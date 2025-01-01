有关指标您应该知道什么 (4)
该网站提供几十篇有关指标的文章。 在这里您将会找到指标示例和如何创建指标的文章。然而，新手选择从哪里开始学习如何创建指标可能会有一些困难。所以这有两个小贴士帮您找到有用的材料。 关于这个话题的第一篇文章是MQL5：创建您自己的指标它讲述了MQL5语言和MetaTrader 5 客户端采用的技术指标的理念： 什么是指标呢？它是我们想要以便捷的方式显示在屏幕上的一组计算值。组值作为数组表示在程序中。 因此，创建指标意味着编写一个处理一些数组（价格数组）的算法和记录其他数组的处理结果（指标值）。 下一篇文章是 将指标应用至其他指标...
如图，手动选择画矩形，只能画一个框框出来， 如何填充它里面的颜色？
如图 我的代码大致如下 ： #include <ChartObjects\ChartObjectsShapes.mqh> CChartObjectRectangle rectangle_1, rectangle_2; //+------------------------------------------------------------------+ //| |
怎么设置加入K线倒计时 (2)
麻烦知道的告诉下，找了半天也不知道在哪里设置
MT5自带的ZigZag指标的Deviation参数具体算法是什么？为何调整无效呢？
ObjectCreate("红绿灯",OBJ_LABEL,1,0,0);文字总显示在主图，要怎么改才能显示在副图
社区租了一个指标用不了呢，感觉钱白花了
大家好，我是官网版主。 官网内部有机器人辅助管理，目的是自动下架一些有误导性的内容。 内容过长，或同一个IP多次注册，容易导致机器人误判，而被无辜删帖。 如果您被无故删帖，我们对这种体验感到万分抱歉。 为了防止机器人误判，请在讨论代码的时候使用代码表述功能。（如图） 相关文献： https://www.mql5.com/zh/articles/24#insert-code 感谢您的配合。 祝您心情愉快，身体健康！
这个是国内版，已经实现，目前想它在MT4 MT5实现，优先mt5 就一个需求，把macd快慢线放至主图同步 求大神帮助，能通过实现了，小酬表达
在Equity Curve Overlay 指标下载页面， 我点击下载，页面提示是否安装了MT4，我点击是的，已经安装，然后就一直跳不到下载 Equity Curve Overlay 指标，这是怎么处理？麻烦大神解答下，谢谢！
对于MT4图表，要想图表整体 竖向 随鼠标拉动而移动，只需要: 按F8后，出来图表属性设置， 给“固定比例”前的方框中点出“ √ ”后直接确定，而不需要修改最大最小比例，即可。 对于MT5，貌似 点出“ √ ”后 还非得要修改固定最大最小值才行，而修改这两个值，尤其是行情高峰时段， 比划试探 很耽误时间，请问给位高手，该怎么整才能同MT4那样，方便快捷呢？ 谢谢！
各位专家大神，请问有没有这种指标？帮忙求一下这种指标，谢谢
VAR21:=REF(LOW,1); VAR31:=SMA(ABS(LOW-VAR21),3,1)/SMA(MAX(LOW-VAR21,0),3,1)*10; VAR41:=EMA(IF(CLOSE*1.3,VAR31*10,VAR31/10),3); VAR51:=LLV(LOW,13); VAR61:=HHV(VAR41,13)
[删除]
在实盘中指标到底有用吗 (5)
实际操作中指标有用吗？
[删除]
See attached for pictures
哪位大神哪位大神 帮我把单线MACD 的柱子 0轴以上是红色，0轴以下是是绿色 谢谢
数据窗口与代码打印值不一致 (2)
附件中，代码显示的值与窗口中数据展示的值不一致，那位大神能帮助解答一下
如何添加国内版的MACD指标 (4)
如何添加国内版的MACD指标
有个问题想问下：刷新图表或向右拖动图表获取更多数据的时候，程序中如何获知呢(是否对应什么事件)？谢谢
请教 MT5如何提取macd值 或MT5 中macd指标计算公式 ，谢谢谢谢万分感谢您！
求助大佬，有可视范围内的成交量分布图吗，就类似图片这种 图片上的K线图向左平移了一半，这是怎么调的，或者是其他的插件吗，我的MT4平台最多只能将图表边缘右移一点点，求教 就是交易员张峻齐的同款MT4插件 Please help, is there a volume distribution chart within the visible range, similar to the picture The candlestick chart in the picture is half shifted to the left. How is this adjusted? Or is it
我写了一个使用CiMA类获取MA的工具类，测试的时候发现在本地电脑（操作系统是win10）上获取的MA值上正常的，放到远程电脑上运行获取的MA值就有差异了，下图上在本地电脑上运行的情况： 可以看到代码获取的MA很主图添加的MA显示的值一致。 下图上把相同的代码放到远程电脑（操作系统是windows server 2012）上执行的结果: 可以看到代码获取的MA跟主图上添加的MA显示的值不一样，有哪位大神遇到过这种情况，麻烦指导一下小弟，谢谢啦！
MT5怎么翻转坐标?? (1)
为什么官方不做一个能反转图表的版本??就像tradingview一样好用
哪个大神能帮我写一个rsi改进指标，很简单，只需要在上穿或下穿50线时，显示箭头信号，非常感谢。
您错过了交易机会：
- 免费交易应用程序
- 8,000+信号可供复制
- 探索金融市场的经济新闻
注册 登录
如果您没有帐号，请注册
可以使用cookies登录MQL5.com网站。
请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。