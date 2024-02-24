交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1549 1...154215431544154515461547154815491550155115521553155415551556...3399 新评论 [删除] 2019.10.10 17:48 #15481 伊尔努尔-哈萨诺夫。 很长一段时间会开始流媒体，在YouTube上，在Twitch上。你会吗？ 关于交易中MO的问题的痛苦？) 如果有人感兴趣，当我在做什么的时候，我可以用流媒体或录制 你能听到笔记本麦克风发出的声音吗？ 冷却器正在工作。需要一个演播室话筒 Ilnur Khasanov 2019.10.10 17:56 #15482 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 关于交易中MO的问题的痛苦？) 如果有人感兴趣，当我在做什么的时候，我可以用流媒体或录制 你能听到笔记本麦克风发出的声音吗？ 冷却器正在工作。需要一个演播室话筒 它不一定是一个特定的主题。每个流媒体都是一个新的主题）--他们现在就是这样做的）就像以前一样工作，但在网上并行，在Twitch上有一个很酷的类别--科学和技术。 我很感兴趣，甚至非常感兴趣。是的，需要微观，有噪音... [删除] 2019.10.10 18:00 #15483 伊尔努尔-哈萨诺夫。 不一定是一个特定的主题。每个流是一个新的主题）--所以做）就像以前一样工作，但在网上并行，在tviche上有一个很酷的类别--科学和技术。 我很感兴趣，甚至非常感兴趣。是的，需要微观，有噪音... 是的，我想我会的，只要我有一台合适的电脑就可以了。 我自己也迷上了别人的溪流）。 [删除] 2019.10.11 12:06 #15484 1 [删除] 2019.10.12 16:16 #15485 在下一个部分，声音将是录音室的声音。 Кеша Рутов 2019.10.13 12:07 #15486 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 下一个部分将是演播室的声音。 我赞成你的幡旗。欢迎你继续。只要按比例编码，在笔记本上严重可见，不要aaa-cite，以弗拉基米尔-弗拉基米罗维奇为例，他不aaa-cite，很久以前就不流行了。 Igor Makanu 2019.10.13 18:10 #15487 凯沙-鲁托夫。 我赞成你的幡旗。欢迎你继续。只需按比例编码，在笔记本上严重可见，不要aa-kate，以弗拉基米尔-弗拉基米罗维奇为例，他不aa-kate，它很早就过时了。 谁是弗拉基米尔？ Roffild 2019.10.13 23:47 #15488 使用MLflow来存储和比较结果的例子。测试员的截图必须是手动制作的。 import mlflow from roffild.mqlport import * mlflow.set_tracking_uri("file:///" + str(pathlib.Path(PATHFILESCOMMON, "mlruns"))) params = [ 'params.VarOpen2', 'params.VarClose', 'params.VarOpen_Points', 'params.VarTime', 'params.Period_1', 'params.Period_2', 'params.TakeProfit_Multi', 'params.StopLoss_Multi', ] filter_string = "" filter_string = "params.VarOpen2='52'" for index, run in mlflow.search_runs(filter_string=filter_string).iterrows(): #print(str(run["run_id"])) #print(run.keys()) filename = str(run["run_id"]) for p in params: filename += "_" + p.replace("params.", "") + "=" + str(run[p]) filename = f"result_{filename}.png" print(filename) for glb in pathlib.Path(str(run["artifact_uri"]).replace("file:///", "")).glob("*.PNG"): print(glb) pathlib.Path(PATHFILESCOMMON, filename).write_bytes(glb.read_bytes()) 这导致了带有参数的测试器的屏幕截图。 result_2d93efb4283748769d34c9a8dcaab155_VarOpen2=52_VarClose=5_VarOpen_Points=35_VarTime=10_Period_1=5_Period_2=20_TakeProfit_Multi=0.5_StopLoss_Multi=1.png result_ce93896d4f7b4b70bb1d347f5510a85b_VarOpen2=52_VarClose=5_VarOpen_Points=35_VarTime=60_Period_1=5_Period_2=20_TakeProfit_Multi=0.5_StopLoss_Multi=1.png [删除] 2019.10.14 00:26 #15489 罗费尔德。 使用MLflow来存储和比较结果的例子。测试员的截图必须是手动制作的。 这导致了带有参数的测试器的屏幕截图。 为什么不只是一些测试者，以拉链为例。有什么好处呢？ 那么你也不需要在MT5中进行任何比赛，那么你也不需要真正的dll了。 forexman77 2019.10.14 00:30 #15490 只提供了训练随机森林的价格（滞后一栏）。得到了预测的红线。注意到在趋势区时，预测线根本不打。 1...154215431544154515461547154815491550155115521553155415551556...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
很长一段时间会开始流媒体，在YouTube上，在Twitch上。你会吗？
关于交易中MO的问题的痛苦？)
如果有人感兴趣，当我在做什么的时候，我可以用流媒体或录制
你能听到笔记本麦克风发出的声音吗？ 冷却器正在工作。需要一个演播室话筒
我很感兴趣，甚至非常感兴趣。是的，需要微观，有噪音...
是的，我想我会的，只要我有一台合适的电脑就可以了。
我自己也迷上了别人的溪流）。
在下一个部分，声音将是录音室的声音。
我赞成你的幡旗。欢迎你继续。只要按比例编码，在笔记本上严重可见，不要aaa-cite，以弗拉基米尔-弗拉基米罗维奇为例，他不aaa-cite，很久以前就不流行了。
谁是弗拉基米尔？
为什么不只是一些测试者，以拉链为例。有什么好处呢？那么你也不需要在MT5中进行任何比赛，那么你也不需要真正的dll了。
只提供了训练随机森林的价格（滞后一栏）。得到了预测的红线。注意到在趋势区时，预测线根本不打。