问题依然存在。MT5，void linux，xfce，wine 10.5，官方构建和版本库。
 
Aleksey Nikolayev #:
问题依然存在。MT5、void linux、xfce、wine 10.5、正式版本和软件源。
已确认。Manjaro linux，wine 正常更新至 10.3，终端拒绝工作。回滚到 10.2，一切正常。我在等待 MQ 的解决方案。
 
如果你的发行版（如 arch、manjaro 或其他发行版）提供了 wine 软件包的 "二进制文件"，那么它们在编译时使用的 CFLAGS/LDFLAGS 可能与官方的 wine 命令二进制文件不同。

因此，当我说 "官方仓库 "时，我指的不是 Arch 官方仓库或 manjaro 官方仓库，而是 winehq 团队仓库。

这一点很重要，因为如果问题与发行版使用的 CFLAGS/LDFLAGS 有关，则应向发行版的 bugzilla 报告该 bug。

通过查看 wine bug 跟踪器，我们可以确定许多 Arch 用户无法运行 MT5。
 
Aleksandar Petrinic #:


三个不同的 Linux 分支（arch、ubuntu、void）在使用 MT5 时都出现了同样的问题。问题很可能出在 MT5 本身。我们只能希望 MT 开发人员能在版本更新前解决这个问题。
 

Debian 12, 6.1.0-32-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.129-1 (2025-03-06) x86_64 GNU/Linux

winehq-staging 10.5~bookworm-1 amd64

wine-mono-10.0.0

/wine-gecko-2.47.4-x86_64

型号名称：Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge)

真正的 KVM 虚拟化

型号名称：Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz


我可以假设，调试器是由检测 AVX2 或类似的失败尝试触发的。

 
当我回滚到 10.2 版时，它安装了，但忽略了 /portable 密钥，而是安装到了"~/.wine/drive_c/Program Files/MetaTrader 5"。
 
JRandomTrader #:
该密钥对我有效。

 
Ilya Filatov #:

它能在 terminal64.exe 中运行，但在 mt5setup.exe 中不能运行

 

我用LuxWine解决了这个问题，一切都顺利安装完成。

您也可以使用 PortProton，但不太方便:)祝大家好运

 
_AndreyGT_ #:

这是什么版本的 Wine？如果退回到 10.2 版，效果也一样好。

