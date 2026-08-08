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以下是运行新版交易复制器的全面分步用户指南。

第 1 部分：运行 MT5 无 DLL 复制器（符合代码库规范）

此版本使用 MetaTrader 5的原生 TCP 套接字， 这意味着它100% 不依赖 DLL， 运行 或 验证时无需任何外部库文件（如 libzmq.dll 或 libsodium .dll）。

步骤 1：启动 Go TCP Bridge

导航至： C :\T5Copier\Go_bridge\ 双击并运行 T5Copier_Bridge.exe。 将打开一个控制台窗口，提示 Go Bridge 正在监听 TCP 端口 5580。

步骤 2：启动 C# WPF 仪表盘

导航至： C :\T5Copier\Dashboard\ 双击并运行 CSharpDashboard.exe。 在下拉菜单中，选择 MT5 Copier (端口 5580) 。 点击 “连接仪表盘”。 状态将变为 “已连接 （MT5）”。

步骤 3：连接 MT5 主 EA（发送方）

打开您的 MT5 主终端。 在“导航器”中，将 “T5Copier_Master” 拖 放到 任意一张图表 上 。 在属性窗口中： “常规”选项卡 ：确保 已 勾选 “允许算法交易” 。 （注意：无需导入 DLL 文件！）

：确保 勾选 。 “输入”选项卡：确认服务器地址为 127 .0.0.1 ， 端口为 5580 。 点击“确定”。 在 MT5 顶部工具栏 中 启用算法交易。

步骤 4：连接 MT5 从属 EA（接收端）

打开您的从属 MT5 终端。 将 T5Copier_Slave 拖 放到 任意图表 上 。 在属性窗口中： “常规”选项卡 ：勾选 “允许算法交易”。 （无需导入 DLL 文件！）

：勾选 “输入”选项卡：配置您首选的参数（例如 InpLotMode 、 InpLotMultiplier 、 InpReverseCopy ）。 点击“确定”。 在 工具栏 中 启用“算法交易”。

第 2 部分：运行 MT4 复制器（基于 ZeroMQ）

此版本采用高性能的 ZeroMQ 库，该库 完全符合 MT4 的严格运行环境。

步骤 1：启动 Go ZMQ 桥接器

导航至： C :\T4Copier\Go_bridge\ 双击并运行 T4Copier_Bridge.exe。 它将监听以下端口： 5557 （ 主节点传入）

主节点传入） 5558 （ 从机出站）

从机出站） 5559 （ 仪表盘日志）

步骤 2：启动 C# WPF 仪表盘

导航至： C :\T4Copier\Dashboard\ 双击并运行 CSharpDashboard.exe 。 在下拉菜单中，选择 MT4 Copier (端口 5559)。 点击 “连接仪表盘”。

步骤 3：连接 MT4 主 EA（发送方）

打开您的主 MT4 终端。 将“T4Copier_Master” 拖 放到 任意图表 上 。 在属性窗口中： “常规”选项卡 ：勾选 “允许导入 DLL”。 （ZeroMQ DLL 文件必须启用此选项！）

：勾选 “输入”选项卡：保留默认值 tcp ://localhost:5557 。 点击“确定”。

步骤 4：连接 MT4 从属 EA（接收端）