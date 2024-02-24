交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1425 1...141814191420142114221423142414251426142714281429143014311432...3399 新评论 [删除] 2019.04.08 15:12 #14241 可怜的东西，没有足够的关注......来这里 )) 我发誓...我祈祷)))) Грааль 2019.04.09 00:06 #14242 数据集呢？我有阿库拉西57.3%的loglos 0.688 附加的文件： market66.zip 3383 kb Vizard_ 2019.04.09 08:20 #14243 最主要的是，黑匣子在AOS上的显示应该是大致相同的，而不是像AOS中那样(a) 最主要的是黑匣子在AOS上显示的东西是一样的，而不是把论坛作为一个小册子来推销Guru的无用响尾蛇)。 [删除] 2019.04.09 08:27 #14244 蜥蜴_。重要的是，黑匣子在AOS上的显示是一样的，而不是像使用 爱琴海论坛作为销售Teach公司蹩脚的摇铃的一个渠道)))) 你的问题是什么？3%的利润 我想你是在重新命名，我在文章中都是自由访问的，混蛋啊哈哈）) 一个没有价值的说谎的低等人，也是个哑巴。） Igor Makanu 2019.04.09 08:56 #14245 Vizard_。最主要的是，AOS上的黑匣子显示了同样的结果，而不是像使用(相对于把爱琴海市场作为销售Teach的蹩脚的响板的小册子)))))好吧，你说得不太对--你和我都没有公开进行贸易监测，而讨论某人--这怎么可能？ 只有什么都不做的人才是错的，不是吗？))) 戒掉它，否则你会给我看你的监控吗？;) Petros Shatakhtsyan 2019.04.09 09:39 #14246 他们说："种瓜得瓜，种 豆得豆"，这不是徒劳的。 [删除] 2019.04.09 09:50 #14247 佩特罗斯-沙塔赫兹扬。他们说，"种瓜得瓜，种豆得豆 " 是有原因的。又出现了一个））他们用什么样的流水线来制造你们这些聪明人？ 我们怎么能和这些 "人 "讨论任何事情呢？）这就是为什么这个话题已经死亡。 我想在ML上进行正常的对话，但事实证明，这里只有混蛋。 Petros Shatakhtsyan 2019.04.09 10:06 #14248 马克西姆-德米特里耶夫斯基。还有一个。）他们用什么样的流水线来生产你们这些专家？ 人们怎么能和这些 "人 "讨论任何事情呢？ ）这就是为什么这个话题已经死了。 我想就ML这个话题进行一次正常的对话，但结果是这里只有petrosyans。如果你想以正常的方式讨论一些事情，那么什么考虑曾经粘在我的线程上，并且到了整个线程被拿下的地步，那就不好了。 但我不会把自己降低到你的水平。 [删除] 2019.04.09 10:14 #14249 佩特罗斯-沙塔赫兹扬。如果你想对某件事情进行正常的讨论，你有什么考虑，你曾经把你的鼻子伸进我的线程，并且到了把整个线程拿下来的地步，那就不好了。 但我不会把自己降低到你的水平。每个人都有不同的美丽概念。 Ivan Butko 2019.04.09 12:07 #14250 你能告诉我神经网络有什么问题吗？我在一个本地网站上看到一篇文章，是关于将神经网络从NeuroPro转移到专家顾问中的。我按照描述做了一切，得到了同样的结果 但是，只要我到了前线，或者反过来，只要我超过了规定的期限，纯粹的混乱就开始了，没有一点生机，利润要么立即见底，要么飞出，没有任何系统性利润增长的迹象，哪怕是一点点。 神经网络是否与故事相符？还是我们只需要改变一些东西（戳哪里），让它看起来像一个盈利的。但是，究竟需要改变什么（在程序内或可能使用另一个程序）。 这只是非常令人惊讶，在算法中没有故意的调整，因为它发生在测试器grails中，即EA没有提前看，但有趣的是，当你在设置中设置 "如果预测小于50点，不打开交易"，然后在重新测试...只有在新闻烛台 前开出的交易，正确的方向和所需的利润大小（整个冲动）仍然存在。虽然，专家顾问中没有任何交易逻辑，除了数百个实数的集合--神经网络的权重和求和公式。 1...141814191420142114221423142414251426142714281429143014311432...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
数据集呢？
我有阿库拉西57.3%的loglos 0.688
最主要的是，黑匣子在AOS上的显示应该是大致相同的
最主要的是黑匣子在AOS上显示的东西是一样的
重要的是，黑匣子在AOS上的显示是一样的
爱琴海论坛
最主要的是，AOS上的黑匣子显示了同样的结果
(相对于把爱琴海市场作为销售Teach的蹩脚的响板的小册子)))))
好吧，你说得不太对--你和我都没有公开进行贸易监测，而讨论某人--这怎么可能？ 只有什么都不做的人才是错的，不是吗？)))
戒掉它，否则你会给我看你的监控吗？;)
他们说："种瓜得瓜，种 豆得豆"，这不是徒劳的。
他们说，"种瓜得瓜，种豆得豆 " 是有原因的。
这就是为什么这个话题已经死亡。我想在ML上进行正常的对话
这就是为什么这个话题已经死了。我想就ML这个话题进行一次正常的对话
如果你想以正常的方式讨论一些事情
如果你想对某件事情进行正常的讨论
你能告诉我神经网络有什么问题吗？我在一个本地网站上看到一篇文章，是关于将神经网络从NeuroPro转移到专家顾问中的。我按照描述做了一切，得到了同样的结果
但是，只要我到了前线，或者反过来，只要我超过了规定的期限，纯粹的混乱就开始了，没有一点生机，利润要么立即见底，要么飞出，没有任何系统性利润增长的迹象，哪怕是一点点。
神经网络是否与故事相符？还是我们只需要改变一些东西（戳哪里），让它看起来像一个盈利的。但是，究竟需要改变什么（在程序内或可能使用另一个程序）。
这只是非常令人惊讶，在算法中没有故意的调整，因为它发生在测试器grails中，即EA没有提前看，但有趣的是，当你在设置中设置 "如果预测小于50点，不打开交易"，然后在重新测试...只有在新闻烛台 前开出的交易，正确的方向和所需的利润大小（整个冲动）仍然存在。虽然，专家顾问中没有任何交易逻辑，除了数百个实数的集合--神经网络的权重和求和公式。