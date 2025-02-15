文章 "MQL5.community - 用户手册" - 页 5

M M #: 我想提取我的资金并关闭我的账户，但我没有看到任何允许这样做的规定。我在一个网站上看到只有赚到的钱才能提现，但事实肯定不是这样。这家公司扣留了我的 11500 美元，却没有提供一步步的流程来撤回我的所有资金并结案。当我走到那一步时，却显示我的账户里没有钱！

不要混淆 "交易账户 "和 "MQL5 社区账户"。

我假设您说的是 "交易账户"，那么请联系您的经纪人。只有他们才能为您提供有关提取资金的详细信息。

 
与本主题无关的评论已移至"离题帖子"。
 
我无法在 MT5 上登录 MQL.Community，我想安装指标。
，虽然我已经更改了密码，但登录仍然失败，提示 "登录/密码不正确"。
@Moazzam Iqbal #: 我无法在 MT5 上登录 MQL.Community，我想安装指标。虽然我已经更改了密码，但登录仍然失败，提示 "登录/密码不正确"。

您的用户名是"moazzamiqbal"，而不是"Moazzam Iqbal"。

 

下午好，朋友们！

我愚蠢至极，所以请不要马上扔西红柿。

一般来说，这件事的目的是什么？当然，如果不是秘密的话。

谢谢大家！

 
因为有一堆基本问题，需要创建 100 个主题来寻找答案，而答案就在本文中。

 

例如，他们每天都会创建 "如何联系行政部门？"的主题，但这里有答案，而且有很多这样的主题。

https://www.mql5.com/ru/articles/24#servicedesk

MQL5.community - Памятка пользователя
MQL5.community - Памятка пользователя
  • www.mql5.com
Вы недавно зарегистрировались и у вас возникли вопросы: Как вставить картинку в сообщение на форуме, как красиво оформить исходный код MQL5, где находятся ваши Личные сообщения? В этой статье мы подготовили для вас несколько практических советов, которые помогут быстрее освоиться на сайте MQL5.community и позволят в полной мере воспользоваться доступными функциональными возможностями.
 
有谁知道如何修复以及修复了什么？为什么右键菜单中没有这个项目？

在找图片时，帖子停止了编辑。

唉，终于问到问题了！耶，伙伴们！

