多克很可能还活着，只是被无名氏和他在Bitrex上倾倒比特币的事实所冒犯，但阿廖沙和朱拉很可能真的在阴间，可能在暴力的情况下。这里有一个关于外汇的广告...如果有人能唱一些关于市场如何上升和打破的家伙，无论是愚蠢的还是聪明的，无论是胆小鬼还是绝望的冒失鬼，像马卡雷维奇的 "有一天世界会向我们弯腰 "那样的歌就好了。
任何事情都可能发生。没有人可以在月亮下永远活着。
很遗憾，阿廖沙删除了他的帖子。没有阿廖沙，没有他的杰作帖子，浸透了对自家的神经格拉尔的爱。嗯...这让我的眼泪流了下来......
文字不是物理学，而是歌词，这可能就是为什么你对社会的呼吁充满了表达和诗意，却没有动力和技术感。
例如，对于BP内存分析，章节分配等，对于这样的工作，你需要一个正常的问题陈述，而不是一个链接到某人的 "未消化 "的内部格式的文件，没有作者问什么，叫人在那里猜什么。
充其量，它可能会诱使一些冒险家说他已经猜到了一切，并在这个场合宣传他的截图与指标或平衡图。
但如果这不是目标，那么就提供正常的输入数据，例如CSV文件，用于上传到自定义MT5符号，并有额外的隐藏的正向测试集，你可以检查结果，制定一个清晰明确的任务，并组织工作，像一个测试或作为MO的模型的竞争。
我想，人们对胆怯的嗜好和你对火花的天赋很可能会融化当地社区:)
阿列克谢选择的不是最差的猫粮，而是迄今为止最适合研究的猫粮之一。例如，它在欧洲核子研究中心被用来分析对撞机的结果......有人处理量子随机性的问题）。
更多细节请见这里。Catbust似乎是Yandex的一个产品。还是我弄错了？
下面是博士再次提出的问题
他的模型完成了这项工作，并在该职位所附的一个人工系列上获得了利润。如果你的模型不能做到这一点，也许现在接受真正的BP还为时尚早？
他正在研究第一种差异--稀释后的真实BP的增量，以及其他一些东西（当然，他没有告诉我所有的东西）。他的模型预测了下一个增量的符号，他的信号是正数。
那么，为什么这里的每个人都唾弃成功商人的经验，在这里重塑一切，用一些标本馆来吓唬年轻人！？我不明白。我拒绝理解。
记忆力很好。
但它会随着时间的推移而融化。
在市场上也是如此。
所以任务更加困难。
当然，这是可以解决的。
也许我只是不明白我们在谈论什么，所以我想澄清一下。
澄清什么？ Yandex产品是。
:)))我会考虑的。
同时，再来一次，我实际看到的在神经元卡上工作的情况。
1.在稀疏的柚木行上使用增量。
2.瘦身是根据一种狡猾的算法进行的：a）两个连续值之间的差异应该超过差值，b）增量的分布密度应该是最大的对称性，即在任何采样中不对称系数应该是=0。
3.增量的自 相关系数也很重要。
4.预测下一个增量的符号
正如你所看到的，最困难的任务是第2项。它是需要被无限制地关注的。
其他的都是垃圾和胡言乱语。
是关于第二个以外的点数还是关于我今天的真实账户？
快离开这里！
叔叔，我没有给你写信。
在没有要求你的地方不要干涉，或者在沟通中要有技巧。否则我又会开始按 "违反 "按钮。