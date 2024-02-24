交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2562 1...255525562557255825592560256125622563256425652566256725682569...3399 新评论 Alexander Ivanov 2022.01.29 17:42 #25611 mytarmailS#: 偏离主题，但有趣的是https://www.youtube.com/watch?v=_Aow6P3oBAg 你好! 你是技术哈姆人吗？ 已经注册了几年了。 mytarmailS 2022.01.29 17:45 #25612 Alexander Ivanov#: 你好!你是技术哈姆人吗？签约已经有几年了。 不，我不是他的对手。 Roman 2022.01.29 17:52 #25613 Rorschach#: 我正在慢慢接触小波分解。 我看到了这个方案，关于通常分解和批量分解的区别。 我自己把它突出显示出来，以便更好地观察。 他们说，批量分解的结果比通常的分解更准确。 也许你也会有兴趣知道这件事。 mytarmailS 2022.01.29 17:55 #25614 Roman#: 我正在慢慢接触小波分解。 MGC或SSA有什么问题？ Roman 2022.01.29 18:00 #25615 mytarmailS#: MGC或SSA有什么问题？ 虽然感受到小波很有趣。 SSA是一个爬行者？ 我想很久以前就有基于它的指标，但我没有留下印象。 因为知道的人还没有达到要求的结果。 我不知道它是什么。 mytarmailS 2022.01.29 18:03 #25616 Roman#: 虽然感受到小波很有趣。 SSA是一个爬虫吗？ 我想很久以前就有基于它的指标，但我没有留下印象。 我不知道它是什么，我不知道它是什么。 我不知道它是什么。 是的，它是一条毛毛虫。 MGC是PCA。 我认为如何分解没有区别，重要的是事后如何处理它......。 Rorschach 2022.01.29 18:31 #25617 Roman#: 我正在慢慢接触小波分解。 我看到了这个方案，关于普通分解和批量分解的区别。 我自己已经把它突出显示出来，使之更加清晰。 他们说，批量分解的结果比通常的分解更准确。 也许你也会有兴趣知道这件事。 几年前我翻阅了很多关于小波的书籍，现在我对如何快速计算小波更感兴趣。这些图表实际上具有误导性。图中显示了低频和高频成分的细分。这就是小波分解后的结果。但从图上看，小波似乎是低频滤波器，而实际上小波是带通滤波器，具有数学家喜欢的一些特性。 上面所描述的并不包括解除计划。这是很有趣的东西，但我还没有深入研究。 secret 2022.01.29 18:41 #25618 为了避免研究市场，人们会想尽一切办法) Roman 2022.01.29 18:57 #25619 Rorschach#: 几年前我看了很多关于小波的书，现在我更感兴趣的是如何快速计算。这些图表实际上具有误导性。图中显示了低频和高频成分的细分。这就是小波分解后的结果。但从示意图来看，小波似乎是低频滤波器，而实际上小波是带通滤波器，具有数学家喜欢的一些特性。上面所描述的并不包括解除计划。这是很有趣的东西，但还没有深入研究。是的，第一个分区得到了低频和高频成分。它可能在提取系数后变成带通，某个节点， 设置惩罚阈值，并进一步降噪，压缩。我也还在研究。问题是，小波既适用于一维信号，也适用于矩阵数据。 也许 提升只是适用于矩阵变换。到目前为止，我想了解不同方法的应用选择。 [删除] 2022.01.30 10:04 #25620 Aleksey Vyazmikin#: 这不是要随机找到一个成功的模型，而是要增加使该模型成功的概率。 那么你需要更加具体。 1...255525562557255825592560256125622563256425652566256725682569...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
https://www.youtube.com/watch?v=_Aow6P3oBAg
不，我不是他的对手。
我正在慢慢接触小波分解。
我看到了这个方案，关于通常分解和批量分解的区别。
我自己把它突出显示出来，以便更好地观察。
他们说，批量分解的结果比通常的分解更准确。
也许你也会有兴趣知道这件事。
MGC或SSA有什么问题？
虽然感受到小波很有趣。
SSA是一个爬行者？
我想很久以前就有基于它的指标，但我没有留下印象。
因为知道的人还没有达到要求的结果。
我不知道它是什么。
是的，它是一条毛毛虫。
MGC是PCA。
我认为如何分解没有区别，重要的是事后如何处理它......。
几年前我翻阅了很多关于小波的书籍，现在我对如何快速计算小波更感兴趣。这些图表实际上具有误导性。图中显示了低频和高频成分的细分。这就是小波分解后的结果。但从图上看，小波似乎是低频滤波器，而实际上小波是带通滤波器，具有数学家喜欢的一些特性。
上面所描述的并不包括解除计划。这是很有趣的东西，但我还没有深入研究。
它可能在提取系数后变成带通，某个节点，
设置惩罚阈值，并进一步降噪，压缩。
我也还在研究。问题是，小波既适用于一维信号，也适用于矩阵数据。
也许 提升只是适用于矩阵变换。到目前为止，我想了解不同方法的应用选择。
这不是要随机找到一个成功的模型，而是要增加使该模型成功的概率。
那么你需要更加具体。