经元。ma(100)左100个输入，ma(50)右100个输入