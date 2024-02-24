交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2383 1...237623772378237923802381238223832384238523862387238823892390...3399 新评论 mytarmailS 2021.04.05 18:31 #23821 Maxim Dmitrievsky: 没有下载终端？谢谢Vitaly Muzichenko: 对10年来的M5报价进行测试 ...在他们给家庭预算带来麻烦之前，他们应该把终端藏起来。 哦，该死...专家，去优化随机的 Fast235 2021.04.05 18:37 #23822 重要的是，需要任何帮助吗？) Vitaly Muzichenko 2021.04.05 19:23 #23823 Fast235: Vital, 需要任何帮助吗？) 没有，上一次优化是在2015年，那时候我没有什么经验，也没有特别的自欺欺人的意识。而这些都是在mt4上进行的，现在看来，我在mt4上进行优化是很有趣的。 mytarmailS 2021.04.05 19:42 #23824 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 我找到了一种方法来生成这样的规则，在托盘和测试中都能发挥作用，最后MLEEP.... 我的经纪人，我的托盘和我的测试 你的经纪人你的数据和测试在9年内通过！！。 Grail found!!!!!!! 有趣的是，我明天就要离开论坛了，大约一个月，非常不走运（我想分享，但没有时间，当我可以写出做什么和怎么做...... 对于舒适的交易，你需要制定200-400条这样的规则（如果你愿意，也可以是Patrenov）。 为了了解规模，我那孱弱的笔记本电脑每天可以开采5-8条规则 Valeriy Yastremskiy 2021.04.06 10:37 #23825 Maxim Dmitrievsky: 你不能下载终端吗？ 试过一次，几天后))))这取决于经纪人，说实话，我还没有在4K上下载过10年。只有5或6年。 Valeriy Yastremskiy 2021.04.06 10:40 #23826 mytarmailS: 为了舒适地交易，你需要开采200-400个这样的规则（如果你愿意，也可以是赞助人）。为了给你一个规模的概念，我那弱小的笔记本电脑在一天内可以开采5-8条规则。 回来吧）规则需要更多的倍数。尽管它将向你展示正确的开始方式) Aleksey Nikolayev 2021.04.06 10:57 #23827 Valeriy Yastremskiy: 试过一次，几天后))))这取决于经纪人，说实话，我无法从metaquotes的4k下载中获得10年的时间。只有5或6年。 只能通过顾问。在真实蜱虫模式下。我有一些尝试。这并不方便，但我可以使用任何我想要的输出格式。 在想法中，应该把所有的刻度线存储在数据库中，并定期在那里加载新的刻度线，但到目前为止，我不能...）。 [删除] 2021.04.06 11:57 #23828 Valeriy Yastremskiy: 试过一次，几天后))))这取决于经纪人，说实话，我无法从metaquotes的4k下载中获得10年的时间。只有5或6年。 我不知道这是不是真的，但我相信他们是对的)。 Valeriy Yastremskiy 2021.04.06 14:33 #23829 Aleksey Nikolayev: 只能通过顾问。在真实蜱虫模式下。从几次尝试来看。这并不方便，但我可以创建任何必要的输出格式。在想法中，所有的蜱虫应该被储存在数据库中，新的蜱虫应该定期下载到那里，但到目前为止，我不能...）。 是的，平均水平很高的MA 有帮助。虽然有时会出界，但等待，一切都会成功。 从理论上讲，从元报价的正常基数的需求早已成熟，至少每年更新一次。没有那么贵）。 Maxim Dmitrievsky: 一般来说，不同的人总是有很多个人未解决的问题，不一定要分享它们 ) 我想分享一下关于元引号的情况。他们本可以使服务对客户更加忠诚）。 [删除] 2021.04.06 17:12 #23830 Valeriy Yastremskiy: 是的，而且有更多平均数的MA 也有帮助。虽然有时会出界，但等一下就可以了。从理论上讲，需要正常的会议记录基数，至少每年更新一次，这是早就应该的。它并不那么昂贵）。我关于metakvotov想分享。他们已经可以使服务对客户更加忠诚）。 4-已经有很长一段时间没有发展了，你应该知道。 1...237623772378237923802381238223832384238523862387238823892390...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
