所以ARMA是可以的，但ARIMA就太多了)
我同意，在一般情况下，我尝试用AR来做）。
ARIMA适合于预测TR
我明白了。客观地说，是的，女性更感性，因此更容易受到催眠和NLP的影响。
但我不明白，这是否证明心理学作为一门科学，只对人有害？
你认为这些培训没有真正帮助任何人吗--我怀疑。
预测这样的BP arima是合适的
在这里，我们可以把自己限制在TS-行。
它们对经验不足的年轻人很有用。
然而，这整整一个小时的视频可以用一个著名的民间智慧来概括："水不会在说谎的石头下流淌"。
它在我们中间很受欢迎，因为我们不想和个别专家一起研究我们的个人成长，但也有这方面的需要。心理学与精神病学有关，人们对精神病学的看法仍然非常消极，这也是由于该领域的过度授权和对病人的忽视。也就是说，人们对精神病学的恐惧是有道理的，这就是为什么各种可疑的人物以牺牲自己的魅力来赚钱。我们需要为私人个体心理治疗的发展创造一个有利的环境，并从用HMO杆按正常价格支付这些服务开始。
随着对心理学的了解，开始了在市场上的成功之路，只有了解自己的人，才能期望获利，如果缺少这种了解，交易所市场可以为这种疏忽而重罚，即99%的人正在失去一切（指标、MO、优化等），只是他们不会看 "自己的内心"，看他们内心的 "我"，看它对某些市场波动和风险的反应。潜意识总是知道真相，它知道人群的方向，但恐惧和贪婪完全扭曲了反应，如果没有详细的反省，就不可能区分真实的声音和情绪。
有时一个人的目标可能是一个梅花--一个无意识的目标，例如，当他厌倦了交易。
我在现实生活中不认识商人，所以如果不从外面观察一个人，我很难判断。
就这样吧，伙计们，蟒蛇应该从摇篮里就被研究。超级空缺。
这里的大多数人只能在尿布上研究口齿不清。
我从尿布开始就有：Basic - Corvette, Focal - BC 0010, Pascal on the BEV, 486 - Turbo Pascal 7, Pentium 1 - C ++ , .....Delphi...不管现在如何，它们都是一样的。
目标平台和框架知识现在很重要，没有人需要赤裸裸的Python。