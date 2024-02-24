交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1192 1...118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199...3399 新评论 [删除] 2018.12.10 08:36 #11911 伊戈尔-马卡努。我发现了它，一下子就找到了。是的，谢谢，已经下载了 ) 统计学是头，或者其他什么......总之，以后应该建立一个搜索统计模式的框架，就像搜索什么是神经网络的过度拟合一样。 [删除] 2018.12.10 08:38 #11912 阿列克谢-尼古拉耶夫。你曾经写过关于Quantopian的文章。他们有什么有趣的东西吗？我已经很久没有去过了。好吧，那里的交易员，如果你可以这样称呼他们的话，比这里的交易员更复杂。我有很多关于机器学习在交易中的讨论，我主要对它感兴趣。也许还有其他的东西，我没有时间去关注这一切。 Aleksey Nikolayev 2018.12.10 08:38 #11913 马克西姆-德米特里耶夫斯基。我已经有一段时间没有进去了。好吧，那里的交易员，如果你可以这么说的话，比这里更复杂，有不同的文章而方法--当一切都在一个环境中，分析和交易？这很有趣，它在实践中是怎样的。 [删除] 2018.12.10 08:42 #11914 阿列克谢-尼古拉耶夫。而方法本身--一切都在一个环境中，分析和交易？我想知道它在实践中是怎样的。你唯一应该知道的是，我不知道该如何使用python。 对我来说，它看起来是一种美妙的交易语言。如果你不知道如何使用python，你可以用它来进行交易。 Aleksey Nikolayev 2018.12.10 08:49 #11915 马克西姆-德米特里耶夫斯基。好吧，在实践中，有api到不同的交易所和经纪公司，为什么不呢......特别是如果加密货币交易所现在很流行，我认为python很容易掌握的。 对我来说，它看起来是一种美妙的交易语言。我仍然在寻找我的MO系统。我也没有研究过这些细节。在我看来，在他们的环境中，你不能连接任何任意的包--只有经过批准的包。如果你不喜欢他们的报价呢？ 目前还不清楚这些优点在多大程度上超过了缺点。 [删除] 2018.12.10 08:59 #11916 阿列克谢-尼古拉耶夫。我也没有详细研究过这个问题。在我看来，在他们的环境中，你不能插入一个任意的软件包--只有经过批准的才行。如果你不喜欢他们的报价呢？ 目前还不清楚利大于弊的程度。他们的环境也是一个包，测试器基本上都在那里，我想还有报价下载器。你不必在网站上做任何事情... 他们有一个真正的座右铭，我不需要把他们放在网站上。 Igor Makanu 2018.12.10 09:49 #11917 马克西姆-德米特里耶夫斯基。我不知道，换成另一种语言来构建TS是很麻烦的，对我来说，这纯粹是因为我喜欢MO。马克西姆，你有没有搜索过MO的C#.net库？ 如果有的话，那就太酷了， MT5支持.net，Windows已经支持NET框架，我检查了"简单的C#编译器"这篇文章，没有向Windows安装任何东西，就在控制台得到了我的 "Hello Windows"...酷，技术，虽然 这就是主要的想法，如果Metakvot朝这个方向发展，就意味着会有支持，或者说已经有支持了，而且会很方便地得到模型，并在不修改的情况下将其连接到MT。 ;) [删除] 2018.12.10 09:57 #11918 伊戈尔-马卡努。马克西姆，你是否按MO搜索过C#.net库？ 如果有的话就好了， MT5有.net支持，在Windows本身就有NET框架支持，现在我查看了谷歌上的文章《简单C#编译器》--没有在Windows中安装任何东西，我就在控制台中得到了我的 "Hello Word"......很酷，但是技术 这就是主要的想法，如果Metakvot朝这个方向发展，就意味着会有支持，或者说已经有支持了，而且在Sharpe中获得模型并将其连接到MT上会很方便，不需要修补。 ;)c++库都是MO，对于锐利的有Accord-framework.net，不知道了。 他们为MO做了一种特殊的语言......我忘了名字......Sharp是类似的东西......但实际上那里什么都没有，这个话题没有发展，因为大家都在用python。 Igor Makanu 2018.12.10 10:03 #11919 马克西姆-德米特里耶夫斯基。这个话题没有发展，因为每个人都是蟒蛇。我想你是对的，我上网搜了一下，很简单，是来自一个博客。 开始用Python写作...首先是脚本，然后是我的第一个 "大 "程序...我马上就开始写工作代码。有时我甚至不明白它是如何工作的，但后来我写了，得到了一个可行的剧本。这特别令人满意，因为我是为了自己的需要而使用这些脚本。最初，我写了一个小的搜刮器，从一个网站上获取数据，然后用我在Lazarus中写的程序进行处理（那是多久以前的事了...）。我对语言不是很了解，但几乎是盲目地用 nano写脚本，这要感谢文档中的例子和谷歌。 [删除] 2018.12.10 10:07 #11920 伊戈尔-马卡努。我想你是对的，你上网搜了一下，很简单，是来自一个博客。 MO是一种高级的东西，python是一种高级语言......还有什么比这更和谐的呢？ 在mql5上也是如此...但在这里，我有一个很好的测试器和一个基地:) 1...118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我发现了它，一下子就找到了。
是的，谢谢，已经下载了 )
统计学是头，或者其他什么......总之，以后应该建立一个搜索统计模式的框架，就像搜索什么是神经网络的过度拟合一样。
你曾经写过关于Quantopian的文章。他们有什么有趣的东西吗？
我已经很久没有去过了。好吧，那里的交易员，如果你可以这样称呼他们的话，比这里的交易员更复杂。
我已经有一段时间没有进去了。好吧，那里的交易员，如果你可以这么说的话，比这里更复杂，有不同的文章
而方法--当一切都在一个环境中，分析和交易？这很有趣，它在实践中是怎样的。
而方法本身--一切都在一个环境中，分析和交易？我想知道它在实践中是怎样的。
你唯一应该知道的是，我不知道该如何使用python。
对我来说，它看起来是一种美妙的交易语言。如果你不知道如何使用python，你可以用它来进行交易。
好吧，在实践中，有api到不同的交易所和经纪公司，为什么不呢......特别是如果加密货币交易所现在很流行，我认为python很容易掌握的。
对我来说，它看起来是一种美妙的交易语言。我仍然在寻找我的MO系统。
我也没有研究过这些细节。在我看来，在他们的环境中，你不能连接任何任意的包--只有经过批准的包。如果你不喜欢他们的报价呢？
目前还不清楚这些优点在多大程度上超过了缺点。
我也没有详细研究过这个问题。在我看来，在他们的环境中，你不能插入一个任意的软件包--只有经过批准的才行。如果你不喜欢他们的报价呢？
目前还不清楚利大于弊的程度。
他们的环境也是一个包，测试器基本上都在那里，我想还有报价下载器。你不必在网站上做任何事情...
他们有一个真正的座右铭，我不需要把他们放在网站上。
我不知道，换成另一种语言来构建TS是很麻烦的，对我来说，这纯粹是因为我喜欢MO。
马克西姆，你有没有搜索过MO的C#.net库？
如果有的话，那就太酷了， MT5支持.net，Windows已经支持NET框架，我检查了"简单的C#编译器"这篇文章，没有向Windows安装任何东西，就在控制台得到了我的 "Hello Windows"...酷，技术，虽然
这就是主要的想法，如果Metakvot朝这个方向发展，就意味着会有支持，或者说已经有支持了，而且会很方便地得到模型，并在不修改的情况下将其连接到MT。
;)
马克西姆，你是否按MO搜索过C#.net库？
如果有的话就好了， MT5有.net支持，在Windows本身就有NET框架支持，现在我查看了谷歌上的文章《简单C#编译器》--没有在Windows中安装任何东西，我就在控制台中得到了我的 "Hello Word"......很酷，但是技术
这就是主要的想法，如果Metakvot朝这个方向发展，就意味着会有支持，或者说已经有支持了，而且在Sharpe中获得模型并将其连接到MT上会很方便，不需要修补。
;)
c++库都是MO，对于锐利的有Accord-framework.net，不知道了。
他们为MO做了一种特殊的语言......我忘了名字......Sharp是类似的东西......但实际上那里什么都没有，这个话题没有发展，因为大家都在用python。
这个话题没有发展，因为每个人都是蟒蛇。
我想你是对的，我上网搜了一下，很简单，是来自一个博客。
开始用Python写作...首先是脚本，然后是我的第一个 "大 "程序...我马上就开始写工作代码。有时我甚至不明白它是如何工作的，但后来我写了，得到了一个可行的剧本。这特别令人满意，因为我是为了自己的需要而使用这些脚本。最初，我写了一个小的搜刮器，从一个网站上获取数据，然后用我在Lazarus中写的程序进行处理（那是多久以前的事了...）。我对语言不是很了解，但几乎是盲目地用 nano写脚本，这要感谢文档中的例子和谷歌。
我想你是对的，你上网搜了一下，很简单，是来自一个博客。
MO是一种高级的东西，python是一种高级语言......还有什么比这更和谐的呢？
在mql5上也是如此...但在这里，我有一个很好的测试器和一个基地:)