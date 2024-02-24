交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2387 1...238023812382238323842385238623872388238923902391239223932394...3399 新评论 Aleksei Kuznetsov 2021.04.09 14:14 #23861 Aleksey Vyazmikin: 如果你不理解描述，请对不清楚的地方提出问题--我会努力解释得更好。几年前我也做过同样的事情，但因为涉及到劳动，而不是毫无意义而放弃了。下面是一个旧实验的结果表，工作是这样的。1.预测器的数量被切成9块。2.块之间的组合被创建 - 5123.然后对样本在每个块的存在/不存在的情况下的平均表现做出估计。4.对大块的重要性进行了假设（正/负）。5.重要的块被分解成更小的块，而不太重要的块被合并成一个块（不一定要按顺序进行）。6.形成新的512组合7.如果发现了对样本有负面影响的小块，就把它从进一步的列举中排除，直到结果的改善停止，然后可以尝试把排除的小块加入，用同样的方法分析结果。另一方面，积极的影响则被汇总到一个组。下面是一个有32次这样迭代的指标变化的例子。 该方法当然可以改进，但这需要实验和结果的证明。是的，改进不是按次数进行的，但结果也让你思考哪些预测因素对结果更好或更坏，以及为什么。而且，我想尝试专门使用CatBoost 统计，并删除/添加预测因子（以及它们的组），原因正是因为它可能比我之前使用的枚举法更快。另一个好处是，太多的预测因子会导致罕见的分裂，在训练之外的样本中，叶子的激活可能非常罕见（在前面的截图中显示），这故意降低了训练的质量和评估。 这是一个有点棘手的问题。 首先在1个特征上训练1000次（有1000个特征需要测试），找到最好的一个。然后在最好的筹码上做999次，在其余的筹码上做999次，挑选第二好的。然后在前2名和剩余的998名中的第三名，等等。 一共有2个嵌套循环。 具有少量特征的模型学习起来非常快。在合理的时间内，你会得到20-30个。而在选择了10-20个特征后，模型通常会停止改进，在它们之后添加新的特征只会使结果恶化。 Aleksey Vyazmikin 2021.04.09 14:58 #23862 Maxim Dmitrievsky: 毫无意义的时间浪费 显然，不会有任何建设性的讨论--没有人愿意去探究它的真相。 [删除] 2021.04.09 15:02 #23863 Aleksey Vyazmikin: 显然，不会有建设性的讨论--没有人愿意理解这一点。 没有想吃苦的废话，观点很明确（吃苦的废话）。 Aleksey Vyazmikin 2021.04.09 15:03 #23864 elibrarius: 复杂的东西。 首先在1个特征上训练1000次（有1000个特征需要测试），找到最好的一个。然后在最好的筹码上做999次，在其余的筹码上做999次，挑选第二好的。然后在前2名和剩余的998名中的第三名，等等。 一共有2个嵌套循环。 具有少量特征的模型学习起来非常快。在合理的时间内，你会得到20-30个。而在选择了10-20个特征后，模型通常会停止改进，在它们之后添加新的特征只会使结果恶化。 我们不是在寻找最好的，而是寻找各种功能的组合，这就是问题所在。为什么会有这样的问题，因为不可能尝试所有的组合，这就是为什么需要采用优胜法。另一个问题是不同的预测器在拆分后可能有很强的相似性，这在集合体中会导致概率的高估，因为会有很多固有的相关叶。 [删除] 2021.04.09 15:04 #23865 这个人决定用助推器重新发明助推器，我们不要阻止他。 常识性的呼吁无济于事 Aleksey Vyazmikin 2021.04.09 15:05 #23866 Maxim Dmitrievsky: 无欲则刚的废话，观点很明确（痛苦的废话）。 为什么是胡说八道？ 这是否有区别 - 是的，有区别。 有一个理论上的理由--是的，有。 当然，这并不是一个数量级的改进。 是的，这对你的预测者来说可能没什么效果--在这里我可以承认拒绝的理由。 Evgeny Dyuka 2021.04.09 15:07 #23867 神经系统着火了 )) 忘记交易，把神经网络变成一个指标。 [删除] 2021.04.09 15:22 #23868 Aleksey Vyazmikin: 为什么是胡说八道？这是否有区别 - 是的，有区别。有一个理论上的理由--是的，有。当然，这并不是一个数量级的改进。是的，对于你的预测者来说，它可能是微不足道的有效的--在这里我可以允许有拒绝的理由。 已经说了一切，我不会干涉你尝试太多不能选择的东西。 Aleksei Kuznetsov 2021.04.09 15:27 #23869 Aleksey Vyazmikin: 你不必寻找最好的，而是两者的结合--这就是问题所在。为什么它是一个问题，因为不可能尝试所有的组合，这就是为什么我们需要urestic方法。另一个问题是拆分后不同预测器的潜在强相似性，这在集合体中会导致概率的高估，因为会有许多本质上相关的叶子。 一旦选择了第一个最佳筹码，第二个筹码将与第一个筹码一起被选择，以此类推。 一旦你达到10个，下一个筹码将与之前选择的10个中的任何一个的最佳互动被选择，但最有可能是与所有的筹码。 [删除] 2021.04.09 15:28 #23870 elibrarius: 在选择了第一个最佳特征后，第二个特征将是与第一个特征有最佳互动的特征，以此类推，当你达到10个时。下一个将是与之前被选中的任何一个有最佳互动的人，但很可能是与所有的人。 不是这样的 把低 重要性的特征从模型中拿出来，并把它打碎，然后把你的屁股和你的拇指进行比较，等等。 1...238023812382238323842385238623872388238923902391239223932394...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
如果你不理解描述，请对不清楚的地方提出问题--我会努力解释得更好。
几年前我也做过同样的事情，但因为涉及到劳动，而不是毫无意义而放弃了。
下面是一个旧实验的结果表，工作是这样的。
1.预测器的数量被切成9块。
2.块之间的组合被创建 - 512
3.然后对样本在每个块的存在/不存在的情况下的平均表现做出估计。
4.对大块的重要性进行了假设（正/负）。
5.重要的块被分解成更小的块，而不太重要的块被合并成一个块（不一定要按顺序进行）。
6.形成新的512组合
7.如果发现了对样本有负面影响的小块，就把它从进一步的列举中排除，直到结果的改善停止，然后可以尝试把排除的小块加入，用同样的方法分析结果。另一方面，积极的影响则被汇总到一个组。
下面是一个有32次这样迭代的指标变化的例子。
该方法当然可以改进，但这需要实验和结果的证明。
是的，改进不是按次数进行的，但结果也让你思考哪些预测因素对结果更好或更坏，以及为什么。
而且，我想尝试专门使用CatBoost 统计，并删除/添加预测因子（以及它们的组），原因正是因为它可能比我之前使用的枚举法更快。
另一个好处是，太多的预测因子会导致罕见的分裂，在训练之外的样本中，叶子的激活可能非常罕见（在前面的截图中显示），这故意降低了训练的质量和评估。
复杂的东西。
我们不是在寻找最好的，而是寻找各种功能的组合，这就是问题所在。为什么会有这样的问题，因为不可能尝试所有的组合，这就是为什么需要采用优胜法。另一个问题是不同的预测器在拆分后可能有很强的相似性，这在集合体中会导致概率的高估，因为会有很多固有的相关叶。
你不必寻找最好的，而是两者的结合--这就是问题所在。为什么它是一个问题，因为不可能尝试所有的组合，这就是为什么我们需要urestic方法。另一个问题是拆分后不同预测器的潜在强相似性，这在集合体中会导致概率的高估，因为会有许多本质上相关的叶子。
在选择了第一个最佳特征后，第二个特征将是与第一个特征有最佳互动的特征，以此类推，当你达到10个时。下一个将是与之前被选中的任何一个有最佳互动的人，但很可能是与所有的人。
