MetaTrader 5 平台更新 Build 1375：时间&销售和访问测试期间的报价MetaTrader 5平台更新将于2016年7月15日，星期五发布。 它将包含如下变化：程序端：时间&销售功能已添加到市场深度。 时间&销售是什么？时间&销售功能就是提供金融市场上执行的每一笔交易的价格和时间。每笔交易的信息包括交易执行时间，交易方向（买或卖）以及交易价格和交易量。为了方便视觉分析，使用不同的颜色指示不同的交易方向：蓝色用于买入交易，粉色用于卖出交易，绿色表示未定义方向。交易量另外显示在直方图。时间&销售可以如何帮您了解市场时间&销售功能提供了更详细的市场分析工具。交易方向表示谁发起的交易：买家还是卖家。交易的成交量允许交易者了解市场参与者的行为：交易是由大型市场玩家还是小型市场玩家来执行以及评估玩家的行为。交易执行速度和各个价位的交易量有助于交易者评估级别的重要性。如何使用时间&销售数据除了视觉分析表格，您还可以保存交易详情为CSV文件。另外，它们还可以使用任何其他软件进行分析，例如MS Excel。文件包括逗号分隔数据： 时间，卖价，买价，最后价，交易量，类型2016.07.06 16:05:04.305,89360,89370,89370,4,Buy2016.07.06 16:05:04.422,89360,89370,89370,2,Buy2016.07.06 16:05:04.422,89360,89370,89370,10,Buy2016.07.06 16:05:04.669,89360,89370,89370,1,Buy2016.07.06 16:05:05.968,89360,89370,89360,7,Sell 如果您想保存数据到一个文件，请打开快捷菜单： 交易商平台应该升级到1375版，以启用合适的交易方向检测。 Tester：新tester允许在使用CopyTicks函数测试时请求报价历史记录。在早期版本中，策略测试不可访问报价。 在"每个报价"模式中，函数返回生成报价的历史记录。最多可以请求128,000个最近报价。在"基于真实报价的每个报价"模式中，函数将返回真实报价的历史记录。请求数据的深度取决于可用的历史数据。然而，请注意最近的128,000个报价缓存在策略测试，请求将会快速执行。硬盘会请求更深层次的历史记录，所以请求执行可能会需要更多的时间。 该函数不会在"只开盘价"和"1分钟OHLC"模式下工作，因为报价历史没有在该模式中被创建。 Tester：添加支持毫秒。在之前版本中，策略测试的时间段等于1秒。 现在EventSetMillisecondTimer 和 Sleep 函数会使Tester中的时间更准确。 多货币EA测试期间报价源的准确性得到提高。早期版本，如果1秒包含多个报价（例如1分钟柱形图的跳动量超过60），那么会为这些报价设置相同的时间。无所谓是否测试单货币EA交易，因为报价会按顺序传递到EA交易。但是，当您在多个货币对上测试EA交易时，了解这个报价首先到达的货币对非常重要。早期版本，每个交易品种的报价都会按顺序传递到EA交易：首先，一个交易品种一秒内的所有报价，然后是另一个交易品种的所有报价。现在可以通过毫秒发送它们了。当真实报价用于测试时，从原报价数据就会考虑毫秒。报价生成时，会根据跳动量设置毫秒。例如，如果一秒内对应3个报价，它们的毫秒将等于000,333和666。 Tester：在"只开盘价"和"1分钟OHLC"模式下，挂单和止损/止盈订单现在在请求价格执行，而不是执行时的当前价。以精确模式（每个报价和真实报价）使用的市场价格执行的算法不适合不太准确的模式。在一些模式下不会生成中间报价，因此请求订单价和当前价（开盘价或OHLC）之间的差异非常明显。"只开盘价"和"1分钟OHLC"请求价格的执行订单提供了更加准确的测试结果。 Tester：添加可视模式下支持前测。现在可以为后测和前测打开两个独立的窗口，允许用户在不同的时间间隔对比EA交易的性能。 前测窗口只在主要周期测试完成后打开。 Tester：入金加载替代预付款水平显示在主测试图表。加载情况根据预付款/净值比率进行计算。MQL5：已经改变OrderSend函数在下单，更改和取消期间的行为。这些变化仅应用于发送到外部交易系统的订单。早期版本中，在交易商服务器成功下单（处理）后返回OrderSend 函数管理。现在，这种管理仅在交易商服务器收到外部交易系统通知后返回，通知系统已经成功下单。下图显示了函数之前（红箭头）和当前的行为： MQL5：MqlTradeResult结构的新字段：retcode_external - 外部交易系统的错误代码。这些错误的使用和类型取决于交易操作发送的交易商和外部交易系统。例如，通过莫斯科交易所成交的retcode_external 值不同于DGCX返回的值。 MQL5：ENUM_CHART_PROPERTY_STRING 枚举的新属性：CHART_EXPERT_NAME 和 CHART_SCRIPT_NAME。现在，ChartGetString函数允许用户找出附在chart_id参数定义的图表上的EA交易和/或脚本的名称。程序端：到达新报价/市场深度改变与调用OnTick和OnCalculate之间的时间已经明显减少。同时交易状况改变和调用OnTick和OnCalculate之间的时间也已经减少。现在MQL5程序提供更快速的反应市场事件。 程序端：使用SSL证书扩大权限时，现在发送交易请求更加快速。 程序端：更新了波斯语的用户界面翻译程序端：修正了锁仓模式工作时图表快捷菜单止损/止盈设置命令的展示。 信号：修正由于复制'close by '操作失败而偶尔产生的错误。信号：改进自动匹配货币组，包括RUB和RUR。市场：修正通过产品类别排序。 Tester：修正测试期间每年按百分比计算手续费。Tester：修正测试进行中生成的图表上的结余计算和展示。MetaEditor：修正打开替换对话框时在替换文本字段设置焦点。MetaEditor：修正从当前持仓开始向上搜索时替换出现的多个文本。更新文档。更新内容将通过LiveUpdate系统提供。 class CBar { }; //+------------------------------------------------------------------+ //| 脚本程序起始函数 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { void *vptr[2]; vptr[0]=new CFoo(); vptr[1]=new CBar(); //--- for(int i=0;i<ArraySize(vptr);i++) { if(dynamic_cast<CFoo *>(vptr[i])!=NULL) Print("CFoo * object at index ",i); if(dynamic_cast<CBar *>(vptr[i])!=NULL) Print("CBar * object at index ",i); } CFoo *fptr=vptr[1]; // 将返回类型转换指针错误，vptr[1] 并不是CFoo对象 } //+------------------------------------------------------------------+MQL5：添加支持字符串操作符[ ] 。该操作符可以使用户根据索引获得一个字符串符号。如果指定的索引超出了字符串，则结果为0。string text="Hello"; ushort symb=text[0]; // 将返回符号'H'代码 MQL5：新增具备int OnTesterInit(void)签名的另一个版本的TesterInit 事件处理程序，它可以返回INIT_SUCCEEDED (0) 或 INIT_FAILED (或任何非零值)。如果OnTesterInit 返回一个非零值，则优化不会开始。MQL5：修正一个可能导致不同ChartGetString重载函数返回不同结果的错误。Tester：为视觉测试添加额外的命令和热键。现在可以像在程序端一样在视觉测试配置图表：改变颜色，配置各种元素的可视性，应用模板等等。Tester：修正在"开盘价"测试模式中Sleep函数的操作。Tester：修正W1和MN1时间周期上形成的不正确的柱形图状态。MetaEditor：添加繁体中文的UI翻译。更新文档。更新内容将通过LiveUpdate系统提供。 如何开始学习MQL5 新版MetaTrader 4 build 1010：MQL4的新机遇 如何开始使用Metatrader 5 MetaQuotes 2016.09.16 07:55 #23 新版MetaTrader 5 Build 1430：更新展示标签 MetaTrader 5 平台更新将于2016年9月16日，星期五，进行发布。此更新将有以下功能更改： 程序端：实现为交易所市场形成展示标签的新算法。现在，平台根据应用于交易账户的风险管理系统来适应资产显示：零售外汇，CFD，期货或交易所模式。资产部分有助于在交易所交易外汇或期货 显示它们当前的市场状态。相同货币可以在不同的交易品种种类中找到：作为货币组中的一个，作为基础货币，等等。例如，您可以反向持仓 GBPUSD，USDJPY和GBPJY。在这种情况下，了解您有多少货币以及您需要多少货币是非常困难的。持有超过3个持仓会使这个任务进一步复杂化。 如今在此种情况下，账户的所有状态都可以轻松地在资产标签查看。让我们使用3种相同的持仓举例说明：以134.027 的价位买入1手 GBPJPY— 收到 100 000 GBP，给出134 027 000 JPY以102.320 的价位卖出1手 USDJPY— 给出 100 000 USD，收到102 320 000 JPY以1.30923 的价位卖出1手 GBPUSD— 给出100 000 GBP，收到 103 920 USD我们同时买入卖出100 000GBP。我们有0GBP，资产标签不会显示这个货币。而USD，我们在一种情况下给出货币而在另一种情况下接收它。由于入金货币也是USD，资产标签会计算最终结果并将其添加到当前结余。参与两个交易的JPY意味着该标签显示其总值。 使用交易所模式的人们 可以使用这个部分了解他们资金的使用情况。与之前模式不同，资金是在交易执行的时候直接出金/加入。例如，如果您买入EURRUB，您马上会收到EUR而 相应的RUB总值会从结余取出。在交易过程中，账户结余甚至可能是负数：当您使用借款时而购买的资产则用作抵押。在这种情况下，资产标签可以使您轻松地了 解交易账户状态。此外，在这里您还可以看到清算值 — 账户的金额和以市价平掉当前所有持仓的价格（结果）。 程序端：修正交易操作历史记录中显示的交易类型。程序端：修正重新连接交易账户时重复显示的风险提示窗口。程序端：优化和修正大量交易品种情况下交易品种选择对话框的使用情况（几千甚至更多）。程序端：修正基于Moving Average（Bollinger Bands，Adaptive Moving Average等）计算的内置指标的展示水平。在此之前，当在独立子窗口绘制指标时会产生错误。程序端：修正如果订单价格与合约上限或下限价格一致的情况下偶尔出现的干扰下期货合约订单的错误。MQL5：优化和加快MQL5应用程序的编译速度。MQL5：为类，结构和函数添加支持'final' 和'override'修饰符。类和结构的'final'修饰符'final'修饰符在声明一个结构或类的时候禁止进一步继承它。 如果在这个类(结构)中无需做出任何进一步变化或这种变化出于安全原因无法接受，则以'final'修饰符声明那个类(结构)。在这种情况下，所有类的类函数也默认为 'final'。 class CFoo final { //--- 类主体 }; class CBar : public CFoo { //--- 类主体 }; 当如上面显示的一样试图以'final'修饰符从一个类继承时，编译器显示一个错误： 不能像其被声明为'final'一样从'CFoo' 继承参照 'CFoo' 声明 函数的'override'修饰符'override' 修饰符表示声明的函数应该始终重写父类的类函数。使用修饰符可以使您避免重写时的错误，例如意外修改类函数的签名。例如，接受 'int' 类型变量的 'func' 类函数定义在基本类中： class CFoo { void virtual func(int x) const { } }; 类函数重写在继承类： class CBar : public CFoo { void func(short x) { } }; 但是自变量类型错误的从'int' 变为'short'。实际上，替代重写的重载类函数在这种情况下执行。根据重载函数定义算法进行操作时，编译器在有些情况下可能会选择基本类中定义的类函数而不是重写的类函数。为了避免这种错误，'override' 修饰符应该明确添加到重写的类函数。 class CBar : public CFoo { void func(short x) override { } }; 如果在重写过程中更改了类函数签名，编译器将无法在发布编译错误的父类中找到相同签名的类函数： 'CBar::func' 类函数是通过'override'标识符声明但不会重写任何基本类的类函数 函数的'final'修饰符'final' 修饰符操作是相反的 — 它禁止在衍生类中重写类函数。如果类函数的实现非常充分并得到完全完成，则以 'final' 修饰符声明它以确保其以后不被修改。 class CFoo { void virtual func(int x) final { } }; class CBar : public CFoo { void func(int) { } }; 当如上面显示的一样试图以'final'修饰符重写一个类函数，编译器显示一个错误： 声明为'final'的'CFoo::func' 类函数不能通过 'CBar::func'重写请见 'CFoo::func' 声明 MQL5：以默认参数修正编译的模板函数。 市场：修正分类市场产品的几个错误。 Tester：修正为可视测试模式的打开订单和持仓订单更新当前市场价格。 Tester：移除使用交易所交易品种进行测试时买入限价和卖出限价订单执行的滑移。 Tester：修正"开盘价"测试模式下意外生成的错误价格。Tester：修正测试时生成OnTrade交易事件。Tester：当基于真实报价测试时，不匹配的报价数据（取决于用于生成柱形图的价格的卖价或最后价）和现有分钟柱形图的最低值或最高值会出现在tester日志中。MetaEditor：修正源代码文件中配置的数据展示。 更新文档。 更新内容将通过LiveUpdate系统提供。 如何开始学习MQL5 如何开始使用Metatrader 5 执行交易 - 交易操作 MetaQuotes 2016.10.14 08:24 #24 新MetaTrader 5平台Build 1455：MQL5 的数学函数库 MetaTrader 5平台更新将于2016年10月14日，星期五，进行发布。新版将有以下功能更改： 程序端：在交易对话框添加买入，卖出和关闭按键的工具提示。工具提示包括操作期间买入或卖出安全性的信息，以帮助新手了解交易的过程。 程序端：在“交易”和“历史”标签添加订单，交易和持仓的新图标。 程序端：更新的程序端提供了优化及更快（最高加速4-5倍）的市场深度，市场深度报价图表以及成交时间&交易量数据的展示和更新。 程序端：修正非交易时间报价历史的同步。这一过程在某些情况下可能会消耗过多的网络流量。 MQL5：标准程序库中加入了MQL5版的ALGLIB数值分析库 。 程序库特点 线性代数线性和非线性方程组插值优化快速傅里叶变换数值积分线性和非线性最小平方拟合常微分方程特殊函数描述性统计和假设测试数据分析 - 分类，回归多种精确算法中的线性代数，插值等的实施算法（使用MPFR） 如何使用 ALGLIB 文件位于\MQL5\Include\Math\Alglib。若要使用这些函数，请将主程序文件添加到您的程序： #include <Math\Alglib\alglib.mqh> MQL5：标准程序库包含了数理统计函数。MQL5 现在提供R语言的功能，这是最好的统计数据处理和分析工具之一。 程序库特点 统计程序库包含计算数据统计特征的函数以及统计分布操作的函数： 计算数组元素统计特征的函数统计分布操作的选项：常态分布，对数常态分布，贝塔分布等。 如何使用 统计程序库文件位于 \MQL5\Include\Math\Stat。若要使用该程序库，请将所需函数的文件添加到您的程序，例如： #include <Math\Stat\Binomal.mqh> #include <Math\Stat\Cauchy.mqh> 程序库函数的详细描述可在文章MQL5统计分布 - 使用最好的R中得到。 MQL5：标准程序库中加入了MQL5版的Fuzzy程序库。Fuzzy程序库实现了Mamdani和Sugeno模糊推理系统。 程序库特点 13 个成员函数灵活的开发模糊系统规则的形式Mamdani模糊推理系统Sugeno模糊推理系统Mamdani - 类型系统的5种去模糊化方式无限数量的输入输出变量 如何使用 Fuzzy程序库文件位于\MQL5\Include\Math\Fuzzy。若要使用该程序库，请将所需函数的文件添加到您的程序，例如： #include <Math\Fuzzy\mamdanifuzzysystem.mqh> #include <Math\Fuzzy\sugenofuzzysystem.mqh> 程序库的详细描述可在代码库：Fuzzy - 开发模糊模型的程序库中得到 MQL5：CHART_QUICK_NAVIGATION新属性允许在图表中启用/禁用快速导航栏。如果您需要更改和访问属性状态，请使用ChartSetInteger和ChartGetInteger函数。 导航栏可以通过按下回车或空格键来打开。它允许您快速转到图表上的指定日期，以及切换到交易品种和时间周期。如果您的MQL5程序会处理按下回车或空格键，请禁用CHART_QUICK_NAVIGATION属性，以避免程序库拦截这些事件。快速导航栏仍然可以通过双击打开。 MQL5：添加了FileLoad和FileSave新函数。它们提供了一种简单的阅读和数组保存到文件的方式。不同于FileRead*和FileWrite*，这些函数不需要指标处理程序。FileLoad和FileSave操作数值类型的数组，以及没有字符串，动态数组或类对象的简单结构。long FileLoad( const string filename, // [in] 文件名 void &buffer[], // [out] 阅读文件的数组 uint common_flag=0 // [in] 0 - 搜索程序端Files文件夹中的文件，FILE_COMMON - 在程序端普通目录中搜索 ); bool FileSave( const string filename, // [in] 文件名 const void &buffer[], // [in] 保存文件的数组 uint common_flag=0 // [in] 0 - 创建程序端Files文件夹中的文件，FILE_COMMON - 在程序端普通目录中创建 ); 如何将报价写入文件然后阅读的示例：//--- 输入参数 input int ticks_to_save=1000; // 报价数 //+------------------------------------------------------------------+ //| 脚本程序起始函数 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { string filename=_Symbol+"_ticks.bin"; MqlTick ticks[]; //--- int copied=CopyTicks(_Symbol,ticks,COPY_TICKS_ALL,0,ticks_to_save); if(copied!=-1) { PrintFormat(" CopyTicks(%s) copied %d ticks",_Symbol,copied); //--- 如果报价历史被同步，错误代码等于零 if(!GetLastError()==0) PrintFormat("%s: Ticks are not synchronized. Error=",_Symbol,copied,_LastError); //--- 写入报价到文件 if(!FileSave(filename,ticks,FILE_COMMON)) PrintFormat("FileSave() failed, error=%d",GetLastError()); } else PrintFormat("Failed CopyTicks(%s), Error=",_Symbol,GetLastError()); //--- 现在阅读返回到文件的报价 ArrayFree(ticks); long count=FileLoad(filename,ticks,FILE_COMMON); if(count!=-1) { Print("Time\tBid\tAsk\tLast\tVolume\tms\tflags"); for(int i=0;i<count;i++) { PrintFormat("%s.%03I64u:\t%G\t%G\t%G\t%I64u\t0x%04x", TimeToString(ticks[i].time,TIME_DATE|TIME_SECONDS),ticks[i].time_msc%1000, ticks[i].bid,ticks[i].ask,ticks[i].last,ticks[i].volume,ticks[i].flags); } } } MQL5：通过DRAW_CANDLES 绘制模式更改自定义指标的展示。现在该模式可以设置1-3种颜色。蜡烛图的显示取决于设定的颜色数量。如果指定一种颜色，图表上的所有蜡烛图都将绘制这种颜色。 //--- 绘制相同颜色的蜡烛图 #property indicator_label1 "One color candles" #property indicator_type1 DRAW_CANDLES //--- 仅指定一种颜色，所以所有蜡烛图都是相同的颜色 #property indicator_color1 clrGreen 如果指定两种颜色，一种颜色用于蜡烛图的边框，另一种用于主体。 //--- 蜡烛图的颜色不同于阴影颜色 #property indicator_label1 "Two color candles" #property indicator_type1 DRAW_CANDLES //--- 蜡烛图边框和阴影为绿色，主体为白色 #property indicator_color1 clrGreen,clrWhite 如果指定三种颜色，一种颜色用于蜡烛图的边框，其他两种颜色用于牛市蜡烛图和熊市蜡烛图的主体。 //--- 蜡烛图的颜色不同于阴影颜色 #property indicator_label1 "One color candles" #property indicator_type1 DRAW_CANDLES //--- 蜡烛图边框和阴影为绿色，牛市蜡烛图主体为白色，熊市蜡烛图主体为红色 #property indicator_color1 clrGreen,clrWhite,clrRed DRAW_CANDLES 风格允许设置自定义颜色的蜡烛图。使用PlotIndexSetInteger函数运行指标期间还可以动态更改所有颜色(drawing_index_DRAW_CANDLES, PLOT_LINE_COLOR, modifier_number, color)，在这里modifier_number 可能是以下的值： 0 – 边框和阴影的颜色1 – 牛市蜡烛图主体颜色2 – 熊市蜡烛图主体颜色 //--- 设置边框和阴影的颜色 PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,0,clrBlue); //--- 设置牛市蜡烛图主体颜色 PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,1,clrGreen); //--- 设置熊市蜡烛图主体颜色 PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,2,clrRed); MQL5：修正漏洞并改进使用CopyTicks函数的报价历史操作。MQL5：从新版开始，操作符可用于接口（之前是不允许的）。市场：修正从市场买入产品时可能导致重复请求登录MQL5.community的错误。 Tester：添加希腊语，马来语和希伯来语的UI 翻译。更新文档。更新内容将通过LiveUpdate系统提供。 如何开始学习MQL5 如何开始使用Metatrader 5 MetaQuotes 2016.11.16 16:20 #25 新版MetaTrader 5 Build 1485：附加测试模式和标准程序库的图形 MetaTrader 5平台更新将于2016年11月24日，星期四，进行发布。它包含以下变化：程序端：更改了程序端和MetaEditor日志中的条目顺序。更新之前，首先突出最新的日志条目。现在，日志会最先显示之前的条目。更传统的逆向排列顺序使得阅读日志更加轻松。此外，现在使用日志快捷菜单还可以隐藏'时间'和'源'所在列。程序端：在锁仓模式，平仓的单号现在会显示在交易历史记录的订单和交易。这可以更轻松的查找相关的打开和关闭操作。程序端：修正相同工具下导致从现有持仓到新持仓复制SL/TP的错误。当在锁仓模式使用一键交易功能（例如，从图表或从市场报价窗口）时可能发生该错误。程序端：修正超高清屏幕（4K）下箭头对象的显示。MQL5：添加新的打印简单类型和结构到数组日志的ArrayPrint功能。void ArrayPrint( const void& array[], // 输出数组 uint digits=_Digits, // 小数位数 const string separator=NULL, // 结构字段值之间的分隔符 ulong start=0, // 最先显示元素的指数 ulong count=WHOLE_ARRAY, // 显示的元素数 ulong flags=ARRAYPRINT_HEADER|ARRAYPRINT_INDEX|ARRAYPRINT_LIMIT|ARRAYPRINT_ALIGN ); ArrayPrint无法打印全部结构数组字段到日志 – 跳过对象的数组字段和指针字段。如果您想打印全部结构字段，您应该使用所需格式批量打印的定制功能。//--- 显示最近的10个柱形图值 MqlRates rates[]; if(CopyRates(_Symbol,_Period,1,10,rates)) { ArrayPrint(rates); Print("Проверка\n[time]\t[open]\t[high]\t[low]\t[close]\t[tick_volume]\t[spread]\t[real_volume]"); for(int i=0;i<10;i++) { PrintFormat("[%d]\t%s\t%G\t%G\t%G\t%G\t%G\t%G\t%I64d\t",i, TimeToString(rates[i].time,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS), rates[i].open,rates[i].high,rates[i].low,rates[i].close, rates[i].tick_volume,rates[i].spread,rates[i].real_volume); } } else PrintFormat("CopyRates failed, error code=%d",GetLastError()); //--- 日志示例 /* [time] [open] [high] [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume] [0] 2016.11.09 04:00:00 1.11242 1.12314 1.11187 1.12295 18110 10 17300175000 [1] 2016.11.09 05:00:00 1.12296 1.12825 1.11930 1.12747 17829 9 15632176000 [2] 2016.11.09 06:00:00 1.12747 1.12991 1.12586 1.12744 13458 10 9593492000 [3] 2016.11.09 07:00:00 1.12743 1.12763 1.11988 1.12194 15362 9 12352245000 [4] 2016.11.09 08:00:00 1.12194 1.12262 1.11058 1.11172 16833 9 12961333000 [5] 2016.11.09 09:00:00 1.11173 1.11348 1.10803 1.11052 15933 8 10720384000 [6] 2016.11.09 10:00:00 1.11052 1.11065 1.10289 1.10528 11888 9 8084811000 [7] 2016.11.09 11:00:00 1.10512 1.11041 1.10472 1.10915 7284 10 5087113000 [8] 2016.11.09 12:00:00 1.10915 1.11079 1.10892 1.10904 8710 9 6769629000 [9] 2016.11.09 13:00:00 1.10904 1.10913 1.10223 1.10263 8956 7 7192138000 Check [time] [open] [high] [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume] [0] 2016.11.09 04:00:00 1.11242 1.12314 1.11187 1.12295 18110 10 17300175000 [1] 2016.11.09 05:00:00 1.12296 1.12825 1.1193 1.12747 17829 9 15632176000 [2] 2016.11.09 06:00:00 1.12747 1.12991 1.12586 1.12744 13458 10 9593492000 [3] 2016.11.09 07:00:00 1.12743 1.12763 1.11988 1.12194 15362 9 12352245000 [4] 2016.11.09 08:00:00 1.12194 1.12262 1.11058 1.11172 16833 9 12961333000 [5] 2016.11.09 09:00:00 1.11173 1.11348 1.10803 1.11052 15933 8 10720384000 [6] 2016.11.09 10:00:00 1.11052 1.11065 1.10289 1.10528 11888 9 8084811000 [7] 2016.11.09 11:00:00 1.10512 1.11041 1.10472 1.10915 7284 10 5087113000 [8] 2016.11.09 12:00:00 1.10915 1.11079 1.10892 1.10904 8710 9 6769629000 [9] 2016.11.09 13:00:00 1.10904 1.10913 1.10223 1.10263 8956 7 7192138000 */ MQL5：修正添加字符串类型S1=S2+S1的错误MQL5：更改ArrayResize函数的行为。如果 -1作为reserve_size参数传递，如果函数没有增加数组大小，函数仅释放未使用（保留）的内存。 以reserve_size=-1设置新数组大小为0相当于ArrayFree调用。新行为可以优化MQL5程序的内存使用率。void OnStart() { int arr[]; //--- 最初使用的内存数量 Print("Array size:",ArraySize(arr)," Memory used:",MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED)," MB"); //--- 用于数组大小1的内存数量，保留 ArrayResize(arr,1,1024*1024); Print("Array size:",ArraySize(arr)," Memory used:",MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED)," MB"); //--- 增加数组以后，使用的内存数量因保留而无法更改 ArrayResize(arr,1024*512,1024*1024); Print("Array size:",ArraySize(arr)," Memory used:",MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED)," MB"); //--- 减少数组以后，内存大小也不会改变 ArrayResize(arr,1); Print("Array size:",ArraySize(arr)," Memory used:",MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED)," MB"); //--- 移除储备内存后将释放未使用的内存 ArrayResize(arr,1,-1); Print("Array size:",ArraySize(arr)," Memory used:",MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED)," MB"); } MQL5：图表绘制函数已经添加到标准程序库。若要使用新功能，请将 MQL5\Include\Graphics\Graphic.mqh 加入到您的项目。基于三个数据系列使用GraphPlot绘制图表：#include <Graphics/Graphic.mqh> double Func1(double x) { return MathPow(x,2); } double Func2(double x) { return MathPow(x,3); } double Func3(double x) { return MathPow(x,4); } void OnStart() { GraphPlot(Func1,Func2,Func3,-2,2,0.05,CURVE_LINES); } 结果：基于数据数组使用GraphPlot绘制图表：#include <Math/Stat/Binomial.mqh> #include <Graphics/Graphic.mqh> void OnStart(void) { double vars[101]; double results[101]; const int N=2000; //--- MathSequence(0,N,20,vars); MathProbabilityDensityBinomial(vars,N,M_PI/10,true,results); ArrayPrint(results,4); GraphPlot(results); //--- } 结果：MQL5：更新标准程序库中处理数学统计的函数。我们已经彻底检查了MQL5版和源R语言所有函数的质量和准确性。若要控制准确度和性能速度，单元测试可以沿着静态库进行分布。它们可以在\MQL5\Scripts\UnitTests\Stat目录取得。TestStat.mq5 — 是测试计算结果的主要测试脚本TestPrecision.mq5 — 计算精度的测试TestBenchmark.mq5 — 测试包括计算测量性能Tester：该更新强调了测试期间配置执行延迟的高级设置。现在您可以在多种交易条件下测试您的EA交易，包括无延迟的理想情况和任何自定义设置的延迟。在早期版本只提供随机延迟模式。Tester：修正在'基于高开低收的M1'模式生成柱形图的报价量。Tester：修正锁仓模式交易时订单和持仓建立时间说明提高到毫秒。Tester：修正'真实报价'模式下多货币或多时间周期模式期间可能出现的'旧报价'错误。Tester：改进从位于磁盘的数据库阅读请求报价时的CopyTicks性能速度。MetaEditor：导航条和工具箱中的文件快捷菜单现在突出了处理源代码版本库MQL5存储的命令。MetaEditor：修正处理存储中超过1024文件时可能偶尔破坏本地MQL5存储库完整性的错误。MetaEditor：修正MQL5存储文件树的显示。MetaEditor：修正批量文本替换的显示。更新文档。更新内容将通过LiveUpdate系统提供。 如何开始学习MQL5 如何开始使用Metatrader 5 MetaQuotes 2016.12.02 08:30 #26 新版MetaTrader 5 Build 1490：改进及修正 新版MetaTrader 5平台将于2016年12月2日进行发布。我们已经修正了基于崩溃日志和用户报告的多个漏洞，谨在于为您提供更加便捷的平台。 该更新将通过LiveUpdate系统提供。 MetaQuotes 2016.12.09 09:19 #27 新版MetaTrader 5平台Build 1495：改善MQL5处理自定义图形的功能 MetaTrader 5平台更新将于2016年12月9日进行发布。它将包括以下变化： MQL5：添加CopyTicksRange函数。 MQL5：添加改善的抗锯齿函数到CCanvas类： CircleWu EllipseWu LineWu PolygonWu PolylineWu TriangleWu MQL5：在MQL5参考文档中添加图形程序库的描述。该程序库可以直接在价格图表上创建直方图，分布图和线性图。 MQL5：添加系统键状态标识符到客户端属性常量列表。调用TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_XXX)返回GetKeyState()函数在MSDN相同键的状态代码。 MQL5：禁用支持分配字符串类型到bool。检查字符串之前，需要使用明确的条件。例如，在新版本中，编译以下代码将会出现错误： string str; MetaTrader 5 平台更新 Build 1375：时间&销售和访问测试期间的报价MetaTrader 5平台更新将于2016年7月15日，星期五发布。 它将包含如下变化：
时间&销售是什么？
时间&销售功能就是提供金融市场上执行的每一笔交易的价格和时间。每笔交易的信息包括交易执行时间，交易方向（买或卖）以及交易价格和交易量。为了方便视觉分析，使用不同的颜色指示不同的交易方向：蓝色用于买入交易，粉色用于卖出交易，绿色表示未定义方向。交易量另外显示在直方图。
时间&销售可以如何帮您了解市场
时间&销售功能提供了更详细的市场分析工具。交易方向表示谁发起的交易：买家还是卖家。交易的成交量允许交易者了解市场参与者的行为：交易是由大型市场玩家还是小型市场玩家来执行以及评估玩家的行为。交易执行速度和各个价位的交易量有助于交易者评估级别的重要性。
如何使用时间&销售数据
除了视觉分析表格，您还可以保存交易详情为CSV文件。另外，它们还可以使用任何其他软件进行分析，例如MS Excel。文件包括逗号分隔数据：
2016.07.06 16:05:04.305,89360,89370,89370,4,Buy
2016.07.06 16:05:04.422,89360,89370,89370,2,Buy
2016.07.06 16:05:04.422,89360,89370,89370,10,Buy
2016.07.06 16:05:04.669,89360,89370,89370,1,Buy
2016.07.06 16:05:05.968,89360,89370,89360,7,Sell
当真实报价用于测试时，从原报价数据就会考虑毫秒。报价生成时，会根据跳动量设置毫秒。例如，如果一秒内对应3个报价，它们的毫秒将等于000,333和666。
前测窗口只在主要周期测试完成后打开。
下图显示了函数之前（红箭头）和当前的行为：
更新内容将通过LiveUpdate系统提供。
新版MetaTrader 5 build 1395：更快的交易操作，视觉测试得到改进
MetaTrader 5 平台更新将于2016年8月19日，星期五，进行发布。新版将有以下功能更改：
建议使用操作符dynamic_cast<class name *>(void * pointer) 来转换。如果无法转换，则结果为NULL。
更新内容将通过LiveUpdate系统提供。
新版MetaTrader 5 Build 1430：更新展示标签
资产部分有助于在交易所交易外汇或期货 显示它们当前的市场状态。相同货币可以在不同的交易品种种类中找到：作为货币组中的一个，作为基础货币，等等。例如，您可以反向持仓 GBPUSD，USDJPY和GBPJY。在这种情况下，了解您有多少货币以及您需要多少货币是非常困难的。持有超过3个持仓会使这个任务进一步复杂化。 如今在此种情况下，账户的所有状态都可以轻松地在资产标签查看。
让我们使用3种相同的持仓举例说明：
以134.027 的价位买入1手 GBPJPY— 收到 100 000 GBP，给出134 027 000 JPY
以102.320 的价位卖出1手 USDJPY— 给出 100 000 USD，收到102 320 000 JPY
以1.30923 的价位卖出1手 GBPUSD— 给出100 000 GBP，收到 103 920 USD
我们同时买入卖出100 000GBP。我们有0GBP，资产标签不会显示这个货币。而USD，我们在一种情况下给出货币而在另一种情况下接收它。由于入金货币也是USD，资产标签会计算最终结果并将其添加到当前结余。参与两个交易的JPY意味着该标签显示其总值。
使用交易所模式的人们 可以使用这个部分了解他们资金的使用情况。与之前模式不同，资金是在交易执行的时候直接出金/加入。例如，如果您买入EURRUB，您马上会收到EUR而 相应的RUB总值会从结余取出。在交易过程中，账户结余甚至可能是负数：当您使用借款时而购买的资产则用作抵押。在这种情况下，资产标签可以使您轻松地了 解交易账户状态。
此外，在这里您还可以看到清算值 — 账户的金额和以市价平掉当前所有持仓的价格（结果）。
类和结构的'final'修饰符
'final'修饰符在声明一个结构或类的时候禁止进一步继承它。 如果在这个类(结构)中无需做出任何进一步变化或这种变化出于安全原因无法接受，则以'final'修饰符声明那个类(结构)。在这种情况下，所有类的类函数也默认为 'final'。
当如上面显示的一样试图以'final'修饰符从一个类继承时，编译器显示一个错误：
参照 'CFoo' 声明
函数的'override'修饰符
'override' 修饰符表示声明的函数应该始终重写父类的类函数。使用修饰符可以使您避免重写时的错误，例如意外修改类函数的签名。例如，接受 'int' 类型变量的 'func' 类函数定义在基本类中：
类函数重写在继承类：
但是自变量类型错误的从'int' 变为'short'。实际上，替代重写的重载类函数在这种情况下执行。根据重载函数定义算法进行操作时，编译器在有些情况下可能会选择基本类中定义的类函数而不是重写的类函数。
为了避免这种错误，'override' 修饰符应该明确添加到重写的类函数。
如果在重写过程中更改了类函数签名，编译器将无法在发布编译错误的父类中找到相同签名的类函数：
函数的'final'修饰符
'final' 修饰符操作是相反的 — 它禁止在衍生类中重写类函数。如果类函数的实现非常充分并得到完全完成，则以 'final' 修饰符声明它以确保其以后不被修改。
当如上面显示的一样试图以'final'修饰符重写一个类函数，编译器显示一个错误：
请见 'CFoo::func' 声明
更新内容将通过LiveUpdate系统提供。
新MetaTrader 5平台Build 1455：MQL5 的数学函数库
MetaTrader 5平台更新将于2016年10月14日，星期五，进行发布。新版将有以下功能更改：
程序端：在交易对话框添加买入，卖出和关闭按键的工具提示。工具提示包括操作期间买入或卖出安全性的信息，以帮助新手了解交易的过程。
MQL5：标准程序库中加入了MQL5版的ALGLIB数值分析库 。
程序库特点
如何使用
ALGLIB 文件位于\MQL5\Include\Math\Alglib。若要使用这些函数，请将主程序文件添加到您的程序：
MQL5：标准程序库包含了数理统计函数。MQL5 现在提供R语言的功能，这是最好的统计数据处理和分析工具之一。
程序库特点
统计程序库包含计算数据统计特征的函数以及统计分布操作的函数：
如何使用
统计程序库文件位于 \MQL5\Include\Math\Stat。若要使用该程序库，请将所需函数的文件添加到您的程序，例如：
程序库函数的详细描述可在文章MQL5统计分布 - 使用最好的R中得到。
MQL5：标准程序库中加入了MQL5版的Fuzzy程序库。Fuzzy程序库实现了Mamdani和Sugeno模糊推理系统。
程序库特点
如何使用
Fuzzy程序库文件位于\MQL5\Include\Math\Fuzzy。若要使用该程序库，请将所需函数的文件添加到您的程序，例如：
程序库的详细描述可在代码库：Fuzzy - 开发模糊模型的程序库中得到
导航栏可以通过按下回车或空格键来打开。它允许您快速转到图表上的指定日期，以及切换到交易品种和时间周期。如果您的MQL5程序会处理按下回车或空格键，请禁用CHART_QUICK_NAVIGATION属性，以避免程序库拦截这些事件。快速导航栏仍然可以通过双击打开。
如何将报价写入文件然后阅读的示例：
如果指定一种颜色，图表上的所有蜡烛图都将绘制这种颜色。
如果指定两种颜色，一种颜色用于蜡烛图的边框，另一种用于主体。
如果指定三种颜色，一种颜色用于蜡烛图的边框，其他两种颜色用于牛市蜡烛图和熊市蜡烛图的主体。
DRAW_CANDLES 风格允许设置自定义颜色的蜡烛图。使用PlotIndexSetInteger函数运行指标期间还可以动态更改所有颜色(drawing_index_DRAW_CANDLES, PLOT_LINE_COLOR, modifier_number, color)，在这里modifier_number 可能是以下的值：
更新内容将通过LiveUpdate系统提供。
新版MetaTrader 5 Build 1485：附加测试模式和标准程序库的图形
MetaTrader 5平台更新将于2016年11月24日，星期四，进行发布。它包含以下变化：
此外，现在使用日志快捷菜单还可以隐藏'时间'和'源'所在列。
ArrayPrint无法打印全部结构数组字段到日志 – 跳过对象的数组字段和指针字段。如果您想打印全部结构字段，您应该使用所需格式批量打印的定制功能。
基于三个数据系列使用GraphPlot绘制图表：
结果：
基于数据数组使用GraphPlot绘制图表：
结果：
在早期版本只提供随机延迟模式。
更新内容将通过LiveUpdate系统提供。
新版MetaTrader 5 Build 1490：改进及修正
新版MetaTrader 5平台将于2016年12月2日进行发布。我们已经修正了基于崩溃日志和用户报告的多个漏洞，谨在于为您提供更加便捷的平台。
该更新将通过LiveUpdate系统提供。
新版MetaTrader 5平台Build 1495：改善MQL5处理自定义图形的功能
MetaTrader 5平台更新将于2016年12月9日进行发布。它将包括以下变化：
应该使用明确的条件：
更新内容将通过LiveUpdate系统提供。