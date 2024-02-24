交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2558

mytarmailS#:

为什么？

我们只是不需要寻找一个不存在的正确周期（正弦波）。

但几个简单的周期（正弦波）的总和将创造出我们复杂的非正弦波周期（复杂来自于单词的添加）。

嗯，这是一个变体，有点像，在任何变体中都是如此
 
mytarmailS#:

阿列克谢，你对hmm有很好的理解吗？

我或多或少理解了大意，但还没有详细了解做法，因为我认为它们不适合做价格。

 
elibrarius#:

我们为什么要取消趋势？我们有点需要寻找趋势。这更像是去趋势化）。

以免错过噪音变成相反趋势的时刻)

也许我们应该回到简单的普通定义。
分解 为趋势、季节性、周期和噪音。可以尝试其中任何一种，并取得不同程度的成功。
静止性--均值和方差的恒定，在市场上观察不到。
规律性--存在重复性，即二维周期的某种类似物，或持久性，即某种程度的信号。有点像携带投机的机会。与SB不同，是为了更好的发展。
 
Aleksey Nikolayev#:

我或多或少了解这个概念，但我没有详细说明，因为我认为它们不适合用于价格。

我想教SMM，但以不寻常的方式，通过一个健身函数、遗传或其他...

我想自己做状态转换矩阵......我有一个包，这些矩阵，但具体是什么，哪里要改，我不太明白，你能帮忙吗？

 
Maxim Dmitrievsky#:
规律性是指存在重复性，即二维周期的某种类似物，或持久性，即某种程度的信号。有点带着猜测的可能。与SB不同。

为什么规律性不应该被称为--模式？

因为 "规律性 "有一个定义，而它与你的定义不一致...

违反了逻辑学的第一定律)

mytarmailS#:

为什么规律性不应该被称为--模式？

而 "规律性 "有一个定义，它与你的定义不一致。
这不是我的，是来自一些文章。许多人混淆了静止性和规律性，赋予静止性以某种预测能力，而这种能力在非静止序列中是不存在的。但静止性对预测能力没有任何影响，除了回归平均值。但那是如果原始系列是这样的，当它被分化时，它就不再是原始系列了。

有规律--在时间和空间上重复自己。一个正常的定义。或携带某种有序的信息。
 
Maxim Dmitrievsky#:
这不是我的，是来自一些文章。

某种伪科学的文章，因为作者违反了逻辑的第一定律...

你不能把一个模式称为规律性，尽管规律性的概念已经被人拿走了...

真是个傻瓜...

Maxim Dmitrievsky#:
但规律性并不影响预测能力

什么的预测能力？

如果该行是静止的，当然是这样。

mytarmailS#:

如果作者违反了逻辑第一定律，这就是一篇伪科学的文章...

你不能把一个模式称为规律性，尽管规律性的概念已经被人拿走了...

什么样的一个白痴...

预测什么的能力？

如果是常规的系列，那么当然会影响到...

一个静止数列可以是有规律的，也可以是单数。也许这对搜索有帮助 :)
 
Maxim Dmitrievsky#:
静态数列可以是有规律的和单一的。也许这对搜索有帮助 :)

寻找通往疯人院的道路？:)

