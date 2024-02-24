交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2558 1...255125522553255425552556255725582559256025612562256325642565...3399 新评论 [删除] 2022.01.29 10:58 #25571 mytarmailS#: 为什么？我们只是不需要寻找一个不存在的正确周期（正弦波）。但几个简单的周期（正弦波）的总和将创造出我们复杂的非正弦波周期（复杂来自于单词的添加）。 嗯，这是一个变体，有点像，在任何变体中都是如此 Aleksey Nikolayev 2022.01.29 10:59 #25572 mytarmailS#: 阿列克谢，你对hmm有很好的理解吗？ 我或多或少理解了大意，但还没有详细了解做法，因为我认为它们不适合做价格。 Aleksey Nikolayev 2022.01.29 11:02 #25573 elibrarius#: 我们为什么要取消趋势？我们有点需要寻找趋势。这更像是去趋势化）。 以免错过噪音变成相反趋势的时刻) [删除] 2022.01.29 11:05 #25574 也许我们应该回到简单的普通定义。分解 为趋势、季节性、周期和噪音。可以尝试其中任何一种，并取得不同程度的成功。静止性--均值和方差的恒定，在市场上观察不到。规律性--存在重复性，即二维周期的某种类似物，或持久性，即某种程度的信号。有点像携带投机的机会。与SB不同，是为了更好的发展。 mytarmailS 2022.01.29 11:08 #25575 Aleksey Nikolayev#: 我或多或少了解这个概念，但我没有详细说明，因为我认为它们不适合用于价格。 我想教SMM，但以不寻常的方式，通过一个健身函数、遗传或其他... 我想自己做状态转换矩阵......我有一个包，这些矩阵，但具体是什么，哪里要改，我不太明白，你能帮忙吗？ mytarmailS 2022.01.29 11:10 #25576 Maxim Dmitrievsky#: 规律性是指存在重复性，即二维周期的某种类似物，或持久性，即某种程度的信号。有点带着猜测的可能。与SB不同。 为什么规律性不应该被称为--模式？ 因为 "规律性 "有一个定义，而它与你的定义不一致... 违反了逻辑学的第一定律) [删除] 2022.01.29 11:15 #25577 mytarmailS#: 为什么规律性不应该被称为--模式？ 而 "规律性 "有一个定义，它与你的定义不一致。 这不是我的，是来自一些文章。许多人混淆了静止性和规律性，赋予静止性以某种预测能力，而这种能力在非静止序列中是不存在的。但静止性对预测能力没有任何影响，除了回归平均值。但那是如果原始系列是这样的，当它被分化时，它就不再是原始系列了。有规律--在时间和空间上重复自己。一个正常的定义。或携带某种有序的信息。 mytarmailS 2022.01.29 11:22 #25578 Maxim Dmitrievsky#: 这不是我的，是来自一些文章。 某种伪科学的文章，因为作者违反了逻辑的第一定律... 你不能把一个模式称为规律性，尽管规律性的概念已经被人拿走了... 真是个傻瓜... Maxim Dmitrievsky#: 但规律性并不影响预测能力 什么的预测能力？ 如果该行是静止的，当然是这样。 [删除] 2022.01.29 11:27 #25579 mytarmailS#: 如果作者违反了逻辑第一定律，这就是一篇伪科学的文章...你不能把一个模式称为规律性，尽管规律性的概念已经被人拿走了...什么样的一个白痴...预测什么的能力？如果是常规的系列，那么当然会影响到... 一个静止数列可以是有规律的，也可以是单数。也许这对搜索有帮助 :) mytarmailS 2022.01.29 11:29 #25580 Maxim Dmitrievsky#: 静态数列可以是有规律的和单一的。也许这对搜索有帮助 :) 寻找通往疯人院的道路？:) 1...255125522553255425552556255725582559256025612562256325642565...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
为什么？
我们只是不需要寻找一个不存在的正确周期（正弦波）。
但几个简单的周期（正弦波）的总和将创造出我们复杂的非正弦波周期（复杂来自于单词的添加）。
阿列克谢，你对hmm有很好的理解吗？
我或多或少理解了大意，但还没有详细了解做法，因为我认为它们不适合做价格。
我们为什么要取消趋势？我们有点需要寻找趋势。这更像是去趋势化）。
以免错过噪音变成相反趋势的时刻)
我想教SMM，但以不寻常的方式，通过一个健身函数、遗传或其他...
我想自己做状态转换矩阵......我有一个包，这些矩阵，但具体是什么，哪里要改，我不太明白，你能帮忙吗？
为什么规律性不应该被称为--模式？
因为 "规律性 "有一个定义，而它与你的定义不一致...
违反了逻辑学的第一定律)
这不是我的，是来自一些文章。
某种伪科学的文章，因为作者违反了逻辑的第一定律...
你不能把一个模式称为规律性，尽管规律性的概念已经被人拿走了...
真是个傻瓜...
但规律性并不影响预测能力
什么的预测能力？
如果该行是静止的，当然是这样。
什么样的一个白痴...
预测什么的能力？
如果是常规的系列，那么当然会影响到...
静态数列可以是有规律的和单一的。也许这对搜索有帮助 :)
寻找通往疯人院的道路？:)