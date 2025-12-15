文章 "Linux 上的 MetaTrader 5" - 页 33

Tobias Johannes Zimmer #319:
Only the last it rectangle visible.

if(!(m_rect[i].Create(0,"Profit"+string(i),0,0,0,0,0)

Tobias Johannes Zimmer#318

因为颜色选择器打不开。


试试 "F4"https://forum.winehq.org/viewtopic.php?t=33466

 

我在测试虚拟化中安装了带有 xfce 的 Debian13：

uname -a
Linux D13-Wine-test 6.12.57+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.57-1 (2025-11-05) x86_64 GNU/Linux

安装（只有 Depends，没有 Suggests 或 Recommends）

wine:amd64 10.0~repack-6
wine64:amd64 10.0~repack-6

从 Debian 自己的软件仓库，而不是 winehq.org。

提取 wine-gecko-2.47.4 和 wine-mono-9.4.0 至 /opt/wine

这足以

2025.12.11 15:38:37.260 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 5470 started for MetaQuotes Ltd.
2025.12.11 15:38:37.261 Terminal        Windows 11 build 22000 on Wine 10.0 Linux 6.12.57+deb13-amd64, 1 x Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge), AVX, 1 / 1 Gb memory, 3 / 9 Gb disk, GMT+3
2025.12.11 15:38:37.261 Terminal        D:\MT5

正常启动。

但分形指示器没有显示。

已发送

fonts-wine:amd64 10.0~repack-6

从另一个虚拟机（使用来自 winehq.org 的 wine）的 .wine/drive_c/windows/Fonts 中复制了 consola.ttf、wingdng2.ttf、wingdng3.ttf 文件，并将它们分配到 .wine/drive_c/windows/Fonts 中。

并写道

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts]
"Consolas (TrueType)"="Z:\\data\\fonts\\consola.ttf"
"Marlett (TrueType)"="Z:\\usr\\share\\wine\\fonts\\marlett.ttf"
"Symbol (TrueType)"="Z:\\usr\\share\\wine\\fonts\\symbol.ttf"
"Webdings (TrueType)"="Z:\\usr\\share\\wine\\fonts\\webdings.ttf"
"Wingdings (TrueType)"="Z:\\usr\\share\\wine\\fonts\\wingding.ttf"
"Wingdings 2 (TrueType)"="Z:\\data\\fonts\\wingdng2.ttf"
"Wingdings 3 (TrueType)"="Z:\\data\\fonts\\wingdng3.ttf"

现在就可以显示 Fractals 了。


 
Federico Quintieri #:

事实上，我是通过以下步骤实现的（我使用的是 CachyOS），而且我还是 Linux 的新手

1.安装瓶子并创建一个瓶子（应用程序）

2.从 mql5 原始网站下载适用于 Windows 的 mt5 安装程序（其他版本在安装过程中出现代理错误）。

3.在引导程序中，"运行程序 "是 "ge-proton10-25"，我是从引导程序的主页（首选项 => 运行程序）下载的。

4.4. 在 metatrader5 的瓶子设置中，我切换到了 windows 11。

5.我下载的 Bootle 依赖项是：dotnet48 - allfonts - vcredist2019 - vcredist2015

6.在我刚刚创建的 metatrader5 瓶中运行 mt5.exe。

7.然后在瓶子设置中打开终端，输入 "winecfg"，在新窗口中进入图形，根据您希望 mt5 缩放的程度调整 "dpi"，我的是 96（我在尝试用 lucris 安装时也遇到过同样的缩放问题，现在运行正常）。

这就是对我有效的方法，我正在尝试不同的编码，看起来效果还不错。

如果你有 hyprland，解决办法是使用安装了 windows11 的虚拟机，我试过各种方法，但在 hyprland 上使用 metatrader5 就是行不通。

在虚拟机方面，我使用了 KVM、Qemu 和 virt-manager。

 

故障现象：坐标轴（横、竖轴）上的文字缺失。

故障出现的原因：升级了 mt5 后重启，出现故障。

已经试过的办法：

1）debian v12 升级到 v13。升级失败，重装系统 debian v13。

2）从mql5.com 上下载 mt5linux.sh 安装后，故障依旧。但这时，又有点不同。

刚安装完成后，eur/usd、xau/usd、usd/rmb 是能够显示坐标轴上的文字的。

导入自定义货币“沪深300” 的 .json 文件，加载界面模板，拷贝历史数据文件后，进入mt5，故障出现。

3）移走 ~/.mt5 目录后，重新初始化 winecfg，重新执行 mt5linux.sh。故障重现。


坐标轴上的文字缺失


当前工作环境：

Debian GNU/Linux 13.2.0 _Trixie

kde plasma v6.36

内核 6.12.57+debian13-amd64（64位）

wine64 v10.0~repack-6

问题找到了：windows/Fonts 的问题。


清除 Fonts 中的文件，问题解决。

恢复 Fonts 中的文件，问题重现。

 
Tobias Johannes Zimmer "控件"却能漂亮地显示所有按钮。

在瓶子中，我尝试通过安装不同的依赖项（即 directx）来解决这个问题，因为我记得我认为 directx 可能与 MT5 图形对象有关，但我不确定这是否正确。

你的代码有问题。你怎么可能希望 4 个矩形都有相同的名称？

另外，请在此报告专门与 Wine/Linux 有关的问题。

 

问题解决了。

1）清空 windows/Fonts 目录中的文件

2）把 simsun.ttc 拷入其中

随即，故障恢复。

