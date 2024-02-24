交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2562

mytarmailS#:

偏离主题，但有趣的是

https://www.youtube.com/watch?v=_Aow6P3oBAg

你好!

你是技术哈姆人吗？

已经注册了几年了。

 
不，我不是他的对手。

 
Rorschach#:

我正在慢慢接触小波分解。
我看到了这个方案，关于通常分解和批量分解的区别。
我自己把它突出显示出来，以便更好地观察。
他们说，批量分解的结果比通常的分解更准确。
也许你也会有兴趣知道这件事。

w

 
几年前我翻阅了很多关于小波的书籍，现在我对如何快速计算小波更感兴趣。这些图表实际上具有误导性。图中显示了低频和高频成分的细分。这就是小波分解后的结果。但从图上看，小波似乎是低频滤波器，而实际上小波是带通滤波器，具有数学家喜欢的一些特性。

上面所描述的并不包括解除计划。这是很有趣的东西，但我还没有深入研究。

 
为了避免研究市场，人们会想尽一切办法)
 
是的，第一个分区得到了低频和高频成分。
它可能在提取系数后变成带通，某个节点，
设置惩罚阈值，并进一步降噪，压缩。
我也还在研究。问题是，小波既适用于一维信号，也适用于矩阵数据。
也许 提升只是适用于矩阵变换。到目前为止，我想了解不同方法的应用选择。
[删除]  
Aleksey Vyazmikin#:

这不是要随机找到一个成功的模型，而是要增加使该模型成功的概率。

那么你需要更加具体。

