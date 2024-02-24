交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 213 1...206207208209210211212213214215216217218219220...3399 新评论 Alexey Burnakov 2016.11.15 15:56 #2121 另一个模拟的例子。我们建立了20,000个线性模型（各地有1,000个观测值，预测因子的数量从1到20（每个数字有1,000个模型），加上一个自变量）。数据为i.i.d.，N(0,1)。模拟的目的是确保当MNA回归建立在独立数据（不包含依赖关系）上时，F统计量不超过临界值，满足lin.model的要求。所以，它可以作为模型训练的一个指标。############### simulate lm f-stats with random varsrm(list=ls());gc()library(data.table)library(ggplot2)start <- Sys.time()set.seed(1)x <- as.data.table(matrix(rnorm(21000000, 0, 1), ncol = 21))x[, sampling:= sample(1000, nrow(x), replace = T)]lm_models <- x[, { lapply(c(1:20), function(x) summary(lm(data = .SD[, c(1:x, 21), with = F], formula = V21 ~ . -1))$'fstatistic'[[1]]) } , by = sampling ]lm_models_melted <- melt(lm_models, measure.vars = paste0('V', c(1:20)))crtitical_f_stats <- qf(p = 0.99, df1 = c(1:20), df2 = 1000, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE)boxplot(data = lm_models_melted, value ~ variable); lines(crtitical_f_stats, type = 's', col = 'red')Sys.time() - startgc()代码运行时间。1.35分钟。 Machine learning in trading: 深度神经网络 (第 II 部)。制定和选择预测因子 深度神经网络 (第 IV 部)。创建, Alexey Burnakov 2016.11.15 17:21 #2122 有用的代码。可视化三个阶段的交易序列。##########################rm(list=ls());gc()library(data.table)library(ggplot2)library(gridExtra)library(tseries)start <- Sys.time()set.seed(1)x <- as.data.table(matrix(rnorm(1000000, 0.1, 1), ncol = 1)) #random normal value with positive expectationx[, variable:= rep(1:1000, times = 1000)]x[, trade:= 1:.N, by = variable]x.cast = dcast.data.table(x, variable ~ trade, value.var = 'V1', fun.aggregate = sum)x_cum <- x.cast[, as.list(cumsum(unlist(.SD))), by = variable]monte_trades <- melt(x_cum, measure.vars = names(x_cum)[-1], variable.name = "trade", value.name = 'V1')setorder(monte_trades, variable, trade)monte_trades_last <- as.data.table(monte_trades[trade == '1000', V1])quantile_trade <- monte_trades[, quantile(V1, probs = 0.05), by = trade]RF_last <- monte_trades[, V1[.N] / maxdrawdown(V1)[[1]], by = variable]p1 <- ggplot(data = monte_trades, aes(x = trade, y = V1, group = variable)) + geom_line(size = 2, color = 'blue', alpha = 0.01) + geom_line(data = quantile_trade, aes(x = trade, y = V1, group = 1), size = 2, alpha = 0.5, colour = 'blue') + ggtitle('Simulated Trade Sequences of Length 1000')p2 <- ggplot(data = monte_trades_last, aes(V1)) + geom_density(alpha = 0.1, size = 1, color = 'blue', fill = 'blue') + scale_x_continuous(limits = c(min(monte_trades$V1), max(monte_trades$V1))) + coord_flip() + ggtitle('Cumulative Profit Density')p3 <- ggplot(data = RF_last, aes(V1)) + geom_density(alpha = 0.1, size = 1, color = 'blue', fill = 'blue') + geom_vline(xintercept = mean(RF_last$V1), colour = "blue", linetype = 2, size = 1) + geom_vline(xintercept = median(RF_last$V1), colour = "red", linetype = 2, size = 1) + ggtitle('Recovery Factor Density + Mean (blue) and Median (red)')grid.arrange(p1, p2, p3, ncol = 3)Sys.time() - startgc()运行时间约为45秒。绘制约1.5分钟。 Machine learning in trading: Machine Learning and Neural Getting testing financial statistics: Dr. Trader 2016.11.15 20:54 #2123 阿列克谢-伯纳科夫。 很漂亮，谢谢你。 Dr. Trader 2016.11.16 05:31 #2124 阿列克谢-伯纳科夫。模拟的目的是确保当MNA回归建立在独立数据（不包含依赖关系）上时，F统计量不超过一个临界值，满足线性模型的要求。所以，它可以作为模型训练的一个指标。 我没有完全理解fstatistic的意思。这里的数据是随机的，但是模型被训练到了一些东西，所以你可以得出结论，模型是拟合的，是过度训练的。这意味着模型评估一定是坏的。也就是说，我在期待一个负的fstatistis，或者其他一些表明图表上的情况很糟糕的迹象。 我如何正确解释这个例子的结果？ 我的理解是，第一个预测器可以被认为比第一个+第二个更有质量。而1+2比1+2+3更好。是这样吗？通过遗传学选择能给出最高fstatistic的预测因子集是否合理？ Alexey Burnakov 2016.11.16 09:59 #2125 Dr.Trader: 我没有完全理解fstatistic的意思。这里的数据是随机的，但模型已经学到了一些东西，所以你可以得出结论，模型是拟合的，是过度训练的。这意味着模型评估一定是坏的。也就是说，我在期待一个负的fstatistis，或者其他一些表明图表上的情况很糟糕的迹象。 我如何正确解释这个例子的结果？ 我的理解是，第一个预测器可以被认为比第一个+第二个更有质量。而1+2比1+2+3更好。是这样吗？通过遗传学选择能给出最高fstatistic的预测因子集是否合理？请看F分布表。http://www.socr.ucla.edu/applets.dir/f_table.htmlF统计量是一个取决于自由度的数值。它总是正的，因为我们有一个单边分布。 但这个模型并没有学到任何东西，因为一个训练有素的模型必须有很高的F统计量（大于或等于给定α时的临界值--正如它在检验无效假设时的声音）。 在所有情况下，不超过α=0.01的临界值，但你可以把它设置为0.0001，比如说。也就是说，我想确定（我在大学里没有学过这个），通过增加噪声变量，线性模型不会显示出学习的增加。正如你所看到的... F-Distribution Tables Ivo Dinov: www.SOCR.ucla.eduwww.socr.ucla.edu Statistics Online Computational Resource Vladimir Perervenko 2016.11.16 10:48 #2126 阿列克谢-伯纳科夫。有用的代码。可视化三个阶段的交易序列。关于上述代码。请在代码中至少写上简短的评论。特别是当你使用复杂的表达式时。不是每个人都知道和使用 "data.table "包，解释dcast.data.table的作用不是多余的，融化什么是.N、.SD。你不贴出代码来显示你对它的了解有多深。在我看来，公布的代码应该有助于其他用户（即使是受过初级培训的人）理解这个脚本。R允许你以多种方式进行动作编程，这很好，但最好不要失去代码的可读性。关于代码的一些建议。- 中间变量x, x.cast, x.cum在计算中不需要，只占用内存。所有不需要保存中间结果的计算，最好是通过管道进行比如说#---variant------------- rm(list=ls());gc() library(data.table) library(ggplot2) library(gridExtra) library(tseries)#---- require(magrittr) require(dplyr) start <- Sys.time() monte_trades <- as.data.table(matrix(rnorm(1000000, 0.1, 1), ncol = 1)) %>% .[, variable := rep(1:1000, times = 1000)]%>% .[, trade := 1:.N, by = variable] %>% dcast.data.table(., variable ~ trade, value.var = 'V1', fun.aggregate = sum)%>% .[, as.list(cumsum(unlist(.SD))), by = variable]%>% melt(., measure.vars = names(.)[-1], variable.name = "trade", value.name = 'V1')%>% setorder(., variable, trade) monte_trades_last <- as.data.table(monte_trades[trade == '1000', V1]) quantile_trade <- monte_trades[, quantile(V1, probs = 0.05), by = trade] RF_last <- monte_trades[, V1[.N] / maxdrawdown(V1)[[1]], by = variable] Sys.time() - start#Time difference of 2.247022 secs当然，建立图表需要很长的时间。不是批评。祝好运 Alexey Burnakov 2016.11.16 10:55 #2127 Dr.Trader: 我没有完全理解fstatistic的意思。这里的数据是随机的，但模型已经学到了一些东西，所以你可以得出结论，模型是拟合的，是过度训练的。这意味着模型评估一定是坏的。也就是说，我在期待一个负的fstatistis，或者其他一些表明图表上的情况很糟糕的迹象。 我如何正确解释这个例子的结果？ 我的理解是，第一个预测器可以被认为比第一个+第二个更有质量。而1+2比1+2+3更好。是这样吗？通过遗传学选择能给出最高fstatistic的预测因子集是否合理？而这里有一个例子，我们假设完全训练好的模型将包括20个变量，权重不断增加（1个变量--权重1，第20个变量--权重20）。我们再来看看在连续加入预测因子后，F统计量的分布将如何变化。############### simulate lm f-stats with non-random varsrm(list=ls());gc()library(data.table)library(ggplot2)start <- Sys.time()set.seed(1)x <- as.data.table(matrix(rnorm(20000000, 0, 1), ncol = 20))x[, (paste0('coef', c(1:20))):= lapply(1:20, function(x) rnorm(.N, x, 1))]x[, output:= Reduce(`+`, Map(function(x, y) (x * y), .SD[, (1:20), with = FALSE], .SD[, (21:40), with = FALSE])), .SDcols = c(1:40)]x[, sampling:= sample(1000, nrow(x), replace = T)]lm_models <- x[, { lapply(c(1:20), function(x) summary(lm(data = .SD[, c(1:x, 41), with = F], formula = output ~ . -1))$'fstatistic'[[1]]) } , by = sampling ]lm_models_melted <- melt(lm_models, measure.vars = paste0('V', c(1:20)))crtitical_f_stats <- qf(p = 0.99, df1 = c(1:20), df2 = 1000, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE)boxplot(data = lm_models_melted, value ~ variable, log = 'y'); lines(crtitical_f_stats, type = 's', col = 'red')summary(lm(data = x[sample(1000000, 1000, replace = T), c(1:20, 41), with = F], formula = output ~ . -1))Sys.time() - startgc()用对数的Y轴作图。显然，是的...> summary(lm(data = x[sample(1000000, 1000, replace = T), c(1:20, 41), with = F], formula = output ~ . -1))Call:lm(formula = output ~ . - 1, data = x[sample(1e+06, 1000, replace = T), c(1:20, 41), with = F])Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -19.6146 -2.8252 0.0192 3.0659 15.8853 Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) V1 0.9528 0.1427 6.676 4.1e-11 ***V2 1.7771 0.1382 12.859 < 2e-16 ***V3 2.7344 0.1442 18.968 < 2e-16 ***V4 4.0195 0.1419 28.325 < 2e-16 ***V5 5.2817 0.1479 35.718 < 2e-16 ***V6 6.2776 0.1509 41.594 < 2e-16 ***V7 6.9771 0.1446 48.242 < 2e-16 ***V8 7.9722 0.1469 54.260 < 2e-16 ***V9 9.0349 0.1462 61.806 < 2e-16 ***V10 10.1372 0.1496 67.766 < 2e-16 ***V11 10.8783 0.1487 73.134 < 2e-16 ***V12 11.9129 0.1446 82.386 < 2e-16 ***V13 12.8079 0.1462 87.588 < 2e-16 ***V14 14.2017 0.1487 95.490 < 2e-16 ***V15 14.9080 0.1458 102.252 < 2e-16 ***V16 15.9893 0.1428 111.958 < 2e-16 ***V17 17.4997 0.1403 124.716 < 2e-16 ***V18 17.8798 0.1448 123.470 < 2e-16 ***V19 18.9317 0.1470 128.823 < 2e-16 ***V20 20.1143 0.1466 137.191 < 2e-16 ***---Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1Residual standard error: 4.581 on 980 degrees of freedomMultiple R-squared: 0.9932, Adjusted R-squared: 0.993 F-statistic: 7123 on 20 and 980 DF, p-value: < 2.2e-16 Machine learning in trading: Circular Buffer Issue MQL5 离题的MQL问题 Alexey Burnakov 2016.11.16 11:02 #2128 弗拉基米尔-佩雷文科。谢谢你!我当时还不知道怎么做。但实际上，你应该尽可能地把计算方法放在心上。会更快。好功夫...随着你的调整。#---variant-------------rm(list=ls());gc()library(data.table)library(ggplot2)library(gridExtra)library(tseries)#----require(magrittr)require(dplyr)start <- Sys.time()monte_trades <- as.data.table(matrix(rnorm(1000000, 0.1, 1), ncol = 1)) %>% .[, variable := rep(1:1000, times = 1000)]%>% .[, trade := 1:.N, by = variable] %>% dcast.data.table(., variable ~ trade, value.var = 'V1', fun.aggregate = sum)%>% .[, as.list(cumsum(unlist(.SD))), by = variable]%>% melt(., measure.vars = names(.)[-1], variable.name = "trade", value.name = 'V1')%>% setorder(., variable, trade)monte_trades_last <- as.data.table(monte_trades[trade == '1000', V1])quantile_trade <- monte_trades[, quantile(V1, probs = 0.05), by = trade]RF_last <- monte_trades[, V1[.N] / maxdrawdown(V1)[[1]], by = variable]p1 <- ggplot(data = monte_trades, aes(x = trade, y = V1, group = variable)) + geom_line(size = 2, color = 'blue', alpha = 0.01) + geom_line(data = quantile_trade, aes(x = trade, y = V1, group = 1), size = 2, alpha = 0.5, colour = 'blue') + ggtitle('Simulated Trade Sequences of Length 1000')p2 <- ggplot(data = monte_trades_last, aes(V1)) + geom_density(alpha = 0.1, size = 1, color = 'blue', fill = 'blue') + scale_x_continuous(limits = c(min(monte_trades$V1), max(monte_trades$V1))) + coord_flip() + ggtitle('Cumulative Profit Density')p3 <- ggplot(data = RF_last, aes(V1)) + geom_density(alpha = 0.1, size = 1, color = 'blue', fill = 'blue') + geom_vline(xintercept = mean(RF_last$V1), colour = "blue", linetype = 2, size = 1) + geom_vline(xintercept = median(RF_last$V1), colour = "red", linetype = 2, size = 1) + ggtitle('Recovery Factor Density + Mean (blue) and Median (red)')grid.arrange(p1, p2, p3, ncol = 3)Sys.time() - start运行时间为47秒。我的意思是，代码更漂亮，更紧凑，但速度上没有区别......绘图，是的，非常长。1000条具有透明度的线 - 因为它们... Machine learning in trading: Big Expert Advisor example 深度神经网络 (第 I 部)。准备数据 Vladimir Perervenko 2016.11.16 11:59 #2129 Alexey Burnakov: 谢谢你!我当时还不知道怎么做。但实际上，你应该尽可能地把计算方法放在心上。会更快。好功夫...运行时间为47秒。我的意思是，代码更漂亮，更紧凑，但速度上没有区别......绘图，是的，非常长。1000条具有透明度的线 - 因为它们...我的计算方法是# 运行时间（秒# min lq mean median uq max neval# 2.027561 2.253354 2.254134 2.275785 2.300051 2.610649 100但这并不那么重要。这是关于代码的可读性。祝好运PS。并对lm()的计算进行并行化。这正是你需要的情况 Alexey Burnakov 2016.11.16 12:50 #2130 Vladimir Perervenko: 我有一个计算，需要#-执行时间，以秒为单位# min lq mean median uq max neval# 2.027561 2.253354 2.254134 2.275785 2.300051 2.610649 100但这并不那么重要。这是关于代码的可读性。祝好运PS。并对lm()的计算进行并行化。这正是必要时的情况。不对。你在图表前给出了部分代码的时间。我已经表明了这一点，同时还有图表。我在图表前有1.5秒。你的方法是1.15秒。rm(list=ls());gc()library(data.table)library(ggplot2)library(gridExtra)library(tseries)start <- Sys.time()set.seed(1)x <- as.data.table(matrix(rnorm(1000000, 0.1, 1), ncol = 1)) #random normal value with positive expectationx[, variable:= rep(1:1000, times = 1000)]x[, trade:= 1:.N, by = variable]x.cast = dcast.data.table(x, variable ~ trade, value.var = 'V1', fun.aggregate = sum)x_cum <- x.cast[, as.list(cumsum(unlist(.SD))), by = variable]monte_trades <- melt(x_cum, measure.vars = names(x_cum)[-1], variable.name = "trade", value.name = 'V1')setorder(monte_trades, variable, trade)monte_trades_last <- as.data.table(monte_trades[trade == '1000', V1])quantile_trade <- monte_trades[, quantile(V1, probs = 0.05), by = trade]RF_last <- monte_trades[, V1[.N] / maxdrawdown(V1)[[1]], by = variable]Sys.time() - startrm(list=ls());gc()library(data.table)library(ggplot2)library(gridExtra)library(tseries)#----require(magrittr)require(dplyr)start <- Sys.time()monte_trades <- as.data.table(matrix(rnorm(1000000, 0.1, 1), ncol = 1)) %>% .[, variable := rep(1:1000, times = 1000)]%>% .[, trade := 1:.N, by = variable] %>% dcast.data.table(., variable ~ trade, value.var = 'V1', fun.aggregate = sum)%>% .[, as.list(cumsum(unlist(.SD))), by = variable]%>% melt(., measure.vars = names(.)[-1], variable.name = "trade", value.name = 'V1')%>% setorder(., variable, trade)monte_trades_last <- as.data.table(monte_trades[trade == '1000', V1])quantile_trade <- monte_trades[, quantile(V1, probs = 0.05), by = trade]RF_last <- monte_trades[, V1[.N] / maxdrawdown(V1)[[1]], by = variable]Sys.time() - start事实证明，你更快... 另一个模拟的例子。
我们建立了20,000个线性模型（各地有1,000个观测值，预测因子的数量从1到20（每个数字有1,000个模型），加上一个自变量）。数据为i.i.d.，N(0,1)。
模拟的目的是确保当MNA回归建立在独立数据（不包含依赖关系）上时，F统计量不超过临界值，满足lin.model的要求。所以，它可以作为模型训练的一个指标。
############### simulate lm f-stats with random vars
rm(list=ls());gc()
library(data.table)
library(ggplot2)
start <- Sys.time()
set.seed(1)
x <- as.data.table(matrix(rnorm(21000000, 0, 1), ncol = 21))
x[, sampling:= sample(1000, nrow(x), replace = T)]
lm_models <- x[,
{
lapply(c(1:20), function(x) summary(lm(data = .SD[, c(1:x, 21), with = F], formula = V21 ~ . -1))$'fstatistic'[[1]])
}
, by = sampling
]
lm_models_melted <- melt(lm_models, measure.vars = paste0('V', c(1:20)))
crtitical_f_stats <- qf(p = 0.99, df1 = c(1:20), df2 = 1000, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE)
boxplot(data = lm_models_melted, value ~ variable); lines(crtitical_f_stats, type = 's', col = 'red')
Sys.time() - start
gc()
代码运行时间。1.35分钟。
有用的代码。可视化三个阶段的交易序列。
##########################
rm(list=ls());gc()
library(data.table)
library(ggplot2)
library(gridExtra)
library(tseries)
start <- Sys.time()
set.seed(1)
x <- as.data.table(matrix(rnorm(1000000, 0.1, 1), ncol = 1)) #random normal value with positive expectation
x[, variable:= rep(1:1000, times = 1000)]
x[, trade:= 1:.N, by = variable]
x.cast = dcast.data.table(x, variable ~ trade, value.var = 'V1', fun.aggregate = sum)
x_cum <- x.cast[, as.list(cumsum(unlist(.SD))), by = variable]
monte_trades <- melt(x_cum, measure.vars = names(x_cum)[-1], variable.name = "trade", value.name = 'V1')
setorder(monte_trades, variable, trade)
monte_trades_last <- as.data.table(monte_trades[trade == '1000', V1])
quantile_trade <- monte_trades[, quantile(V1, probs = 0.05), by = trade]
RF_last <- monte_trades[, V1[.N] / maxdrawdown(V1)[[1]], by = variable]
p1 <- ggplot(data = monte_trades, aes(x = trade, y = V1, group = variable)) +
geom_line(size = 2, color = 'blue', alpha = 0.01) +
geom_line(data = quantile_trade, aes(x = trade, y = V1, group = 1), size = 2, alpha = 0.5, colour = 'blue') +
ggtitle('Simulated Trade Sequences of Length 1000')
p2 <- ggplot(data = monte_trades_last, aes(V1)) +
geom_density(alpha = 0.1, size = 1, color = 'blue', fill = 'blue') +
scale_x_continuous(limits = c(min(monte_trades$V1), max(monte_trades$V1))) +
coord_flip() +
ggtitle('Cumulative Profit Density')
p3 <- ggplot(data = RF_last, aes(V1)) +
geom_density(alpha = 0.1, size = 1, color = 'blue', fill = 'blue') +
geom_vline(xintercept = mean(RF_last$V1), colour = "blue", linetype = 2, size = 1) +
geom_vline(xintercept = median(RF_last$V1), colour = "red", linetype = 2, size = 1) +
ggtitle('Recovery Factor Density + Mean (blue) and Median (red)')
grid.arrange(p1, p2, p3, ncol = 3)
Sys.time() - start
gc()
运行时间约为45秒。绘制约1.5分钟。
请看F分布表。http://www.socr.ucla.edu/applets.dir/f_table.html
F统计量是一个取决于自由度的数值。它总是正的，因为我们有一个单边分布。
但这个模型并没有学到任何东西，因为一个训练有素的模型必须有很高的F统计量（大于或等于给定α时的临界值--正如它在检验无效假设时的声音）。
在所有情况下，不超过α=0.01的临界值，但你可以把它设置为0.0001，比如说。
也就是说，我想确定（我在大学里没有学过这个），通过增加噪声变量，线性模型不会显示出学习的增加。正如你所看到的...
关于上述代码。请在代码中至少写上简短的评论。特别是当你使用复杂的表达式时。不是每个人都知道和使用 "data.table "包，解释dcast.data.table的作用不是多余的，融化什么是.N、.SD。你不贴出代码来显示你对它的了解有多深。在我看来，公布的代码应该有助于其他用户（即使是受过初级培训的人）理解这个脚本。
R允许你以多种方式进行动作编程，这很好，但最好不要失去代码的可读性。
关于代码的一些建议。
- 中间变量x, x.cast, x.cum在计算中不需要，只占用内存。所有不需要保存中间结果的计算，最好是通过管道进行
比如说
rm(list=ls());gc()
library(data.table)
library(ggplot2)
library(gridExtra)
library(tseries)
#----
require(magrittr)
require(dplyr)
start <- Sys.time()
monte_trades <- as.data.table(matrix(rnorm(1000000, 0.1, 1), ncol = 1)) %>%
.[, variable := rep(1:1000, times = 1000)]%>%
.[, trade := 1:.N, by = variable] %>%
dcast.data.table(., variable ~ trade, value.var = 'V1', fun.aggregate = sum)%>%
.[, as.list(cumsum(unlist(.SD))), by = variable]%>%
melt(., measure.vars = names(.)[-1], variable.name = "trade", value.name = 'V1')%>%
setorder(., variable, trade)
monte_trades_last <- as.data.table(monte_trades[trade == '1000', V1])
quantile_trade <- monte_trades[, quantile(V1, probs = 0.05), by = trade]
RF_last <- monte_trades[, V1[.N] / maxdrawdown(V1)[[1]], by = variable]
Sys.time() - start
#Time difference of 2.247022 secs
当然，建立图表需要很长的时间。
不是批评。
祝好运
而这里有一个例子，我们假设完全训练好的模型将包括20个变量，权重不断增加（1个变量--权重1，第20个变量--权重20）。我们再来看看在连续加入预测因子后，F统计量的分布将如何变化。
############### simulate lm f-stats with non-random vars
rm(list=ls());gc()
library(data.table)
library(ggplot2)
start <- Sys.time()
set.seed(1)
x <- as.data.table(matrix(rnorm(20000000, 0, 1), ncol = 20))
x[, (paste0('coef', c(1:20))):= lapply(1:20, function(x) rnorm(.N, x, 1))]
x[, output:= Reduce(`+`, Map(function(x, y) (x * y), .SD[, (1:20), with = FALSE], .SD[, (21:40), with = FALSE])), .SDcols = c(1:40)]
x[, sampling:= sample(1000, nrow(x), replace = T)]
lm_models <- x[,
{
lapply(c(1:20), function(x) summary(lm(data = .SD[, c(1:x, 41), with = F], formula = output ~ . -1))$'fstatistic'[[1]])
}
, by = sampling
]
lm_models_melted <- melt(lm_models, measure.vars = paste0('V', c(1:20)))
crtitical_f_stats <- qf(p = 0.99, df1 = c(1:20), df2 = 1000, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE)
boxplot(data = lm_models_melted, value ~ variable, log = 'y'); lines(crtitical_f_stats, type = 's', col = 'red')
summary(lm(data = x[sample(1000000, 1000, replace = T), c(1:20, 41), with = F], formula = output ~ . -1))
Sys.time() - start
gc()
用对数的Y轴作图。
显然，是的...
> summary(lm(data = x[sample(1000000, 1000, replace = T), c(1:20, 41), with = F], formula = output ~ . -1))
Call:
lm(formula = output ~ . - 1, data = x[sample(1e+06, 1000, replace = T),
c(1:20, 41), with = F])
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-19.6146 -2.8252 0.0192 3.0659 15.8853
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
V1 0.9528 0.1427 6.676 4.1e-11 ***
V2 1.7771 0.1382 12.859 < 2e-16 ***
V3 2.7344 0.1442 18.968 < 2e-16 ***
V4 4.0195 0.1419 28.325 < 2e-16 ***
V5 5.2817 0.1479 35.718 < 2e-16 ***
V6 6.2776 0.1509 41.594 < 2e-16 ***
V7 6.9771 0.1446 48.242 < 2e-16 ***
V8 7.9722 0.1469 54.260 < 2e-16 ***
V9 9.0349 0.1462 61.806 < 2e-16 ***
V10 10.1372 0.1496 67.766 < 2e-16 ***
V11 10.8783 0.1487 73.134 < 2e-16 ***
V12 11.9129 0.1446 82.386 < 2e-16 ***
V13 12.8079 0.1462 87.588 < 2e-16 ***
V14 14.2017 0.1487 95.490 < 2e-16 ***
V15 14.9080 0.1458 102.252 < 2e-16 ***
V16 15.9893 0.1428 111.958 < 2e-16 ***
V17 17.4997 0.1403 124.716 < 2e-16 ***
V18 17.8798 0.1448 123.470 < 2e-16 ***
V19 18.9317 0.1470 128.823 < 2e-16 ***
V20 20.1143 0.1466 137.191 < 2e-16 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 4.581 on 980 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9932, Adjusted R-squared: 0.993
F-statistic: 7123 on 20 and 980 DF, p-value: < 2.2e-16
#---variant-------------
rm(list=ls());gc()
library(data.table)
library(ggplot2)
library(gridExtra)
library(tseries)
#----
require(magrittr)
require(dplyr)
start <- Sys.time()
monte_trades <- as.data.table(matrix(rnorm(1000000, 0.1, 1), ncol = 1)) %>%
.[, variable := rep(1:1000, times = 1000)]%>%
.[, trade := 1:.N, by = variable] %>%
dcast.data.table(., variable ~ trade, value.var = 'V1', fun.aggregate = sum)%>%
.[, as.list(cumsum(unlist(.SD))), by = variable]%>%
melt(., measure.vars = names(.)[-1], variable.name = "trade", value.name = 'V1')%>%
setorder(., variable, trade)
monte_trades_last <- as.data.table(monte_trades[trade == '1000', V1])
quantile_trade <- monte_trades[, quantile(V1, probs = 0.05), by = trade]
RF_last <- monte_trades[, V1[.N] / maxdrawdown(V1)[[1]], by = variable]
p1 <- ggplot(data = monte_trades, aes(x = trade, y = V1, group = variable)) +
geom_line(size = 2, color = 'blue', alpha = 0.01) +
geom_line(data = quantile_trade, aes(x = trade, y = V1, group = 1), size = 2, alpha = 0.5, colour = 'blue') +
ggtitle('Simulated Trade Sequences of Length 1000')
p2 <- ggplot(data = monte_trades_last, aes(V1)) +
geom_density(alpha = 0.1, size = 1, color = 'blue', fill = 'blue') +
scale_x_continuous(limits = c(min(monte_trades$V1), max(monte_trades$V1))) +
coord_flip() +
ggtitle('Cumulative Profit Density')
p3 <- ggplot(data = RF_last, aes(V1)) +
geom_density(alpha = 0.1, size = 1, color = 'blue', fill = 'blue') +
geom_vline(xintercept = mean(RF_last$V1), colour = "blue", linetype = 2, size = 1) +
geom_vline(xintercept = median(RF_last$V1), colour = "red", linetype = 2, size = 1) +
ggtitle('Recovery Factor Density + Mean (blue) and Median (red)')
grid.arrange(p1, p2, p3, ncol = 3)
Sys.time() - start
不对。你在图表前给出了部分代码的时间。我已经表明了这一点，同时还有图表。
我在图表前有1.5秒。你的方法是1.15秒。
rm(list=ls());gc()
library(data.table)
library(ggplot2)
library(gridExtra)
library(tseries)
start <- Sys.time()
set.seed(1)
x <- as.data.table(matrix(rnorm(1000000, 0.1, 1), ncol = 1)) #random normal value with positive expectation
x[, variable:= rep(1:1000, times = 1000)]
x[, trade:= 1:.N, by = variable]
x.cast = dcast.data.table(x, variable ~ trade, value.var = 'V1', fun.aggregate = sum)
x_cum <- x.cast[, as.list(cumsum(unlist(.SD))), by = variable]
monte_trades <- melt(x_cum, measure.vars = names(x_cum)[-1], variable.name = "trade", value.name = 'V1')
setorder(monte_trades, variable, trade)
monte_trades_last <- as.data.table(monte_trades[trade == '1000', V1])
quantile_trade <- monte_trades[, quantile(V1, probs = 0.05), by = trade]
RF_last <- monte_trades[, V1[.N] / maxdrawdown(V1)[[1]], by = variable]
Sys.time() - start
rm(list=ls());gc()
library(data.table)
library(ggplot2)
library(gridExtra)
library(tseries)
#----
require(magrittr)
require(dplyr)
start <- Sys.time()
monte_trades <- as.data.table(matrix(rnorm(1000000, 0.1, 1), ncol = 1)) %>%
.[, variable := rep(1:1000, times = 1000)]%>%
.[, trade := 1:.N, by = variable] %>%
dcast.data.table(., variable ~ trade, value.var = 'V1', fun.aggregate = sum)%>%
.[, as.list(cumsum(unlist(.SD))), by = variable]%>%
melt(., measure.vars = names(.)[-1], variable.name = "trade", value.name = 'V1')%>%
setorder(., variable, trade)
monte_trades_last <- as.data.table(monte_trades[trade == '1000', V1])
quantile_trade <- monte_trades[, quantile(V1, probs = 0.05), by = trade]
RF_last <- monte_trades[, V1[.N] / maxdrawdown(V1)[[1]], by = variable]
Sys.time() - start
事实证明，你更快...