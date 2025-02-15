文章 "MQL5.community - 用户手册" - 页 5 12345 新评论 Fernando Carreiro 2022.06.22 20:09 #41 M M #: 我想提取我的资金并关闭我的账户，但我没有看到任何允许这样做的规定。我在一个网站上看到只有赚到的钱才能提现，但事实肯定不是这样。这家公司扣留了我的 11500 美元，却没有提供一步步的流程来撤回我的所有资金并结案。当我走到那一步时，却显示我的账户里没有钱！ 不要混淆 "交易账户 "和 "MQL5 社区账户"。 我假设您说的是 "交易账户"，那么请联系您的经纪人。只有他们才能为您提供有关提取资金的详细信息。 Eleni Anna Branou 2023.06.27 12:19 #42 与本主题无关的评论已移至"离题帖子"。 Fernando Carreiro 2024.02.04 20:10 #43 与本主题无关的评论已移至"离题帖子"。 Moazzam Iqbal 2024.02.06 13:35 #44 我无法在 MT5 上登录 MQL.Community，我想安装指标。，虽然我已经更改了密码，但登录仍然失败，提示 "登录/密码不正确"。 附加的文件： abc.png 15 kb Fernando Carreiro 2024.02.06 13:58 #45 @Moazzam Iqbal #: 我无法在 MT5 上登录 MQL.Community，我想安装指标。虽然我已经更改了密码，但登录仍然失败，提示 "登录/密码不正确"。 您的用户名是"moazzamiqbal"，而不是"Moazzam Iqbal"。 ROMAN KIVERIN 2025.02.15 07:29 #46 下午好，朋友们！ 我愚蠢至极，所以请不要马上扔西红柿。 一般来说，这件事的目的是什么？当然，如果不是秘密的话。 谢谢大家！ Volodymyr Zubov 2025.02.15 07:41 #47 ROMAN KIVERIN #:朋友们，下午好我笨得要命，所以不要一下子扔西红柿。一般来说，为什么要做这件事呢？当然，如果这不是秘密的话。谢谢大家！ 因为有一堆基本问题，需要创建 100 个主题来寻找答案，而答案就在本文中。 Volodymyr Zubov 2025.02.15 07:47 #48 例如，他们每天都会创建 "如何联系行政部门？"的主题，但这里有答案，而且有很多这样的主题。 https://www.mql5.com/ru/articles/24#servicedesk MQL5.community - Памятка пользователя www.mql5.com Вы недавно зарегистрировались и у вас возникли вопросы: Как вставить картинку в сообщение на форуме, как красиво оформить исходный код MQL5, где находятся ваши Личные сообщения? В этой статье мы подготовили для вас несколько практических советов, которые помогут быстрее освоиться на сайте MQL5.community и позволят в полной мере воспользоваться доступными функциональными возможностями. ROMAN KIVERIN 2025.02.15 09:14 #49 ROMAN KIVERIN #:朋友们，下午好我笨得要命，所以不要一下子扔西红柿。一般来说，为什么要做这件事呢？当然，如果这不是秘密的话。谢谢大家！ 有谁知道如何修复以及修复了什么？为什么右键菜单中没有这个项目？ 在找图片时，帖子停止了编辑。 唉，终于问到问题了！耶，伙伴们！ 12345 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
不要混淆 "交易账户 "和 "MQL5 社区账户"。
我假设您说的是 "交易账户"，那么请联系您的经纪人。只有他们才能为您提供有关提取资金的详细信息。
，虽然我已经更改了密码，但登录仍然失败，提示 "登录/密码不正确"。
您的用户名是"moazzamiqbal"，而不是"Moazzam Iqbal"。
因为有一堆基本问题，需要创建 100 个主题来寻找答案，而答案就在本文中。
例如，他们每天都会创建 "如何联系行政部门？"的主题，但这里有答案，而且有很多这样的主题。
https://www.mql5.com/ru/articles/24#servicedesk
有谁知道如何修复以及修复了什么？为什么右键菜单中没有这个项目？
在找图片时，帖子停止了编辑。
唉，终于问到问题了！耶，伙伴们！