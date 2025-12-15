文章 "Linux 上的 MetaTrader 5" - 页 31 1...24252627282930313233 新评论 FredJeSuis 2025.07.20 08:16 #301 Alexandre Petrinic # : Bonjour, je tiens à vous informer que MT5 fonctionne avec Wine installé depuis le dépôt officiel.如果您使用其他软件包或以官方软件包以外的选项编译 Wine，MT5 将无法运行。 J'ai installé 10.5 à partir d'ici ： *** 10.5~noble-1 500 500 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu noble/main Paquets amd64 我测试过能正常运行的其他官方二进制版本有 10、10.1、10.2、10.3 和 10.4、 MT4 版本（10.2 版之后）也无法运行，甚至连第二个安装程序也无法运行。Si quelqu'un cherche à comprendre, il semble que ce soit la cause du problème. https://gitlab.winehq.org/wine/wine/-/commit/dc718fd33b23a6104a0fa2e971a358662bf766af Pour ma part, je suis sous Debian 10.从七月初开始，一切都正常运行，但最后的自动运行让 MT5 在安装结束时无法使用。 对于所有使用 Debian 10 的用户，您是否愿意提供帮助？ 谢谢 Konstantin 2025.07.30 01:12 #302 Ilya Filatov #:我回滚随机更新版本的 wine 的经历并不成功（从源代码构建 wine 需要耗费大量时间，所以我无法忍受）。我是 manjaro linux 用户，这里有其他软件包管理器及其格式，所以我就不描述我在系统中采取的行动了。要回滚 wine 版本，你必须手动卸载它（如果你想要详细说明，请查看perplexity.ai），然后手动安装旧软件包（这里有一个例子，你可以在这里 获取适合你系统的编译 deb 包）。 我解决这个问题的方法是安装瓶子多前缀外壳，而不是纯葡萄酒。我也试过luxwine，但因为它太重，我不推荐使用。Bottles 允许我用旧版本的 wine（10.0-10.2，不是更高的版本）创建一个前缀，新版本的 MetaTrader 5 可以正常运行（只有 "报告 "选项卡无法运行，虽然安装了 WebView2，但这并不重要）。对您来说，卸载系统中的 wine，安装瓶子，将前缀设置为使用所需的 wine 版本（10.2），然后就可以使用 MT5 了。 在安装 wine 时，您可以选择 wine 的版本，这在 winehq 网站的 "不同 Linux 版本的安装 "部分有说明。 Thiago Ferreira 2025.07.30 11:48 #303 FredJeSuis #: 我使用的是 Debian 10。直到 6 月初，一切都运行得很好，但最近的自动更新导致安装结束时启动的 MT5 无法使用。 请问所有使用 Debian 10 的用户，你们能帮帮我吗？ 当然可以 是的。我目前通过 Bottles 使用 MT5，这是一款免费的开源软件，它使用环境帮助您在 Linux 上轻松管理和运行 Windows 应用程序。https://usebottles.com/ 它能以稳定版本自动完成整个 Wine 安装过程，包括应用程序和游戏。尽管我无法直接通过 Wine 安装某些 Windows 游戏，但我可以通过 Bottles 安装。 usebottles (@usebottles@mastodon.online) usebottles.com 81 Posts, 14 Following, 830 Followers · Run Windows software on Linux with Bottles. JRandomTrader 2025.07.30 13:44 #304 我目前运行的是 Debian-12 和 MT5 5120。 Thiago Ferreira 2025.07.30 14:44 #305 JRandomTrader #:我目前运行的是 Debian-12 和 MT5 5120。 这个版本的 Wine 可以运行。我认为从 Wine 10.3 开始就不能用了。 JRandomTrader 2025.07.30 22:57 #306 Thiago Ferreira #: 这个版本的 Wine 可以运行。我认为 Wine 10.3 及以后的版本不可能做到这一点。 这是最新的稳定版，接下来的版本目前只是暂定版和开发版。如果从暂存版切换到稳定版，一切都会正常运行。 Edgar Akhmadeev 2025.08.12 23:25 #307 几个月前，我在另一个主题中写下了从 Windows 10 转用 Linux 的另一次尝试。我有一个 AMD RX580 8Gb GPU。AMD 在 linux 中的支持非常差，除了顶级型号。我的游戏 FPS 比 Win10 低 2 倍。就在那时，我放弃了转型。现在我用的是 NV RTX 3060。使用专有驱动后，FPS 从 80 降到了 72。令人满意。 我安装了 Lutris 和 ProtonUp-Qt 用于 WINE 控制。对于游戏，我使用 GE-Proton10-11。对于 MT5 来说，它并不合适，字体非常大，而且无法缩放（或者说我不知道如何缩放）。为此，我安装了 wine-10.8-staging-tkg-ntsync 和一个单独的前缀。ntsync 技术允许更快的图形处理，由较新的内核支持，需要启用 /dev/ntsync设备 （sudo modprobe ntsync）。GE-Proton 也支持这项技术，但 Lutris 和 ProtonUp-Qt 提供的其他版本则不支持。 在此之前，我曾尝试使用开发人员提供的安装程序安装 WINE+MT5，但在安装 MicrosoftEdgeWebview2Setup.exe 时出现错误，导致崩溃。直到我将 WINE 中的版本更改为 Windows 8.1，手动安装才成功。此后，MT5 停止启动，并报告系统中存在调试器。因此我不得不放弃安装。有了 wine-gecko，所有网页内容都能显示，只有报告选项卡除外，因为我不使用它。但我希望所有内容都能正常运行。 因此，MT5 可以顺利运行，没有任何问题。 我对游戏有些疑惑。我将其设置为在独立显卡上运行，断开显示器与独立显卡的连接，将其连接到内置视频。游戏以相同的 FPS 启动。如果它只是作为计算加速器工作，FPS 还是会下降。我不明白。 Discussion of article "MetaTrader Ricardo Silva 2025.08.21 14:46 #308 我已经将系统升级到 Ubuntu 24 LTS，一切都做得很好，但当我点击 MT5 图标时，它却打不开！请帮帮我！ 附加的文件： Captura_de_tela_de_2025-08-21_11-34-41.png 149 kb Gravabdo_de_tela_de_2025-08-21_11-34-04.webm 3719 kb Renat Fatkhullin 2025.08.21 15:32 #309 JRandomTrader #:这是稳定版的最新版本，接下来的版本暂时只有暂存版和开发版。如果从 staging 版切换到稳定版，一切都将正常运行。 是的，10.3 版之后的 Wine 严重破坏了 ntdll.dll 中系统函数的入口点，这就是保护程序停止工作的原因： https://bugs.winehq.org/show_bug.cgi?id=57950 有一种解决方法是设置 Windows 11 模式 + WineStaging 10.12 或更新版本，这样就能正常工作了。 Thiago Ferreira 2025.08.28 19:15 #310 Edgar Akhmadeev 控制。游戏方面，我使用 GE-Proton10-11。它不适合 MT5，因为字体太大，而且无法缩放（或者我不知道如何缩放）。因此，我安装了 wine-10.8-staging-tkg-ntsync 和一个单独的前缀。ntsync 技术能让图形处理速度更快，并受较新内核的支持，而且需要 激活 /dev/ntsync设备 （sudo modprobe ntsync）。它还兼容 GE-Proton，但不兼容 Lutris 和 ProtonUp-Qt 中的其他版本。 在此之前，我曾尝试使用开发人员提供的安装程序安装 WINE+MT5，但在安装 MicrosoftEdgeWebview2Setup.exe 时出现错误而崩溃。手动安装失败，直到我将 WINE 的版本更改为 Windows 8.1。之后，MT5 停止启动，并报告系统中存在调试器。因此，我不得不放弃它。使用 wine-gecko，所有网页内容都能显示，只有报告选项卡除外，因为我不使用它。但我希望所有内容都能正常运行。因此，MT5 的运行没有任何问题。我在游戏方面遇到了一些问题。我将其设置为在独立显卡上运行，断开显示器与独立显卡的连接，将其连接到集成显卡上。游戏开始时的 FPS 还是一样。如果它只是作为计算加速器工作，FPS 还是会下降。我不明白。 你是否尝试过上述同事的解决方案，即安装 Wine Staging + Configure for Windows 11 模式？它对我很有效。在尝试使用 Bottles 安装大约一周后，我放弃了，决定试试这种方法，结果成功了。 1...24252627282930313233 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
Bonjour, je tiens à vous informer que MT5 fonctionne avec Wine installé depuis le dépôt officiel.如果您使用其他软件包或以官方软件包以外的选项编译 Wine，MT5 将无法运行。J'ai installé 10.5 à partir d'ici ：
*** 10.5~noble-1 500
500 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu noble/main Paquets amd64
我测试过能正常运行的其他官方二进制版本有 10、10.1、10.2、10.3 和 10.4、
MT4 版本（10.2 版之后）也无法运行，甚至连第二个安装程序也无法运行。Si quelqu'un cherche à comprendre, il semble que ce soit la cause du problème.
https://gitlab.winehq.org/wine/wine/-/commit/dc718fd33b23a6104a0fa2e971a358662bf766af
我回滚随机更新版本的 wine 的经历并不成功（从源代码构建 wine 需要耗费大量时间，所以我无法忍受）。我是 manjaro linux 用户，这里有其他软件包管理器及其格式，所以我就不描述我在系统中采取的行动了。
要回滚 wine 版本，你必须手动卸载它（如果你想要详细说明，请查看perplexity.ai），然后手动安装旧软件包（这里有一个例子，你可以在这里 获取适合你系统的编译 deb 包）。我解决这个问题的方法是安装瓶子多前缀外壳，而不是纯葡萄酒。我也试过luxwine，但因为它太重，我不推荐使用。Bottles 允许我用旧版本的 wine（10.0-10.2，不是更高的版本）创建一个前缀，新版本的 MetaTrader 5 可以正常运行（只有 "报告 "选项卡无法运行，虽然安装了 WebView2，但这并不重要）。对您来说，卸载系统中的 wine，安装瓶子，将前缀设置为使用所需的 wine 版本（10.2），然后就可以使用 MT5 了。
我使用的是 Debian 10。直到 6 月初，一切都运行得很好，但最近的自动更新导致安装结束时启动的 MT5 无法使用。
是的。我目前通过 Bottles 使用 MT5，这是一款免费的开源软件，它使用环境帮助您在 Linux 上轻松管理和运行 Windows 应用程序。
https://usebottles.com/
它能以稳定版本自动完成整个 Wine 安装过程，包括应用程序和游戏。尽管我无法直接通过 Wine 安装某些 Windows 游戏，但我可以通过 Bottles 安装。
我目前运行的是 Debian-12 和 MT5 5120。
我目前运行的是 Debian-12 和 MT5 5120。
这个版本的 Wine 可以运行。我认为 Wine 10.3 及以后的版本不可能做到这一点。
这是最新的稳定版，接下来的版本目前只是暂定版和开发版。如果从暂存版切换到稳定版，一切都会正常运行。
几个月前，我在另一个主题中写下了从 Windows 10 转用 Linux 的另一次尝试。我有一个 AMD RX580 8Gb GPU。AMD 在 linux 中的支持非常差，除了顶级型号。我的游戏 FPS 比 Win10 低 2 倍。就在那时，我放弃了转型。现在我用的是 NV RTX 3060。使用专有驱动后，FPS 从 80 降到了 72。令人满意。
我安装了 Lutris 和 ProtonUp-Qt 用于 WINE 控制。对于游戏，我使用 GE-Proton10-11。对于 MT5 来说，它并不合适，字体非常大，而且无法缩放（或者说我不知道如何缩放）。为此，我安装了 wine-10.8-staging-tkg-ntsync 和一个单独的前缀。ntsync 技术允许更快的图形处理，由较新的内核支持，需要启用 /dev/ntsync设备 （sudo modprobe ntsync）。GE-Proton 也支持这项技术，但 Lutris 和 ProtonUp-Qt 提供的其他版本则不支持。
在此之前，我曾尝试使用开发人员提供的安装程序安装 WINE+MT5，但在安装 MicrosoftEdgeWebview2Setup.exe 时出现错误，导致崩溃。直到我将 WINE 中的版本更改为 Windows 8.1，手动安装才成功。此后，MT5 停止启动，并报告系统中存在调试器。因此我不得不放弃安装。有了 wine-gecko，所有网页内容都能显示，只有报告选项卡除外，因为我不使用它。但我希望所有内容都能正常运行。
因此，MT5 可以顺利运行，没有任何问题。
我对游戏有些疑惑。我将其设置为在独立显卡上运行，断开显示器与独立显卡的连接，将其连接到内置视频。游戏以相同的 FPS 启动。如果它只是作为计算加速器工作，FPS 还是会下降。我不明白。
这是稳定版的最新版本，接下来的版本暂时只有暂存版和开发版。如果从 staging 版切换到稳定版，一切都将正常运行。
是的，10.3 版之后的 Wine 严重破坏了 ntdll.dll 中系统函数的入口点，这就是保护程序停止工作的原因：
有一种解决方法是设置 Windows 11 模式 + WineStaging 10.12 或更新版本，这样就能正常工作了。
在此之前，我曾尝试使用开发人员提供的安装程序安装 WINE+MT5，但在安装 MicrosoftEdgeWebview2Setup.exe 时出现错误而崩溃。手动安装失败，直到我将 WINE 的版本更改为 Windows 8.1。之后，MT5 停止启动，并报告系统中存在调试器。因此，我不得不放弃它。使用 wine-gecko，所有网页内容都能显示，只有报告选项卡除外，因为我不使用它。但我希望所有内容都能正常运行。
因此，MT5 的运行没有任何问题。
我在游戏方面遇到了一些问题。我将其设置为在独立显卡上运行，断开显示器与独立显卡的连接，将其连接到集成显卡上。游戏开始时的 FPS 还是一样。如果它只是作为计算加速器工作，FPS 还是会下降。我不明白。