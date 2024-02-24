交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1192

伊戈尔-马卡努

我发现了它，一下子就找到了。

是的，谢谢，已经下载了 )

统计学是头，或者其他什么......总之，以后应该建立一个搜索统计模式的框架，就像搜索什么是神经网络的过度拟合一样。

阿列克谢-尼古拉耶夫

你曾经写过关于Quantopian的文章。他们有什么有趣的东西吗？

我已经很久没有去过了。好吧，那里的交易员，如果你可以这样称呼他们的话，比这里的交易员更复杂。

我有很多关于机器学习在交易中的讨论，我主要对它感兴趣。也许还有其他的东西，我没有时间去关注这一切。
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

阿列克谢-尼古拉耶夫

马克西姆-德米特里耶夫斯基

好吧，在实践中，有api到不同的交易所和经纪公司，为什么不呢......特别是如果加密货币交易所现在很流行，我认为python很容易掌握的。

对我来说，它看起来是一种美妙的交易语言。我仍然在寻找我的MO系统。

我也没有研究过这些细节。在我看来，在他们的环境中，你不能连接任何任意的包--只有经过批准的包。如果你不喜欢他们的报价呢？

目前还不清楚这些优点在多大程度上超过了缺点。

阿列克谢-尼古拉耶夫

马克西姆-德米特里耶夫斯基

我不知道，换成另一种语言来构建TS是很麻烦的，对我来说，这纯粹是因为我喜欢MO。

马克西姆，你有没有搜索过MO的C#.net库？

如果有的话，那就太酷了， MT5支持.net，Windows已经支持NET框架，我检查了"简单的C#编译器"这篇文章，没有向Windows安装任何东西，就在控制台得到了我的 "Hello Windows"...酷，技术，虽然

这就是主要的想法，如果Metakvot朝这个方向发展，就意味着会有支持，或者说已经有支持了，而且会很方便地得到模型，并在不修改的情况下将其连接到MT。


;)

伊戈尔-马卡努

马克西姆，你是否按MO搜索过C#.net库？

如果有的话就好了， MT5有.net支持，在Windows本身就有NET框架支持，现在我查看了谷歌上的文章《简单C#编译器》--没有在Windows中安装任何东西，我就在控制台中得到了我的 "Hello Word"......很酷，但是技术

这就是主要的想法，如果Metakvot朝这个方向发展，就意味着会有支持，或者说已经有支持了，而且在Sharpe中获得模型并将其连接到MT上会很方便，不需要修补。

;)

c++库都是MO，对于锐利的有Accord-framework.net，不知道了。

他们为MO做了一种特殊的语言......我忘了名字......Sharp是类似的东西......但实际上那里什么都没有，这个话题没有发展，因为大家都在用python。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

这个话题没有发展，因为每个人都是蟒蛇。

我想你是对的，我上网搜了一下，很简单，是来自一个博客。

开始用Python写作...首先是脚本，然后是我的第一个 "大 "程序...我马上就开始写工作代码。有时我甚至不明白它是如何工作的，但后来我写了，得到了一个可行的剧本。这特别令人满意，因为我是为了自己的需要而使用这些脚本。最初，我写了一个小的搜刮器，从一个网站上获取数据，然后用我在Lazarus中写的程序进行处理（那是多久以前的事了...）。我对语言不是很了解，但几乎是盲目地用 nano写脚本，这要感谢文档中的例子和谷歌

伊戈尔-马卡努

我想你是对的，你上网搜了一下，很简单，是来自一个博客。

MO是一种高级的东西，python是一种高级语言......还有什么比这更和谐的呢？

在mql5上也是如此...但在这里，我有一个很好的测试器和一个基地:)

