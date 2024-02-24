交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1366 1...135913601361136213631364136513661367136813691370137113721373...3399 新评论 Aleksey Vyazmikin 2019.02.22 21:01 #13651 标签 Konow: 西格蒙德-弗洛伊德的著作是一个太具有挑衅性的话题，不能与非专家讨论，因为它们需要一定程度的理解、知识和经验，使人能够平静地操作他的观点，而不是不自觉地将其转移到自己身上，陷入攻击性。这里显然不是进行这种讨论的地方）。顺便说一下，我关于心理学的主要信息是，如果不了解它，就不可能创造出一个成熟的人工智能，因为有两门科学--编程和心理学--在这上面有交叉。仅仅是精确地重复神经过程的 "力学 "与100万亿个神经元的连接似乎是不现实的。总的来说，西格蒙德-弗洛伊德的成就在于发现了无意识（其描述和收集有关其表现的事实）和发展了意识结构模型，这为研究提供了一个工具，并允许接近对人类内在世界的理解。 关于人工智能，人类以自己的形象和模样创造了很多，同样的方法是用强化学习--这个想法纯粹是取自心理学。我无法想象，如果不通过人类发展的方式，特别是童年，作为生命能量的积累期，我无法想象与人类心灵的相似性，这是健康心理的一个基础。我认为有可能在新的原则下制造一台计算机，但它不会是人类的意识。一般来说，现代心理学的方法（目前应用的）非常迷恋统计学，甚至机器学习的方法也开始应用，希望能揭示出其中的规律，但在这些方法背后却失去了每个人的独特性。 [删除] 2019.02.22 21:05 #13652 标签 Konow:好吧，为了充分发挥功能，人工智能需要被整合到人类环境中，并且需要教它理解人类行为。因此，我们需要在其中重新创建人类的基本要素。否则，它将 "跌出 "社会，不会成为一个成熟的人工智能。它将根本无法正确理解人们。结果是，我们将得到一个模仿人类问题的软件--答案，而不是智能，它已经是智能了。关于智能的事情是，它并不关心你要它做什么，因为它对它有意见。 因此，你必须生出一个能自我学习的东西，并成为它想要的东西。它需要一个强大的神经元网络，比人脑还要强大，要能接入互联网，还要有一些触角来移动。这是未来几十年的问题。你意识到这是进化的下一个阶段......这袋骨头将作为废料逐渐消失......或者作为更高级的生物的背景而保留下来。 而且这将是一场迫在眉睫的对抗。像所有的进化。而只有野蛮人科农才能拯救人类。 Реter Konow 2019.02.22 21:20 #13653 阿列克谢-维亚兹米 金。总的来说，西格蒙德-弗洛伊德因发现无意识（对其进行描述，并收集其表现的事实）和发展意识结构模型而受到赞誉，这为研究提供了一个工具，使人们能够更接近于了解人类的内心世界。 关于人工智能，人类以自己的形象和模样创造了很多，同样的方法是用强化学习--这个想法纯粹是取自心理学。我无法想象，如果不通过人类发展的方式，特别是童年，作为生命能量的积累期，我无法想象与人类心灵的相似性，这是健康心理的一个基础。我认为有可能在新的原理上制造一台计算机，但它不会是人类的意识。一般来说，现代心理学的方法（目前应用的）非常迷恋统计学，甚至机器学习的方法也开始应用，希望能检测出模式，但在这些方法的背后，却失去了每个人的独特性。1.我曾一度是弗洛伊德思想的粉丝。极大地影响了我对心理学的理解。时至今日，我仍然尊重他。 2.一般来说，我同意。 Yuriy Asaulenko 2019.02.22 21:20 #13654 马克西姆-德米特里耶夫斯基。关于智力的事情是，它并不关心你要它做什么，因为它对它有意见。 因此，你必须生出一些自我学习的东西，并成为它想成为的东西。它需要一个强大的神经元网络，比人脑还要强大，要能接入互联网，还要有一些触角来移动。这是未来几十年的问题。你意识到这是进化的下一个阶段......一袋袋的骨头将作为废料被遗忘......或者作为更高级的生物的背景而保留。 而且这将是一场迫在眉睫的对抗。像所有的进化。而只有野蛮人科农才能拯救人类。马克西姆，实际上，到目前为止，人工智能的定义与任何幌子都没有关系。他下围棋，开汽车，在电话中回答问题，并感谢上帝。 [删除] 2019.02.22 21:24 #13655 尤里-阿索连科。马克西姆，实际上，到目前为止，人工智能的定义与任何幌子都没有关系。它下围棋、开车、接电话，谢天谢地。这就是我所说的，它可能是任何东西。 但只要我们有野蛮人科农的保护，心理上就会有一种平静，但还是有点担心。 Реter Konow 2019.02.22 22:47 #13656 阿列克谢-维亚兹米 金。总的来说，西格蒙德-弗洛伊德因发现无意识（其描述和收集其表现的事实）和发展意识结构模型而受到赞誉，这为研究提供了工具，使人们有可能接近对人类内心世界的理解。当然，弗洛伊德不仅发现了无意识，而且还描述了它对意识的影响。更确切地说，他确定了通过隐藏机制影响无意识的各种方法和形式，以及其意义和内容。从我现在的观点来看，内容原来是有些片面的，但却是根本的。意识本身还没有被深入探讨。当然，他在心理学中的作用是 "科学-教育"。 无独有偶，他的女儿安娜-弗洛伊德也通过出版有关儿童精神分析的书籍对心理学做出了重大贡献。非常有趣的工作。 好了，关于心理学的问题可能已经足够了。 Реter Konow 2019.02.22 22:58 #13657 阿列克谢-维亚兹米 金。.... 关于人工智能，人类以自己的形象创造了很多东西，同样的学习方法与强化--这个想法纯粹来自心理学。我无法想象，如果不通过人类发展的方式，特别是童年，作为一个生命能量的积累期，是健康心理的基础，我就无法想象与人类心灵的相似性。我认为有可能在新的原则下制造一台计算机，但它不会是人类的意识。总的来说，现代心理学的方法（目前应用的）非常迷恋统计学，甚至机器学习的方法也开始应用，希望能揭示出其中的规律，但在这些方法背后却失去了每个人的独特性。当我阅读Stanislaw Lem的小说《惨败》时，我对机器智能有了一个非常好的想法。这可能就是人类有一天会让他成为的样子。我建议你去读一读。 ZS.人工智能不会是人类心灵的复制，也许这是不可能的。无意识的头脑（和完全的意识）可能无法被复制，这意味着它的软件将支持类似人类的记忆机制和思考及语言。心理活动将因不必要而减少，留下一个纯粹的理性逻辑引擎，没有情感、感觉和个性的基本要素。人工智能的进一步复杂化将导致其效率指标的下降，因为为了类似人类的特征，它将占用其资源，这从实际角度来看可能是不合理的。所以，是的，最有可能的是，人工智能的发展将停止在有问答系统的死知识库阶段。 Женя 2019.02.23 00:43 #13658 标签 Konow:当我阅读Stanislaw Lem的小说《惨败》时，我对机器智能可能是什么样子有了一个非常好的想法。这可能是人们有朝一日会对他做出的评价。我建议你去读一读。 ZS.人工智能不会是人类心灵的复制，也许这是不可能的。无意识的头脑（和完全的意识）可能无法被复制，这意味着它的软件将支持类似人类的记忆机制和思考及语言。心理活动将因不必要而减少，留下一个纯粹的理性逻辑引擎，没有情感、感觉和个性的基本要素。人工智能的进一步复杂化将导致其效率指标的下降，因为为了类似人类的特征，它将占用其资源，这从实际角度来看可能是不合理的。所以，是的，人工智能的发展很可能会停止在一个死的知识库与一个问答系统的阶段。你根本不明白什么是人工智能，你的是 "核心-引擎 "和其他世俗的东西，一些设计和各种外部垃圾，甚至不是交易策略。 Aleksei Kuznetsov 2019.02.23 07:25 #13659 ReTeg Konow: 所以，是的， 人工智能 的发展很可能 在死的知识库阶段就停止了问答系统。((这正是已经发生的事情。例如，MT中的森林实现--将完全记住所有的训练实例。 [删除] 2019.02.23 07:26 #13660 标签 Konow:当然，弗洛伊德不仅发现了无意识，而且还描述了它对意识的影响。更确切地说，他确定了通过隐藏机制影响无意识的各种方法和形式，以及其意义和内容。从我现在的观点来看，内容原来是有些片面的，但却是根本的。意识本身还没有被深入探讨。当然，他在心理学中的作用是 "科学-教育"。 无独有偶，他的女儿安娜-弗洛伊德也通过出版有关儿童精神分析的书籍对心理学做出了重大贡献。非常有趣的工作。 好了，关于心理学的问题可能已经足够了。请离开科学主题，你们这些愚蠢的撒旦 "精神神经学家")) 你在服用迷幻药或胆碱酯类药物或其他东西。 1...135913601361136213631364136513661367136813691370137113721373...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
西格蒙德-弗洛伊德的著作是一个太具有挑衅性的话题，不能与非专家讨论，因为它们需要一定程度的理解、知识和经验，使人能够平静地操作他的观点，而不是不自觉地将其转移到自己身上，陷入攻击性。这里显然不是进行这种讨论的地方）。
顺便说一下，我关于心理学的主要信息是，如果不了解它，就不可能创造出一个成熟的人工智能，因为有两门科学--编程和心理学--在这上面有交叉。
仅仅是精确地重复神经过程的 "力学 "与100万亿个神经元的连接似乎是不现实的。
总的来说，西格蒙德-弗洛伊德的成就在于发现了无意识（其描述和收集有关其表现的事实）和发展了意识结构模型，这为研究提供了一个工具，并允许接近对人类内在世界的理解。
关于人工智能，人类以自己的形象和模样创造了很多，同样的方法是用强化学习--这个想法纯粹是取自心理学。我无法想象，如果不通过人类发展的方式，特别是童年，作为生命能量的积累期，我无法想象与人类心灵的相似性，这是健康心理的一个基础。我认为有可能在新的原则下制造一台计算机，但它不会是人类的意识。一般来说，现代心理学的方法（目前应用的）非常迷恋统计学，甚至机器学习的方法也开始应用，希望能揭示出其中的规律，但在这些方法背后却失去了每个人的独特性。
好吧，为了充分发挥功能，人工智能需要被整合到人类环境中，并且需要教它理解人类行为。因此，我们需要在其中重新创建人类的基本要素。否则，它将 "跌出 "社会，不会成为一个成熟的人工智能。它将根本无法正确理解人们。结果是，我们将得到一个模仿人类问题的软件--答案，而不是智能，它已经是智能了。
关于智能的事情是，它并不关心你要它做什么，因为它对它有意见。
因此，你必须生出一个能自我学习的东西，并成为它想要的东西。它需要一个强大的神经元网络，比人脑还要强大，要能接入互联网，还要有一些触角来移动。这是未来几十年的问题。
你意识到这是进化的下一个阶段......这袋骨头将作为废料逐渐消失......或者作为更高级的生物的背景而保留下来。
而且这将是一场迫在眉睫的对抗。像所有的进化。而只有野蛮人科农才能拯救人类。
1.我曾一度是弗洛伊德思想的粉丝。极大地影响了我对心理学的理解。时至今日，我仍然尊重他。
2.一般来说，我同意。
这就是我所说的，它可能是任何东西。
但只要我们有野蛮人科农的保护，心理上就会有一种平静，但还是有点担心。
当然，弗洛伊德不仅发现了无意识，而且还描述了它对意识的影响。更确切地说，他确定了通过隐藏机制影响无意识的各种方法和形式，以及其意义和内容。从我现在的观点来看，内容原来是有些片面的，但却是根本的。意识本身还没有被深入探讨。当然，他在心理学中的作用是 "科学-教育"。
无独有偶，他的女儿安娜-弗洛伊德也通过出版有关儿童精神分析的书籍对心理学做出了重大贡献。非常有趣的工作。
好了，关于心理学的问题可能已经足够了。
当我阅读Stanislaw Lem的小说《惨败》时，我对机器智能有了一个非常好的想法。这可能就是人类有一天会让他成为的样子。我建议你去读一读。
ZS.人工智能不会是人类心灵的复制，也许这是不可能的。无意识的头脑（和完全的意识）可能无法被复制，这意味着它的软件将支持类似人类的记忆机制和思考及语言。心理活动将因不必要而减少，留下一个纯粹的理性逻辑引擎，没有情感、感觉和个性的基本要素。人工智能的进一步复杂化将导致其效率指标的下降，因为为了类似人类的特征，它将占用其资源，这从实际角度来看可能是不合理的。所以，是的，最有可能的是，人工智能的发展将停止在有问答系统的死知识库阶段。
你根本不明白什么是人工智能，你的是 "核心-引擎 "和其他世俗的东西，一些设计和各种外部垃圾，甚至不是交易策略。
这正是已经发生的事情。例如，MT中的森林实现--将完全记住所有的训练实例。
