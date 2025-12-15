文章 "Linux 上的 MetaTrader 5" - 页 28 1...21222324252627282930313233 新评论 Robert Donovan 2025.02.22 22:26 #271 我试着在 Linux Mint 22 上用葡萄酒从我的经纪商安装 MT4，结果成功了，但当我尝试安装从 metaquotes 网站下载的 MT5 时，奇怪的事情发生了。 MT5 安装完毕，我打开了它。 初始设置界面出现，我选择 Metaquotes 作为公司，然后点击下一步。 在下一个屏幕上，我选择了 "开立模拟账户"，然后点击 "下一步"。 过去，这只是打开程序，一切都很顺利。 这次，我被要求提供姓名、电子邮件、生日和电话号码等必要信息。我不知道模拟账户为什么需要这些信息，不过没关系。 我输入了信息并同意服务条款，但下一个按钮仍然是灰色的，无法继续。 这是故障还是我遗漏了什么？ 感谢您的帮助。 Matheus M. 2025.03.09 07:04 #272 在 linux 上使用 MetaTrader5 制作 python 机器人交易程序（几乎）是不可能的，因为它无法安装！mt5linux 也无法运行。 Mateus Cerqueira Lopes 2025.03.10 17:11 #273 Matheus M. #:在 linux 上使用 MetaTrader5 制作 python 机器人交易程序（几乎）是不可能的，因为它无法安装！mt5linux 也无法运行。 是的，使用 vmware 或 virtualbox。 diaevd 2025.03.26 18:25 #274 将 wine 从 10.3 升级到 10.4 后，终端和安装程序都停止了运行，它们认为系统上正在运行调试器。你的 "保护 "做得太过了。 Cojoleanca Iulian 2025.03.29 14:46 #275 大家好，我对 Ubuntu 一窍不通。我刚买了一个 Ubuntu vps。我需要下载一个特定的 mt5 服务器。我使用了这个网站上的教程，一切都很顺利，应用程序也安装好了，但当我尝试登录时，我只能使用一个演示服务器。我如何使用 wine 安装不同版本的 mt5？ Alberto Tortella 2025.03.29 16:07 #276 大家好，我想在 ubuntu 操作系统上安装 MT5 平台。 您能否确认，在这种情况下，MT5 会像 Windows 操作系统一样定期接收更新？ 谢谢！ willian matos 2025.04.01 14:05 #277 我使用的是 Debian 12，我已经正确安装了程序，但无法将我的 mql5 账户连接到平台。 Thiago Ferreira 2025.04.01 15:56 #278 willian matos 程序，但我无法将我的 mql5 账户连接到平台。 哪个经纪商？根据经纪商的不同，如果您很长时间没有使用，您需要生成一个新密码。 _AndreyGT_ 2025.04.04 03:52 #279 diaevd #:将 wine 从 10.3 升级到 10.4 后，终端和安装程序都停止了运行，它们认为系统上正在运行调试器。你的 "保护 "做得太过了。 同样的错误，更换葡萄酒版本也无济于事。 我找到了一种方法，但对我来说并不方便。 Aleksandar Petrinic 2025.04.06 16:34 #280 你好，我只是想让你知道，MT5 可与从官方软件仓库安装的 wine 一起使用。如果您使用其他软件包或使用官方软件包以外的标志自行编译 wine，MT5 将无法启动。我是从这里安装 10.5 的： *** 10.5~noble-1 500 500https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu noble/main amd64 软件包我用这些官方二进制文件测试过的其他版本包括 10、10.1、10.2、10.3 和 10.4、MT4 版本即使使用官方二进制文件（10.2 之后）也无法运行，甚至最新的安装程序也无法运行。如果有人想搞清楚，这似乎是罪魁祸首https://gitlab.winehq.org/wine/wine/-/commit/dc718fd33b23a6104a0fa2e971a358662bf766af ntdll: Add some missing Zw exports. (dc718fd3) · Commits · wine / wine · GitLab 2025.02.25gitlab.winehq.org Wine development tree 1...21222324252627282930313233 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我试着在 Linux Mint 22 上用葡萄酒从我的经纪商安装 MT4，结果成功了，但当我尝试安装从 metaquotes 网站下载的 MT5 时，奇怪的事情发生了。
MT5 安装完毕，我打开了它。
初始设置界面出现，我选择 Metaquotes 作为公司，然后点击下一步。
在下一个屏幕上，我选择了 "开立模拟账户"，然后点击 "下一步"。
过去，这只是打开程序，一切都很顺利。
这次，我被要求提供姓名、电子邮件、生日和电话号码等必要信息。我不知道模拟账户为什么需要这些信息，不过没关系。
我输入了信息并同意服务条款，但下一个按钮仍然是灰色的，无法继续。
这是故障还是我遗漏了什么？
感谢您的帮助。
在 linux 上使用 MetaTrader5 制作 python 机器人交易程序（几乎）是不可能的，因为它无法安装！mt5linux 也无法运行。
将 wine 从 10.3 升级到 10.4 后，终端和安装程序都停止了运行，它们认为系统上正在运行调试器。你的 "保护 "做得太过了。
大家好，我想在 ubuntu 操作系统上安装 MT5 平台。
您能否确认，在这种情况下，MT5 会像 Windows 操作系统一样定期接收更新？
谢谢！
哪个经纪商？根据经纪商的不同，如果您很长时间没有使用，您需要生成一个新密码。
同样的错误，更换葡萄酒版本也无济于事。
我找到了一种方法，但对我来说并不方便。
你好，我只是想让你知道，MT5 可与从官方软件仓库安装的 wine 一起使用。如果您使用其他软件包或使用官方软件包以外的标志自行编译 wine，MT5 将无法启动。我是从这里安装 10.5 的：
*** 10.5~noble-1 500
500https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu noble/main amd64 软件包
我用这些官方二进制文件测试过的其他版本包括 10、10.1、10.2、10.3 和 10.4、
MT4 版本即使使用官方二进制文件（10.2 之后）也无法运行，甚至最新的安装程序也无法运行。如果有人想搞清楚，这似乎是罪魁祸首
https://gitlab.winehq.org/wine/wine/-/commit/dc718fd33b23a6104a0fa2e971a358662bf766af