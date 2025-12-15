文章 "Linux 上的 MetaTrader 5" - 页 29 1...222324252627282930313233 新评论 Aleksey Nikolayev 2025.04.07 04:38 #281 问题依然存在。MT5，void linux，xfce，wine 10.5，官方构建和版本库。 Ilya Filatov 2025.04.07 08:01 #282 Aleksey Nikolayev #: 问题依然存在。MT5、void linux、xfce、wine 10.5、正式版本和软件源。 已确认。Manjaro linux，wine 正常更新至 10.3，终端拒绝工作。回滚到 10.2，一切正常。我在等待 MQ 的解决方案。 Aleksandar Petrinic 2025.04.07 11:00 #283 如果你的发行版（如 arch、manjaro 或其他发行版）提供了 wine 软件包的 "二进制文件"，那么它们在编译时使用的 CFLAGS/LDFLAGS 可能与官方的 wine 命令二进制文件不同。 因此，当我说 "官方仓库 "时，我指的不是 Arch 官方仓库或 manjaro 官方仓库，而是 winehq 团队仓库。 这一点很重要，因为如果问题与发行版使用的 CFLAGS/LDFLAGS 有关，则应向发行版的 bugzilla 报告该 bug。 通过查看 wine bug 跟踪器，我们可以确定许多 Arch 用户无法运行 MT5。 Aleksey Nikolayev 2025.04.08 05:48 #284 Aleksandar Petrinic #: 如果你的发行版（如 arch、manjaro 或其他发行版）提供了 wine 软件包的 "二进制文件"，那么它们在编译时使用的 CFLAGS/LDFLAGS 可能与官方的 wine 命令二进制文件不同。因此，当我说 "官方仓库 "时，我指的不是 Arch 官方仓库或 manjaro 官方仓库，而是 winehq 团队仓库。 这一点很重要，因为如果问题与发行版使用的 CFLAGS/LDFLAGS 有关，则应向发行版的 bugzilla 报告。 查看 wine bug 跟踪器，我们可以确定许多 Arch 用户无法运行 MT5。 三个不同的 Linux 分支（arch、ubuntu、void）在使用 MT5 时都出现了同样的问题。问题很可能出在 MT5 本身。我们只能希望 MT 开发人员能在版本更新前解决这个问题。 JRandomTrader 2025.04.09 10:19 #285 Debian 12, 6.1.0-32-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.129-1 (2025-03-06) x86_64 GNU/Linuxwinehq-staging 10.5~bookworm-1 amd64wine-mono-10.0.0/wine-gecko-2.47.4-x86_64型号名称：Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge)真正的 KVM 虚拟化型号名称：Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz 我可以假设，调试器是由检测 AVX2 或类似的失败尝试触发的。 Discussion of article "MetaTrader OpenCL: internal implementation tests Download MetaTrader 5 for JRandomTrader 2025.04.09 11:00 #286 当我回滚到 10.2 版时，它安装了，但忽略了 /portable 密钥，而是安装到了"~/.wine/drive_c/Program Files/MetaTrader 5"。 Ilya Filatov 2025.04.09 14:39 #287 JRandomTrader #: 当我回滚到 10.2 版时，它安装了，但忽略了 /portable 密钥，而是安装到了"~/.wine/drive_c/Program Files/MetaTrader 5"。 该密钥对我有效。 JRandomTrader 2025.04.09 14:49 #288 Ilya Filatov #: 我的钥匙能用 它能在 terminal64.exe 中运行，但在 mt5setup.exe 中不能运行 _AndreyGT_ 2025.04.18 03:29 #289 我用LuxWine解决了这个问题，一切都顺利安装完成。 您也可以使用 PortProton，但不太方便:)祝大家好运 JRandomTrader 2025.04.18 07:48 #290 _AndreyGT_ #:解决了使用luxWine的问题，安装一切正常 您也可以使用 PortProton，但不太方便:)祝大家好运 这是什么版本的 Wine？如果退回到 10.2 版，效果也一样好。 1...222324252627282930313233 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
问题依然存在。MT5、void linux、xfce、wine 10.5、正式版本和软件源。
因此，当我说 "官方仓库 "时，我指的不是 Arch 官方仓库或 manjaro 官方仓库，而是 winehq 团队仓库。
这一点很重要，因为如果问题与发行版使用的 CFLAGS/LDFLAGS 有关，则应向发行版的 bugzilla 报告该 bug。
通过查看 wine bug 跟踪器，我们可以确定许多 Arch 用户无法运行 MT5。
如果你的发行版（如 arch、manjaro 或其他发行版）提供了 wine 软件包的 "二进制文件"，那么它们在编译时使用的 CFLAGS/LDFLAGS 可能与官方的 wine 命令二进制文件不同。因此，当我说 "官方仓库 "时，我指的不是 Arch 官方仓库或 manjaro 官方仓库，而是 winehq 团队仓库。 这一点很重要，因为如果问题与发行版使用的 CFLAGS/LDFLAGS 有关，则应向发行版的 bugzilla 报告。 查看 wine bug 跟踪器，我们可以确定许多 Arch 用户无法运行 MT5。
Debian 12, 6.1.0-32-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.129-1 (2025-03-06) x86_64 GNU/Linux
winehq-staging 10.5~bookworm-1 amd64
wine-mono-10.0.0
/wine-gecko-2.47.4-x86_64
型号名称：Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge)
真正的 KVM 虚拟化
型号名称：Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz
我可以假设，调试器是由检测 AVX2 或类似的失败尝试触发的。
当我回滚到 10.2 版时，它安装了，但忽略了 /portable 密钥，而是安装到了"~/.wine/drive_c/Program Files/MetaTrader 5"。
该密钥对我有效。
我的钥匙能用
它能在 terminal64.exe 中运行，但在 mt5setup.exe 中不能运行
我用LuxWine解决了这个问题，一切都顺利安装完成。
您也可以使用 PortProton，但不太方便:)祝大家好运
解决了使用luxWine的问题，安装一切正常
您也可以使用 PortProton，但不太方便:)祝大家好运
这是什么版本的 Wine？如果退回到 10.2 版，效果也一样好。