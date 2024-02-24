交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2251 1...224422452246224722482249225022512252225322542255225622572258...3399 新评论 mytarmailS 2020.12.19 15:38 #22501 Maxim Dmitrievsky: 将该系列映射到另一个空间（分配？） 是的，到另一个空间，我不知道分配... 为什么是类标签？ 为什么是编码员？ [删除] 2020.12.19 15:58 #22502 mytarmailS: 是的，到另一个空间，我不知道分配...为什么是类标签？ 为什么是编码员？ 你需要好的销售样品和购买样品，这就是标签的原因。 即该空间中的点的分布，通常选择多变量正态。 它可能不会工作，但它很有趣。 如果明年模式改变了，你会怎么做？ 没有，你不能把它从这一年中弄出来。 你必须采取整个历史，将其分解成群组，均衡每个群组中的样本数量，然后从这些样本中生成例子并训练它们。从理论上讲，这将是+-稳定的。 mytarmailS 2020.12.19 16:10 #22503 Maxim Dmitrievsky: 你需要好的卖出和买入的例子，所以分数是这个空间中的点的分布，通常.............. 嗯，是的，我同意具体的想法是这样的--.... ======================== 你在分配上的机器人是什么？ [删除] 2020.12.19 16:25 #22504 mytarmailS: 嗯，是的，我同意具体的想法是这样的--....========================你的机器人在分配上是什么？ 这是一个很酷的想法，在正常数据上，不是随机的。 它只对欧元有效，对其他国家就不太适用。 我使用coder而不是gmm，我还没有做过。 34767361 2020.12.19 18:38 #22505 Kak prikrepiti instrument BTC/USD? [删除] 2020.12.20 10:04 #22506 coder，而不是gmm。培训2个月，测试5年。 拾起建筑，就有点难了。单层的效果一点也不好，加了第二层，就好了。 正常的前馈层。 mytarmailS 2020.12.20 13:34 #22507 Maxim Dmitrievsky: coder，而不是gmm。培训2个月，测试5年。拾起建筑，就有点难了。单层的效果一点也不好，加了第二层，就好了。通常的前馈层。 我有一种感觉，用gmm的图形更平滑... 为什么会有一个神经元，你能用方框图解释一下吗？ 单层只能解决线性问题 [删除] 2020.12.20 13:41 #22508 mytarmailS: 在我看来，gmm图更平滑 ...为什么会有一个神经元，你能解释一下方框图吗？一层只能解决线性问题 我对他们的期望更高 编码器是一个神经元 反正你什么都不懂，但它的结构是这样的 class Encoder(nn.Module): def __init__(self, input_dim, hidden_dim, latent_dim, n_classes): super().__init__() self.linear = nn.Linear(input_dim + n_classes, hidden_dim) self.mu = nn.Linear(hidden_dim, latent_dim) self.var = nn.Linear(hidden_dim, latent_dim) def forward(self, x): # x is of shape [batch_size, input_dim + n_classes] hidden = torch.sigmoid(self.linear(x)) # hidden is of shape [batch_size, hidden_dim] # latent parameters mean = self.mu(hidden) # mean is of shape [batch_size, latent_dim] log_var = self.var(hidden) # log_var is of shape [batch_size, latent_dim] return mean, log_var class Decoder(nn.Module): def __init__(self, latent_dim, hidden_dim, output_dim, n_classes): super().__init__() self.latent_to_hidden = nn.Linear(latent_dim + n_classes, hidden_dim) self.hidden_to_out = nn.Linear(hidden_dim, output_dim) def forward(self, x): # x is of shape [batch_size, latent_dim + num_classes] x = torch.sigmoid(self.latent_to_hidden(x)) # x is of shape [batch_size, hidden_dim] generated_x = torch.sigmoid(self.hidden_to_out(x)) # x is of shape [batch_size, output_dim] return generated_x class CVAE(nn.Module): def __init__(self, input_dim, hidden_dim, latent_dim, n_classes): super().__init__() self.encoder = Encoder(input_dim, hidden_dim, latent_dim, 1) self.decoder = Decoder(latent_dim, hidden_dim, input_dim, 1) def forward(self, x, y): x = torch.cat((x, y), dim=1) # encode z_mu, z_var = self.encoder(x) # sample from the distribution having latent parameters z_mu, z_var # reparameterize std = torch.exp(z_var / 2) eps = torch.randn_like(std) x_sample = eps.mul(std).add_(z_mu) z = torch.cat((x_sample, y), dim=1) # decode generated_x = self.decoder(z) return generated_x, z_mu, z_var mytarmailS 2020.12.20 13:54 #22509 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 编码者是一个神经元。 真的吗？)))))，你是在跟我开玩笑还是什么？)) 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 你不会明白的。 这就是为什么我告诉你，只要告诉我你的期望，为什么你认为它能工作，方框图是完美的...... 而密码是不熟悉圣经的语言，当然就很难理解。 [删除] 2020.12.20 13:55 #22510 mytarmailS: 真的吗？))))) 你是在跟我开玩笑还是什么？))这就是为什么我告诉你，你所期望的，以及你为什么认为会成功......要理解你不熟悉的语言的代码是很难的。 我的意思是，你在跟我开玩笑吗？ 1...224422452246224722482249225022512252225322542255225622572258...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
将该系列映射到另一个空间（分配？）
是的，到另一个空间，我不知道分配...
为什么是类标签？ 为什么是编码员？
你需要好的销售样品和购买样品，这就是标签的原因。
即该空间中的点的分布，通常选择多变量正态。
它可能不会工作，但它很有趣。
如果明年模式改变了，你会怎么做？ 没有，你不能把它从这一年中弄出来。
你必须采取整个历史，将其分解成群组，均衡每个群组中的样本数量，然后从这些样本中生成例子并训练它们。从理论上讲，这将是+-稳定的。
嗯，是的，我同意具体的想法是这样的--....
你在分配上的机器人是什么？
这是一个很酷的想法，在正常数据上，不是随机的。
它只对欧元有效，对其他国家就不太适用。
我使用coder而不是gmm，我还没有做过。
coder，而不是gmm。培训2个月，测试5年。
拾起建筑，就有点难了。单层的效果一点也不好，加了第二层，就好了。
正常的前馈层。
我有一种感觉，用gmm的图形更平滑...
为什么会有一个神经元，你能用方框图解释一下吗？
单层只能解决线性问题
我对他们的期望更高
编码器是一个神经元
反正你什么都不懂，但它的结构是这样的
真的吗？)))))，你是在跟我开玩笑还是什么？))
你不会明白的。
这就是为什么我告诉你，只要告诉我你的期望，为什么你认为它能工作，方框图是完美的......
而密码是不熟悉圣经的语言，当然就很难理解。
我的意思是，你在跟我开玩笑吗？