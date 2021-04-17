版主进,MQL5的开发人员进.....请紧急修复MQL5加密后的BUG......现在购买或者测试软件(ex4)均报一个错误..
今天,有客户反映购买后下载的文件不能使用.
经过测试,发现现在MQL5下载的所有的文件都出现一个错误:
2021.04.15 11:16:52.108 2020.03.01 23:00:00 Access violation write to 0x2899DE6D in 'D:\Program Files\AUS Commercial MetaTrader 4\MQL4\indicators\Market\Advanced Currency Strength28 Indicator.ex4'
2021.04.15 11:15:01.537 2020.03.01 23:00:00 Access violation write to 0x28982E7B in 'D:\Program Files\AUS Commercial MetaTrader 4\MQL4\indicators\Market\Entry Points Pro.ex4'
2021.04.15 11:10:39.157 Access violation write to 0x28942D94 in 'D:\Program Files\AUS Commercial MetaTrader 4\MQL4\indicators\Market\WaveTheoryFully automatic calculation.ex4'
........
等等等,上面错误都来自热门售卖的指标EA.......
且本人发布的,经过验证,发布前都是无错误正常加载,但是经过MQL5加密处理后就出现这个错误了.....
请MQL5开发人员紧急处理这个BUG!!!!!
!!!!客户购买后无法使用,已经着急等待了
!!!!目前个人测试的所有热卖的软件都测试报告这个错误,严重影响软件销售.....
请MQL5开发人员紧急处理这个BUG!!!!! 请MQL5开发人员紧急处理这个BUG!!!!! 请MQL5开发人员紧急处理这个BUG!!!!!
是1330最新版本的问题，还是加密问题还不好说，这种情况建议英文论坛发布一下，会得到更快的响应
不怎么关注论坛,也不知道如何反应最快.....
上次听版主说俄文论坛响应可能更快,俄文我是完全不懂了....
所以就是反应下,希望版主帮忙反馈了....
不知道朋友你现在下载MQL5上的软件......是否和我一样报错(目前所用版本同是1330),看看确认下是否版本和加密是否冲突.目前来说,我经过MQL5下载的不管免费还是收费的都是报错无法运行的...
我下载自己的产品1330版本是工作正常的，没发现什么大问题，但1330有点小问题，就是metaediter 里面按F1会打开两次参考页面。但影响不大
经过确认，mt4的确是不正常的，打不开，但mt5一切都是正常的，应该是迈达克的问题
- 2021.04.15
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
Moderator is included, MQL5 developers are included ... Urgently fix the ERROR encrypted by MQL5 ... Now buy or test the program (ex4) and report an error ..
Renat Fatkhullin , 04/20/2015 10:51 AM
The protector of MQL4 / EX4 programs has been fixed.
Unfortunately, the error was introduced when implementing the rejection of 32-bit programs in MQL5.
You need to remove previously downloaded faulty EX4 programs and download them again.
We apologize for such an unpleasant mistake.
Renat Fatkhullin:
MQL4 / EX4程序的保护程序已修复。
不幸的是，在MQL5中实现拒绝32位程序时引入了该错误。
您需要删除以前下载的错误EX4程序，然后重新下载。
对于这种不愉快的错误，我们深表歉意。
问题好像修复了
谢谢
