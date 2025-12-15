文章 "Linux 上的 MetaTrader 5" - 页 28

新评论
 

我试着在 Linux Mint 22 上用葡萄酒从我的经纪商安装 MT4，结果成功了，但当我尝试安装从 metaquotes 网站下载的 MT5 时，奇怪的事情发生了。

MT5 安装完毕，我打开了它。

初始设置界面出现，我选择 Metaquotes 作为公司，然后点击下一步。

在下一个屏幕上，我选择了 "开立模拟账户"，然后点击 "下一步"。

过去，这只是打开程序，一切都很顺利。

这次，我被要求提供姓名、电子邮件、生日和电话号码等必要信息。我不知道模拟账户为什么需要这些信息，不过没关系。

我输入了信息并同意服务条款，但下一个按钮仍然是灰色的，无法继续。

这是故障还是我遗漏了什么？

感谢您的帮助。

 

在 linux 上使用 MetaTrader5 制作 python 机器人交易程序（几乎）是不可能的，因为它无法安装！mt5linux 也无法运行。

 
Matheus M. #:

在 linux 上使用 MetaTrader5 制作 python 机器人交易程序（几乎）是不可能的，因为它无法安装！mt5linux 也无法运行。

是的，使用 vmware 或 virtualbox。
 

将 wine 从 10.3 升级到 10.4 后，终端和安装程序都停止了运行，它们认为系统上正在运行调试器。你的 "保护 "做得太过了。


 
大家好，我对 Ubuntu 一窍不通。我刚买了一个 Ubuntu vps。我需要下载一个特定的 mt5 服务器。我使用了这个网站上的教程，一切都很顺利，应用程序也安装好了，但当我尝试登录时，我只能使用一个演示服务器。我如何使用 wine 安装不同版本的 mt5？
 

大家好，我想在 ubuntu 操作系统上安装 MT5 平台。

您能否确认，在这种情况下，MT5 会像 Windows 操作系统一样定期接收更新？

谢谢！

 
我使用的是 Debian 12，我已经正确安装了程序，但无法将我的 mql5 账户连接到平台。
 
willian matos 程序，但我无法将我的 mql5 账户连接到平台。

哪个经纪商？根据经纪商的不同，如果您很长时间没有使用，您需要生成一个新密码。

 
diaevd #:

将 wine 从 10.3 升级到 10.4 后，终端和安装程序都停止了运行，它们认为系统上正在运行调试器。你的 "保护 "做得太过了。


同样的错误，更换葡萄酒版本也无济于事。

我找到了一种方法，但对我来说并不方便。

 

你好，我只是想让你知道，MT5 可与从官方软件仓库安装的 wine 一起使用。如果您使用其他软件包或使用官方软件包以外的标志自行编译 wine，MT5 将无法启动。

我是从这里安装 10.5 的

*** 10.5~noble-1 500
500https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu noble/main amd64 软件包

我用这些官方二进制文件测试过的其他版本包括 10、10.1、10.2、10.3 和 10.4、

MT4 版本即使使用官方二进制文件（10.2 之后）也无法运行，甚至最新的安装程序也无法运行。如果有人想搞清楚，这似乎是罪魁祸首


https://gitlab.winehq.org/wine/wine/-/commit/dc718fd33b23a6104a0fa2e971a358662bf766af

1...21222324252627282930313233
新评论