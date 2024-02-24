交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2508 1...250125022503250425052506250725082509251025112512251325142515...3399 新评论 Aleksei Stepanenko 2021.11.17 20:38 #25071 外人对该分支的看法，无意冒犯 两位先生坐在出租车的后座上聊天。- 你能想象吗--昨天在餐厅，服务员倒酒时手上没有餐巾纸。- 你不说...是的...有一天，我和一位女士在一家餐厅，服务员先给了我菜单...- 不可能... 司机坐了又坐，然后他问：- 先生们，如果我背对着你们坐，可以吗？ JeeyCi 2021.11.18 07:18 #25072 我曾经在网上遇到过一个痛苦的逻辑问题 如果我用10行写了与100行代码相同的代码，执行相同的功能--这是否意味着我的编程能力更差，我的工作应该更不值钱？ 我相信，答案对所有人来说都是显而易见的!所以重点不是聚集一群人，寻找一个替罪羊来满足他们的 "要求"（他们通过自己的粗鲁来实现，认为吼得越大，新手就会加入，因为他们，吼。 其中有些人试图用 "让我们组成一个团队 "的口号把它变成一种发展（"因为我学到了更多的单词，即使我没有理解所有的单词--我就跳过这一点"）。.. 充分发展的目标是找到方便的库，允许在代码中简洁地表达你对传入信息的近似和优化的策略，以及基于它的交易......但是，你不能用适当的开发方法来编码和自动化 ...(有人至少对这个话题感兴趣，有人只是为了开个玩笑）------格格不入。--顺便说一下，也是一个充分性的问题......。所有的建模往往归结为寻找相关性 或缺乏相关性（除了近似）并得出结论......试图闯入MQL测试器和优化器，并使其成为你自己的算法和来自你自己的信号，是一项非同小可的任务。 ...线程中总会有一些随机的人，在他们对市场的看法传闻后，无法克服下一步的问题.........所以他们到处偏离主题，把自己插入到他们不够年龄的对话中...- Aleksei Stepanenko troll! Так какой все же результат выбирать после форвард-тестирования? 2021.10.24www.mql5.com Здравствуйте, уважаемые форумчане... Aleksei Stepanenko 2021.11.18 08:44 #25073 哦，你们这些家伙，你们这里有一个不高兴的女孩......。你在这里做什么？她很聪明，她可能很美，而你们只是想和对方耍点小聪明，你们这些吹牛的人。 JeeyCi#:...总有一些人偶尔会讨论这个问题。 为什么，我非常仔细地阅读了你的文章，我喜欢你所说的。别那么严肃。 Aleksey Nikolayev 2021.11.18 09:18 #25074 Aleksei Stepanenko#: 哦，你们这些家伙，你们这里有一个不高兴的女孩......。你在这里做什么？她很聪明，她可能很美丽，而你们只是想对自己聪明点，你们这些吹牛的人。 我们强加给你这个光荣的职责（也是神圣的职责），来调整这个不高兴的女孩) [删除] 2021.11.18 09:36 #25075 JeeyCi#: 我曾经在网上看到过一个痛苦的逻辑问题我相信，答案对每个人来说都是显而易见的!所以这个话题的重点不是聚集一群人，寻找一个替罪羊来满足他们的 "要求"（他们通过自己的粗鲁来实现，认为谁喊得最大声，新来的人就会加入，因为他们，喊得最大声。 其中有些人试图用 "让我们组成一个团队 "的口号把它变成一种发展（"因为我学到了更多的单词，即使我没有理解所有的单词--我就跳过这一点"）。.. 充分发展的目标是找到方便的库，允许在代码中简洁地表达你对传入信息的近似和优化的策略，以及基于它的交易......但是，你不能用适当的开发方法来编码和自动化 ...(有人至少对这个话题感兴趣，有人只是为了开个玩笑）------格格不入。--顺便说一下，也是一个充分性的问题......。所有的建模往往归结为寻找相关性 或缺乏相关性（除了近似）并得出结论......试图闯入MQL测试器和优化器，并使其成为你自己的算法和来自你自己的信号，是一项非同小可的任务。 ...线程中总会有一些随机的人，在他们对市场的看法传闻后，无法克服下一步的问题.........所以他们到处偏离主题，把自己插入到他们不够年龄的对话中...- Aleksei Stepanenko troll! 你不厌倦无礼的生活吗？还没有说过任何明智的话，只是说了一堆毫无意义的话。 eccocom 2021.11.18 10:58 #25076 弗拉基米尔-巴斯卡科夫#: 你不厌倦无礼吗？她没有说任何有用的东西，她只是说了很多毫无意义的话。 没错，我认为每个回应她的人都不知道关于鸡蛋的谚语，你不用吃就知道它已经腐烂了。 Aleksei Stepanenko 2021.11.18 11:27 #25077 Aleksey Nikolayev#: 我们把这一点强加给你。 谢谢你，朋友。 eccocom 2021.11.18 11:39 #25078 我觉得我会招致当地IO知识分子/校友的愤怒，但我还是要冒险问一个问题。谁认为什么指标（除了固有的或最流行的指标）对预测来说是最有趣的？就我而言，我目前正在试验将指数移动平均线（DEMA）与卡尔曼滤波和快速傅里叶变换（分别）结合起来。但首先我用神经网络做了一个预测。再一次，我不要求申请结果（或者现在这个好女孩又要喷出一桶泔水了）。 Aleksei Stepanenko 2021.11.18 13:14 #25079 eccocom#: 谁认为什么指标（除了内置或最流行的指标）对预测来说是最有趣的？ 当然，这里的神经元学家很权威，知道如何在对抗过度训练中最大限度地榨取数据，但在我看来，输入数据才是主要问题。任何振荡器（标准或自编），或任何连续的曲线，都不包含价格的规律性，因此我们不能教鼠标。 我看到以下方式：趋势和它们的波浪。波浪的长度，波浪的时间间隔，波浪的速度，这些参数与以前的参数的比较，超过以前极值的大小（趋势运动），与过去最近的未打破的极值的距离，......。...有很多东西需要比较。我认为这里有规律性的东西，这是你可以沉迷于你的网格。 或者你可以自己思考。 Mihail Marchukajtes 2021.11.18 13:17 #25080 eccocom#: 我觉得我会招致当地IO知识分子/校友的愤怒，但我还是要冒险问一个问题。谁认为什么指标（除了固有的或最流行的指标）对预测来说是最有趣的？就我而言，我正在试验将指数移动平均线（DEMA）与卡尔曼滤波和快速傅里叶变换（分别）结合起来。但首先我用它们来做一个预测，使用一个神经网络。我想再次澄清，我不是在要求申请结果（否则可爱的女孩又要喷出她的一桶泔水了）。 例如，我把标准偏差、累积/分布和OI、Delta和Volume数据系列的随机成分，对它们进行预测...... 1...250125022503250425052506250725082509251025112512251325142515...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
外人对该分支的看法，无意冒犯
两位先生坐在出租车的后座上聊天。
- 你能想象吗--昨天在餐厅，服务员倒酒时手上没有餐巾纸。
- 你不说...是的...有一天，我和一位女士在一家餐厅，服务员先给了我菜单...
- 不可能...
司机坐了又坐，然后他问：
- 先生们，如果我背对着你们坐，可以吗？
我曾经在网上遇到过一个痛苦的逻辑问题
如果我用10行写了与100行代码相同的代码，执行相同的功能--这是否意味着我的编程能力更差，我的工作应该更不值钱？
我相信，答案对所有人来说都是显而易见的!
所以重点不是聚集一群人，寻找一个替罪羊来满足他们的 "要求"（他们通过自己的粗鲁来实现，认为吼得越大，新手就会加入，因为他们，吼。 其中有些人试图用 "让我们组成一个团队 "的口号把它变成一种发展（"因为我学到了更多的单词，即使我没有理解所有的单词--我就跳过这一点"）。..
充分发展的目标是找到方便的库，允许在代码中简洁地表达你对传入信息的近似和优化的策略，以及基于它的交易......
但是，你不能用适当的开发方法来编码和自动化 ...(有人至少对这个话题感兴趣，有人只是为了开个玩笑）------格格不入。--顺便说一下，也是一个充分性的问题......。
所有的建模往往归结为寻找相关性 或缺乏相关性（除了近似）并得出结论......试图闯入MQL测试器和优化器，并使其成为你自己的算法和来自你自己的信号，是一项非同小可的任务。
...线程中总会有一些随机的人，在他们对市场的看法传闻后，无法克服下一步的问题.........所以他们到处偏离主题，把自己插入到他们不够年龄的对话中...-
我觉得我会招致当地IO知识分子/校友的愤怒，但我还是要冒险问一个问题。谁认为什么指标（除了固有的或最流行的指标）对预测来说是最有趣的？就我而言，我目前正在试验将指数移动平均线（DEMA）与卡尔曼滤波和快速傅里叶变换（分别）结合起来。但首先我用神经网络做了一个预测。再一次，我不要求申请结果（或者现在这个好女孩又要喷出一桶泔水了）。
谁认为什么指标（除了内置或最流行的指标）对预测来说是最有趣的？
当然，这里的神经元学家很权威，知道如何在对抗过度训练中最大限度地榨取数据，但在我看来，输入数据才是主要问题。任何振荡器（标准或自编），或任何连续的曲线，都不包含价格的规律性，因此我们不能教鼠标。
我看到以下方式：趋势和它们的波浪。波浪的长度，波浪的时间间隔，波浪的速度，这些参数与以前的参数的比较，超过以前极值的大小（趋势运动），与过去最近的未打破的极值的距离，......。...有很多东西需要比较。我认为这里有规律性的东西，这是你可以沉迷于你的网格。
或者你可以自己思考。
我觉得我会招致当地IO知识分子/校友的愤怒，但我还是要冒险问一个问题。谁认为什么指标（除了固有的或最流行的指标）对预测来说是最有趣的？就我而言，我正在试验将指数移动平均线（DEMA）与卡尔曼滤波和快速傅里叶变换（分别）结合起来。但首先我用它们来做一个预测，使用一个神经网络。我想再次澄清，我不是在要求申请结果（否则可爱的女孩又要喷出她的一桶泔水了）。