交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1425

新评论
[删除]  

可怜的东西，没有足够的关注......来这里 ))

我发誓...我祈祷))))

 

数据集呢？

我有阿库拉西57.3%的loglos 0.688

附加的文件：
market66.zip  3383 kb
 

最主要的是，黑匣子在AOS上的显示应该是大致相同的，而不是像AOS中那样
(a) 最主要的是黑匣子在AOS上显示的东西是一样的，而不是把论坛作为一个小册子来推销Guru的无用响尾蛇)。


[删除]  
蜴_

重要的是，黑匣子在AOS上的显示是一样的，而不是像使用
爱琴海论坛作为销售Teach公司蹩脚的摇铃的一个渠道))))


你的问题是什么？3%的利润

我想你是在重新命名，我在文章中都是自由访问的，混蛋啊哈哈）)

一个没有价值的说谎的低等人，也是个哑巴。）
 
Vizard_

最主要的是，AOS上的黑匣子显示了同样的结果，而不是像使用
(相对于把爱琴海市场作为销售Teach的蹩脚的响板的小册子)))))

好吧，你说得不太对--你和我都没有公开进行贸易监测，而讨论某人--这怎么可能？ 只有什么都不做的人才是错的，不是吗？)))

戒掉它，否则你会给我看你的监控吗？;)

 

他们说："种瓜得瓜，种 豆得豆"，这不是徒劳的。

[删除]  
佩特罗斯-沙塔赫兹扬

他们说，"种瓜得瓜，种豆得豆 " 是有原因的。

又出现了一个））他们用什么样的流水线来制造你们这些聪明人？

我们怎么能和这些 "人 "讨论任何事情呢？）这就是为什么这个话题已经死亡。

我想在ML上进行正常的对话，但事实证明，这里只有混蛋。
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

还有一个。）他们用什么样的流水线来生产你们这些专家？

人们怎么能和这些 "人 "讨论任何事情呢？ ）这就是为什么这个话题已经死了。

我想就ML这个话题进行一次正常的对话，但结果是这里只有petrosyans。

如果你想以正常的方式讨论一些事情，那么什么考虑曾经粘在我的线程上，并且到了整个线程被拿下的地步，那就不好了

但我不会把自己降低到你的水平。

[删除]  
佩特罗斯-沙塔赫兹扬

如果你想对某件事情进行正常的讨论，你有什么考虑，你曾经把你的鼻子伸进我的线程，并且到了把整个线程拿下来的地步，那就不好了

但我不会把自己降低到你的水平。

每个人都有不同的美丽概念。

 

你能告诉我神经网络有什么问题吗？我在一个本地网站上看到一篇文章，是关于将神经网络从NeuroPro转移到专家顾问中的。我按照描述做了一切，得到了同样的结果



但是，只要我到了前线，或者反过来，只要我超过了规定的期限，纯粹的混乱就开始了，没有一点生机，利润要么立即见底，要么飞出，没有任何系统性利润增长的迹象，哪怕是一点点。

神经网络是否与故事相符？还是我们只需要改变一些东西（戳哪里），让它看起来像一个盈利的。但是，究竟需要改变什么（在程序内或可能使用另一个程序）。

这只是非常令人惊讶，在算法中没有故意的调整，因为它发生在测试器grails中，即EA没有提前看，但有趣的是，当你在设置中设置 "如果预测小于50点，不打开交易"，然后在重新测试...只有在新闻烛台 前开出的交易，正确的方向和所需的利润大小（整个冲动）仍然存在。虽然，专家顾问中没有任何交易逻辑，除了数百个实数的集合--神经网络的权重和求和公式。


1...141814191420142114221423142414251426142714281429143014311432...3399
新评论