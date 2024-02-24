交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2383

Maxim Dmitrievsky:

没有下载终端？

谢谢

Vitaly Muzichenko:

对10年来的M5报价进行测试 ...在他们给家庭预算带来麻烦之前，他们应该把终端藏起来。

哦，该死...专家，去优化随机的
 
重要的是，需要任何帮助吗？)
 
Fast235:
Vital, 需要任何帮助吗？)

没有，上一次优化是在2015年，那时候我没有什么经验，也没有特别的自欺欺人的意识。而这些都是在mt4上进行的，现在看来，我在mt4上进行优化是很有趣的。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

我找到了一种方法来生成这样的规则，在托盘和测试中都能发挥作用，最后MLEEP....

我的经纪人，我的托盘和我的测试



你的经纪人你的数据和测试在9年内通过！！。

Grail found!!!!!!!

有趣的是，我明天就要离开论坛了，大约一个月，非常不走运（我想分享，但没有时间，当我可以写出做什么和怎么做......


对于舒适的交易，你需要制定200-400条这样的规则（如果你愿意，也可以是Patrenov）。

为了了解规模，我那孱弱的笔记本电脑每天可以开采5-8条规则

 
Maxim Dmitrievsky:

你不能下载终端吗？

试过一次，几天后))))这取决于经纪人，说实话，我还没有在4K上下载过10年。只有5或6年。

 
mytarmailS:


为了舒适地交易，你需要开采200-400个这样的规则（如果你愿意，也可以是赞助人）。

为了给你一个规模的概念，我那弱小的笔记本电脑在一天内可以开采5-8条规则。

回来吧）规则需要更多的倍数。尽管它将向你展示正确的开始方式)

 
Valeriy Yastremskiy:

试过一次，几天后))))这取决于经纪人，说实话，我无法从metaquotes的4k下载中获得10年的时间。只有5或6年。

只能通过顾问。在真实蜱虫模式下。我有一些尝试。这并不方便，但我可以使用任何我想要的输出格式。

在想法中，应该把所有的刻度线存储在数据库中，并定期在那里加载新的刻度线，但到目前为止，我不能...）。

Valeriy Yastremskiy:

试过一次，几天后))))这取决于经纪人，说实话，我无法从metaquotes的4k下载中获得10年的时间。只有5或6年。

我不知道这是不是真的，但我相信他们是对的)。

 
Aleksey Nikolayev:

只能通过顾问。在真实蜱虫模式下。从几次尝试来看。这并不方便，但我可以创建任何必要的输出格式。

在想法中，所有的蜱虫应该被储存在数据库中，新的蜱虫应该定期下载到那里，但到目前为止，我不能...）。

是的，平均水平很高的MA 有帮助。虽然有时会出界，但等待，一切都会成功。

从理论上讲，从元报价的正常基数的需求早已成熟，至少每年更新一次。没有那么贵）。

Maxim Dmitrievsky:

一般来说，不同的人总是有很多个人未解决的问题，不一定要分享它们 )

我想分享一下关于元引号的情况。他们本可以使服务对客户更加忠诚）。

Valeriy Yastremskiy:

是的，而且有更多平均数的MA 也有帮助。虽然有时会出界，但等一下就可以了。

从理论上讲，需要正常的会议记录基数，至少每年更新一次，这是早就应该的。它并不那么昂贵）。

我关于metakvotov想分享。他们已经可以使服务对客户更加忠诚）。

4-已经有很长一段时间没有发展了，你应该知道。

