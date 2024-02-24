交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2004

狗，在我离开时，控制台又挂断了。

他们说这就是新控制台在Windows 10中的表现。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基
，不，停止。是的，那一排不能反过来用。

)))

什么阿库拉西，63%？

 

如果有两行是指向输入的呢？

一栏是当前值，第二栏是预测值。

 
Maxim Dmitrievsky:


马克思，我认为你的RNN还可以，但与盈利交易的水平相比，机器人的心态很蹩脚（我是与NNN机器人比较）。

矩阵（RNN

 
Evgeniy Chumakov:

在一个转化的系列上，很清楚为什么向后的行程有这么好的结果，但如果正常的价格更好，那么这是一个悖论，原来过去取决于未来

这是一个伟大的观察，不，这是一个非常伟大的观察。

现在和过去取决于未来的悖论只在非马尔科夫过程中是固有的。因此，应用于市场的随机马尔科夫过程的整个理论可以被废止。

 
Alexander_K:

现在，这是一个伟大的，不，甚至是最酷的，观察。

现在和过去对未来的依赖这一悖论只在非马尔科夫过程中是固有的。因此，应用于市场的随机马尔科夫过程的整个理论可以被淘汰。


那么这个观察还没有被证实。在座的神经网络专家没有一个想在正常价格上做实验。

事实证明，如果价格序列是相反的，而且对它的检验比对直接价格序列的检验要好，那么市场上的过程就不是马尔科夫的，也就是说不是随机的。它给那些受苦的人以希望。

Evgeniy Chumakov:

那么市场的过程就不是马尔科夫的，也就是说，它不是随机的。

你对英镑感兴趣，你想在它上面运行一些东西，某种化学经验。你写这句话时，你的评分是2888。

请注意，英镑是如何与8字头做的。而且这已经不仅仅是英镑的问题了。

 
gobirzharf:

你对英镑感兴趣，你想在它上面运行一些东西，某种化学经验。


链接的帖子，我不记得有这样的事情。

Evgeniy Chumakov:


我不记得有帖子的链接，我不记得了。

而你删除或纠正了最近的一个评论;)

Evgeniy Chumakov:


那么这个观察还没有被证实。这里的神经网络专家都不愿意对正常价格进行测试。

事实 证明，如果价格区间是相反的，在它上面的测试比在直线上的测试要好，那么市场中的过程就不是马尔科夫的，也就是说不是随机的？这给那些受苦的人带来了希望。

有没有想过为什么？

如果你进一步分析，你还会注意到，这并不是所有夫妻的情况。
