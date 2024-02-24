交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1309 1...130213031304130513061307130813091310131113121313131413151316...3399 新评论 Aleksey Vyazmikin 2019.02.10 10:35 #13081 elibrarius。倔强的含义与毅力接近。我希望它们能帮助你在国防部成功实施你的想法。这些都是对研究人员有用的品质。;-) PS为你的叶子选择系统想了一个名字：'标本馆'--增加从树木、森林、树桩、丛林中收集方法。顽固不化并不总是有成效的，但感谢你欣赏我的品质。 关于标本馆，我已经使用了这个术语，谢谢你支持这个想法。 关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛 召集一个团队，开发与趋势战略相关的MO（决策树/森林）。 Aleksey Vyazmikin, 2018.06.27 16:42 关于我所看到的有希望的方向，有一点。 1.遗传方法方面的工作--在这里，我想尝试创造逻辑性的特征群，包括播种和培育后代时。 2.在健身功能上下功夫--这里我想对实际的交易结果提供反馈，而不仅仅是分类结果。 3.关于树桩培育的工作--在已知树基或已知个别树枝的情况下，采用半自动的方法生成树木。 4.着手制定评估所产生的树的方法。 5.努力寻找一种方便快捷的方法，将树纳入EA的算法中。 6. 在标本馆工作- 通过拉动单个规则来创建脚手架。 7.研究一种建立树的方法，这种方法不排除限制/范围，但试图给预测器中的所有值提供解决方案（在准备预测器时已经使用了量化（细分为子组），这与此有关）。 Aleksey Vyazmikin 2019.02.11 10:44 #13082 我已经解决了一点画图的问题，现在我可以通过条件直观地快速查看脚本预选的模型，到目前为止，我决定只保存教程以外的图形。 这是一个GIF，但当我点击它时，它只显示框架 - 我不知道是什么原因... Anatoli Kazharski 2019.02.11 10:47 #13083 阿列克谢-维亚兹米 金。... 这是一个GIF，但当我点击它时，它只显示框架 - 不知道是什么原因...使之成为一个较小的尺寸。宽度不应超过750像素。 Aleksey Vyazmikin 2019.02.11 10:50 #13084 阿纳托利-卡扎尔斯基。使之成为一个较小的尺寸。不超过750像素。我明白了，我下次会考虑的，谢谢你。 Aleksei Kuznetsov 2019.02.11 12:15 #13085 阿列克谢-维亚兹米 金。我已经解决了一点关于画图的问题，现在我可以快速直观地查看脚本预选的模型，到目前为止，我决定只保存教程以外的图形。 这是一个GIF，但我只有在点击它时才显示框架--不知道是什么原因......如果你有一年的OOS，那么纯粹从心理上来说，在半年左右的时间里，你很难坐在缩减或喋喋不休的0。 而且如果有投资者，在这期间，很多人可能会跑掉。 图形3--似乎没有这种不愉快的事情。 Aleksey Vyazmikin 2019.02.11 12:26 #13086 elibrarius: 如果你有一年的OOS，那么纯粹从心理上讲，在半年左右的时间里，你很难坐在缩减或在0左右喋喋不休。好吧，礼物上有不同的选择，甚至它们不是为了展示一个成功的模式，而只是为了开发一个项目，使学习周期自动化。是的，这几乎是一年，但如果你认为我可以把这些钱耗到零，那还不如小赚一笔，继续前进。此外，我同时使用不同模型的意识形态--对于每个模型将有固定的数量--我将同时在两个账户中工作--购买和销售。 我将同时在两个账户中工作--买入和卖出。 现在（很快，我希望）我可能会完成预测器，并利用它们尝试一些其他策略，但到目前为止，清单还不是那么大。 Aleksey Vyazmikin 2019.02.11 13:31 #13087 而这是相同模型的分类误差的平衡情况，即如果正确分类为1，则+1，如果正确分类为1而有一个0，则-1。 [删除] 2019.02.11 13:41 #13088 阿列克谢-维亚兹米 金。而这是相同模型的分类误差的平衡情况，即如果正确分类为1，则+1，如果分类为1而有0，则-1。 是时候组织一次MO的大会了，在每个人从MO中获得至少100万的利润之后。 我想一年后，我们中的一些人会拥有它。 让我们租一个会议厅，上帝保佑，Hennessy，然后再来一次游艇之旅。 Aleksey Vyazmikin 2019.02.11 13:46 #13089 马克西姆-德米特里耶夫斯基。是时候组织一次MO的大会了，在每个人从MO中获得至少一百万的利润之后。 我想一年后，我们中的一些人会拥有它。 我们将租一个会议室，请原谅......上帝，一个Hennessey，然后一个游艇之旅。我的目标是非常谦虚的--最好今年能赚到一千二百卢布，这样就不会挨饿了。 [删除] 2019.02.11 13:48 #13090 阿列克谢-维亚兹米 金。我的目标很低--理想情况下，我希望今年能赚到大约20万卢布，这样我就不会挨饿了......我理解一个艺术家应该饿着肚子，但最好是在业余时间做这件事 ) 作为一种选择，如果上班没有问题，现在有很多地方需要来自ZP的数据科学家是很好的。 1...130213031304130513061307130813091310131113121313131413151316...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
倔强的含义与毅力接近。我希望它们能帮助你在国防部成功实施你的想法。这些都是对研究人员有用的品质。;-)PS为你的叶子选择系统想了一个名字：'标本馆'--增加从树木、森林、树桩、丛林中收集方法。
顽固不化并不总是有成效的，但感谢你欣赏我的品质。
关于标本馆，我已经使用了这个术语，谢谢你支持这个想法。
关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛
召集一个团队，开发与趋势战略相关的MO（决策树/森林）。
Aleksey Vyazmikin, 2018.06.27 16:42
关于我所看到的有希望的方向，有一点。
1.遗传方法方面的工作--在这里，我想尝试创造逻辑性的特征群，包括播种和培育后代时。
2.在健身功能上下功夫--这里我想对实际的交易结果提供反馈，而不仅仅是分类结果。
3.关于树桩培育的工作--在已知树基或已知个别树枝的情况下，采用半自动的方法生成树木。
4.着手制定评估所产生的树的方法。
5.努力寻找一种方便快捷的方法，将树纳入EA的算法中。
6. 在标本馆工作- 通过拉动单个规则来创建脚手架。
7.研究一种建立树的方法，这种方法不排除限制/范围，但试图给预测器中的所有值提供解决方案（在准备预测器时已经使用了量化（细分为子组），这与此有关）。
我已经解决了一点画图的问题，现在我可以通过条件直观地快速查看脚本预选的模型，到目前为止，我决定只保存教程以外的图形。
这是一个GIF，但当我点击它时，它只显示框架 - 我不知道是什么原因...
...
这是一个GIF，但当我点击它时，它只显示框架 - 不知道是什么原因...
使之成为一个较小的尺寸。宽度不应超过750像素。
使之成为一个较小的尺寸。不超过750像素。
我明白了，我下次会考虑的，谢谢你。
我已经解决了一点关于画图的问题，现在我可以快速直观地查看脚本预选的模型，到目前为止，我决定只保存教程以外的图形。
这是一个GIF，但我只有在点击它时才显示框架--不知道是什么原因......
如果你有一年的OOS，那么纯粹从心理上来说，在半年左右的时间里，你很难坐在缩减或喋喋不休的0。 而且如果有投资者，在这期间，很多人可能会跑掉。
图形3--似乎没有这种不愉快的事情。
如果你有一年的OOS，那么纯粹从心理上讲，在半年左右的时间里，你很难坐在缩减或在0左右喋喋不休。
好吧，礼物上有不同的选择，甚至它们不是为了展示一个成功的模式，而只是为了开发一个项目，使学习周期自动化。是的，这几乎是一年，但如果你认为我可以把这些钱耗到零，那还不如小赚一笔，继续前进。此外，我同时使用不同模型的意识形态--对于每个模型将有固定的数量--我将同时在两个账户中工作--购买和销售。
我将同时在两个账户中工作--买入和卖出。 现在（很快，我希望）我可能会完成预测器，并利用它们尝试一些其他策略，但到目前为止，清单还不是那么大。
而这是相同模型的分类误差的平衡情况，即如果正确分类为1，则+1，如果正确分类为1而有一个0，则-1。
而这是相同模型的分类误差的平衡情况，即如果正确分类为1，则+1，如果分类为1而有0，则-1。
是时候组织一次MO的大会了，在每个人从MO中获得至少100万的利润之后。
我想一年后，我们中的一些人会拥有它。
让我们租一个会议厅，上帝保佑，Hennessy，然后再来一次游艇之旅。
是时候组织一次MO的大会了，在每个人从MO中获得至少一百万的利润之后。
我想一年后，我们中的一些人会拥有它。
我们将租一个会议室，请原谅......上帝，一个Hennessey，然后一个游艇之旅。
我的目标是非常谦虚的--最好今年能赚到一千二百卢布，这样就不会挨饿了。
我的目标很低--理想情况下，我希望今年能赚到大约20万卢布，这样我就不会挨饿了......
我理解一个艺术家应该饿着肚子，但最好是在业余时间做这件事 )作为一种选择，如果上班没有问题，现在有很多地方需要来自ZP的数据科学家是很好的。