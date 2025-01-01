MetaQuotes 有关指标您应该知道什么 ( 4 ) 该网站提供几十篇有关指标的文章。 在这里您将会找到指标示例和如何创建指标的文章。然而，新手选择从哪里开始学习如何创建指标可能会有一些困难。所以这有两个小贴士帮您找到有用的材料。 关于这个话题的第一篇文章是MQL5：创建您自己的指标它讲述了MQL5语言和MetaTrader 5 客户端采用的技术指标的理念： 什么是指标呢？它是我们想要以便捷的方式显示在屏幕上的一组计算值。组值作为数组表示在程序中。 因此，创建指标意味着编写一个处理一些数组（价格数组）的算法和记录其他数组的处理结果（指标值）。 下一篇文章是 将指标应用至其他指标...

MrM 振荡器 45 1 2 3 4 5) 是否有人收集了大量的震荡指标（在交易范围内效果最佳）？也许我们可以开设一个主题，汇集所有的震荡指标。 让我们超越 RSI 和 随机指标 吧

朴智贤 怎么设置加入K线倒计时 ( 2 ) 麻烦知道的告诉下，找了半天也不知道在哪里设置

qianens 关于MT5的ZigZag指标的参数调整问题 ( 1 ) MT5自带的ZigZag指标的Deviation参数具体算法是什么？为何调整无效呢？

kaneloo Equity Curve Overlay 指标要怎么下载 ( 1 ) 在Equity Curve Overlay 指标下载页面， 我点击下载，页面提示是否安装了MT4，我点击是的，已经安装，然后就一直跳不到下载 Equity Curve Overlay 指标，这是怎么处理？麻烦大神解答下，谢谢！

NuxueF 请教各位高手关于MT5图表的一个设置问题。谢谢！ ( 1 ) 对于MT4图表，要想图表整体 竖向 随鼠标拉动而移动，只需要: 按F8后，出来图表属性设置， 给“固定比例”前的方框中点出“ √ ”后直接确定，而不需要修改最大最小比例，即可。 对于MT5，貌似 点出“ √ ”后 还非得要修改固定最大最小值才行，而修改这两个值，尤其是行情高峰时段， 比划试探 很耽误时间，请问给位高手，该怎么整才能同MT4那样，方便快捷呢？ 谢谢！

nihao758991 单线MACD 的柱子 0轴以上是红色，0轴以下是是绿色 哪位大神哪位大神 帮我把单线MACD 的柱子 0轴以上是红色，0轴以下是是绿色 谢谢

lichong01 数据窗口与代码打印值不一致 ( 2 ) 附件中，代码显示的值与窗口中数据展示的值不一致，那位大神能帮助解答一下

hlllyl 神奇九转 ( 1 ) 能用神奇九转指标吗？有没有源码？

zhangxuang 如何添加国内版的MACD指标 ( 4 ) 如何添加国内版的MACD指标