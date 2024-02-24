交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1198

阿列克谢-维亚兹米 金。

我需要沟通--视频是常见的，我不争论。

我一直无法解决将计算分割成群的问题--R有一个库，但我还没有想出如何在不修改很多代码的情况下激活它，我也没有发现有谁能做到...

顺便问一下discord小组怎么样了，有什么活动吗？

Open Data Science
有没有人对如何描述这种曲线有什么想法？这都是为了创造预测....

一般来说，看着这些曲线，我想做一个半自动的机器，它将改善所有重要的指标--缓慢的学习和运行，从一个停止的地方随机选择预测者 来建立一棵树，如此反复1000次，从中选择最好的选项，因为这种通过logloss学习的方法似乎并不正确，看着其他指标的变化图。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

我不明白它是什么--一个合法化的群体...

阿列克谢-维亚兹米 金。

我完全不明白它是什么--一个合法的群体...

困难与你）。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

和你在一起很难受 )

这是真的 :)

 
桑桑尼茨-弗门科

我已经有六个月没能完成一点了--兴趣已经减弱了。

所以没有我，至少现在是这样。

幻觉。你也明白这一点。这就是利息下降的原因。

 
阿列克谢-维亚兹米 金。

有没有人对如何描述这种曲线有什么想法？这都是为了创造预测....

你的意思是，你如何描述他们？ 他们应该上升，应该下降？ 你希望他们做什么？

尤里-阿索连科

幻觉。你也明白这一点。这就是利息下降的原因。

+
 
mytarmailS:

你的意思是，你如何描述它？ 它应该上升，应该下降？ 你希望它做什么？

+

有些指标上升，有些则下降...同时，我想到了控制最大跌幅和计算增长2/3以内的点数的想法--这都将表明学习曲线的结束{恶化}。我将添加作为时间百分比的极值点，也许还有一个斜率系数......还有什么可能？

 
阿列克谢-维亚兹米 金。

有些指标上升，有些则下降...而控制最大跌幅和计算上升2/3以内的点数的想法出现了--这都将是学习曲线结束/恶化的标志。我将添加作为时间百分比的极值点，也许还有一个斜率系数......还有什么可能？

我不知道这是否会有帮助，但!你可以试试相关性。想象一下你想要的理想结果，以你想要的曲线形式出现，然后在寻找最佳模型的过程中，通过计算相关性，将当前结果与理想（你的理想曲线）进行比较。与理想的相关度最接近的模型将最接近你要找的模型

 

