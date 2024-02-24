交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1541 1...153415351536153715381539154015411542154315441545154615471548...3399 新评论 הטרנסצנדנטלי בעל-חזון 2019.09.23 17:15 #15401 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 民间组织被称为谷歌 嘻嘻...好的答案）））。 Грааль 2019.09.23 17:18 #15402 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 像Yandex和Sberbank这样的公司主要使用Python进行机器学习。或者说，那里甚至没有人听说过R被用于生产。在Python中，是的。 我不会把自己与那些为Yandex和Sber工作的人相提并论，更不会与那些为谷歌和微软工作的人相提并论，正如他们所说的 "把渲染器交给凯撒"，而在这里，"我在哪里出生，就在哪里发挥作用 "这句话更合适。 因此，如果我开始在Metatrader交易终端 上进行编程，我必须继续使用MQL，无论世界上发生了什么该死的事情。他们正试图通过手指带着每个人，带着他们走上一条时尚和迷人的道路，直达AD。 [删除] 2019.09.23 17:24 #15403 圣杯。 我不会把自己与那些为Yandex和Sber工作的人相比，更不会与那些为谷歌和微软工作的人相比；正如他们所说的 "把属于凯撒的东西交给凯撒"，而对我们来说，"你出生在哪里，就欢迎你 "这句话更合适。 也就是说，如果你开始在Metatrader交易终端 处理编程，你应该继续使用MQL，无论世界上发生什么鬼事。他们正试图用手指做诱饵，把每个人都带入一条时髦而迷人的道路，直奔AD。 如果他们在mql中加入现代的ml libs，毫无疑问，但不是肯定的。反正相比之下，会有很少的例子。特别是在这里，只有两个人理解它。 还是你建议我们改写它们？ 那就不是我说了算。 我不是拿自己和他们比，我是说有很多这种东西的例子。你拿着一个现成的，然后应用它。 Aleksey Vyazmikin 2019.09.23 20:11 #15404 谁像我一样，使用CatBoost 的命令行版本（作为一个完整的程序），并在Windows 7上运行，开发商承诺将修复一个使CatBoost的最近版本无法工作的错误。新版本应该明天就可以下载。 [删除] 2019.09.24 10:32 #15405 我暂时把它放在一个localhost上，以测试我写的测试器是否正常。概况中的监测 它不包括点差和margap，但它是15分钟的符号（以开盘价 为信号），所以我目前要忽略margap。我将在以后添加它们。 Alexander Ivanov 2019.09.24 11:16 #15406 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 我暂时把它放在一个localhost上，以测试我写的测试器是否正常。概况中的监测 证实了这一点，正是这个TS 这是一个没有考虑到点差和保证金的测试器。 但它是15分钟的符号（以开盘价为信号），所以我目前要忽略保证金。我以后会补充更多。 你好! 所有的交易在那里都是盈利的吗？ 我在截图上看到了。或者这是一个测试数据。 [删除] 2019.09.25 23:25 #15407 故障不在代码中））。 没有加价。 摊开 更多 Aleksey Vyazmikin 2019.09.26 00:23 #15408 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 故障不在代码中））。 没有加价。 摊开 多一点 在Moex上试试，那里的点差很小，如果该方法有效，你就会获利! [删除] 2019.09.26 00:44 #15409 阿列克谢-维亚兹米 金。 试试Moex，那里的价差很小，如果方法有效，你就会获利！"。 我想我把mt5的逻辑改写得有些错误。不太一样。差价不必影响太大。 而且不应该有这么多的交易 Aleksey Vyazmikin 2019.09.26 00:49 #15410 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 似乎以某种方式重写了mt5的逻辑，这是不正确的。这是不太一样的。差价不应该影响那么大。 在标记财务结果或模拟差价方面？ 1...153415351536153715381539154015411542154315441545154615471548...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
民间组织被称为谷歌
嘻嘻...好的答案）））。
像Yandex和Sberbank这样的公司主要使用Python进行机器学习。或者说，那里甚至没有人听说过R被用于生产。在Python中，是的。
我不会把自己与那些为Yandex和Sber工作的人相提并论，更不会与那些为谷歌和微软工作的人相提并论，正如他们所说的 "把渲染器交给凯撒"，而在这里，"我在哪里出生，就在哪里发挥作用 "这句话更合适。 因此，如果我开始在Metatrader交易终端 上进行编程，我必须继续使用MQL，无论世界上发生了什么该死的事情。他们正试图通过手指带着每个人，带着他们走上一条时尚和迷人的道路，直达AD。
如果他们在mql中加入现代的ml libs，毫无疑问，但不是肯定的。反正相比之下，会有很少的例子。特别是在这里，只有两个人理解它。
还是你建议我们改写它们？ 那就不是我说了算。
我不是拿自己和他们比，我是说有很多这种东西的例子。你拿着一个现成的，然后应用它。
我暂时把它放在一个localhost上，以测试我写的测试器是否正常。概况中的监测
它不包括点差和margap，但它是15分钟的符号（以开盘价 为信号），所以我目前要忽略margap。我将在以后添加它们。
证实了这一点，正是这个TS
这是一个没有考虑到点差和保证金的测试器。 但它是15分钟的符号（以开盘价为信号），所以我目前要忽略保证金。我以后会补充更多。
你好!
所有的交易在那里都是盈利的吗？ 我在截图上看到了。或者这是一个测试数据。
故障不在代码中））。
在Moex上试试，那里的点差很小，如果该方法有效，你就会获利!
我想我把mt5的逻辑改写得有些错误。不太一样。差价不必影响太大。而且不应该有这么多的交易
在标记财务结果或模拟差价方面？