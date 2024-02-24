交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2004 1...199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011...3399 新评论 [删除] 2020.09.09 12:46 #20031 狗，在我离开时，控制台又挂断了。 他们说这就是新控制台在Windows 10中的表现。 mytarmailS 2020.09.09 13:14 #20032 马克西姆-德米特里耶夫斯基：，不，停止。是的，那一排不能反过来用。 ))) 什么阿库拉西，63%？ Evgeniy Chumakov 2020.09.09 13:27 #20033 如果有两行是指向输入的呢？ 一栏是当前值，第二栏是预测值。 Farkhat Guzairov 2020.09.09 15:53 #20034 Maxim Dmitrievsky: 马克思，我认为你的RNN还可以，但与盈利交易的水平相比，机器人的心态很蹩脚（我是与NNN机器人比较）。 Alexander_K 2020.09.09 16:37 #20035 Evgeniy Chumakov: 在一个转化的系列上，很清楚为什么向后的行程有这么好的结果，但如果正常的价格更好，那么这是一个悖论，原来过去取决于未来。 这是一个伟大的观察，不，这是一个非常伟大的观察。 现在和过去取决于未来的悖论只在非马尔科夫过程中是固有的。因此，应用于市场的随机马尔科夫过程的整个理论可以被废止。 Evgeniy Chumakov 2020.09.09 18:05 #20036 Alexander_K: 现在，这是一个伟大的，不，甚至是最酷的，观察。现在和过去对未来的依赖这一悖论只在非马尔科夫过程中是固有的。因此，应用于市场的随机马尔科夫过程的整个理论可以被淘汰。 那么这个观察还没有被证实。在座的神经网络专家没有一个想在正常价格上做实验。 事实证明，如果价格序列是相反的，而且对它的检验比对直接价格序列的检验要好，那么市场上的过程就不是马尔科夫的，也就是说不是随机的。它给那些受苦的人以希望。 [删除] 2020.09.09 18:08 #20037 Evgeniy Chumakov: 那么市场的过程就不是马尔科夫的，也就是说，它不是随机的。 你对英镑感兴趣，你想在它上面运行一些东西，某种化学经验。你写这句话时，你的评分是2888。 请注意，英镑是如何与8字头做的。而且这已经不仅仅是英镑的问题了。 Evgeniy Chumakov 2020.09.09 18:15 #20038 gobirzharf: 你对英镑感兴趣，你想在它上面运行一些东西，某种化学经验。 链接的帖子，我不记得有这样的事情。 [删除] 2020.09.09 18:20 #20039 Evgeniy Chumakov: 我不记得有帖子的链接，我不记得了。#19945而你删除或纠正了最近的一个评论;) Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только 2020.09.05www.mql5.com Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики... Renat Akhtyamov 2020.09.09 18:45 #20040 Evgeniy Chumakov: 那么这个观察还没有被证实。这里的神经网络专家都不愿意对正常价格进行测试。事实 证明，如果价格区间是相反的，在它上面的测试比在直线上的测试要好，那么市场中的过程就不是马尔科夫的，也就是说不是随机的？这给那些受苦的人带来了希望。对有没有想过为什么？ 如果你进一步分析，你还会注意到，这并不是所有夫妻的情况。 1...199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
狗，在我离开时，控制台又挂断了。
他们说这就是新控制台在Windows 10中的表现。
，不，停止。是的，那一排不能反过来用。
什么阿库拉西，63%？
如果有两行是指向输入的呢？
一栏是当前值，第二栏是预测值。
马克思，我认为你的RNN还可以，但与盈利交易的水平相比，机器人的心态很蹩脚（我是与NNN机器人比较）。
在一个转化的系列上，很清楚为什么向后的行程有这么好的结果，但如果正常的价格更好，那么这是一个悖论，原来过去取决于未来。
这是一个伟大的观察，不，这是一个非常伟大的观察。
现在和过去取决于未来的悖论只在非马尔科夫过程中是固有的。因此，应用于市场的随机马尔科夫过程的整个理论可以被废止。
那么这个观察还没有被证实。在座的神经网络专家没有一个想在正常价格上做实验。
事实证明，如果价格序列是相反的，而且对它的检验比对直接价格序列的检验要好，那么市场上的过程就不是马尔科夫的，也就是说不是随机的。它给那些受苦的人以希望。
你对英镑感兴趣，你想在它上面运行一些东西，某种化学经验。你写这句话时，你的评分是2888。
请注意，英镑是如何与8字头做的。而且这已经不仅仅是英镑的问题了。
链接的帖子，我不记得有这样的事情。
有没有想过为什么？如果你进一步分析，你还会注意到，这并不是所有夫妻的情况。