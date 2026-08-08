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T5Copier - MT 5 client to client Local trade copier - MetaTrader 5EA
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一个基于 C# 开发、带有自定义仪表盘，并采用 Go 语言传输管道的本地点对点交易复制工具
如何运行MT5交易复制器（基于存档DLL的版本）
步骤 1：启动 ZMQ 路由桥
- 打开 Windows 文件资源管理器，导航至： C :\T5Copier\Go_bridge\
- 双击并运行 T5Copier_Bridge.exe。
- 将打开一个终端窗口，提示桥接程序正在监听：
- 端口 5567 （ 主服务器入站）
- 端口 5568 （ 从机出站）
- 端口 5569 （ 仪表盘日志）
步骤 2：打开 C# WPF 仪表盘
- 导航至： C :\T5Copier\Dashboard\
- 双击并运行 CSharpDashboard.exe 。
- 在顶部的下拉菜单中，选择 MT5 Copier (端口 5569) 。
- 点击 “连接仪表盘”。 状态指示器将变为 “已连接 （MT5）”。
步骤 3：设置 MT5 主终端（发送方）
- 打开您想要复制交易的 MT5 终端。
- 确保已安装主EA：转到“导航器”面板，右键单击“专家顾问”，然后点击“刷新”。您应能看到 “T5Copier_Master” 。
- 将“T5Copier_Master” 拖 放到 任意单个图表 上 。
- 在属性窗口中：
- 转到“常规 ”选项卡 ，勾选 “允许导入 DLL ”和 “允许算法交易”。
- 转到“输入 ”选项卡 ，确保地址与桥接服务器一致： tcp://localhost :5567。
- 点击“确定”。确保 MT5 顶部工具栏中的“算法交易 ”按钮 显示为绿色。
步骤 4：设置 MT5 从属终端（接收端）
- 打开一个或多个您希望复制交易至 其中的MT5终端。
- 将从属EA（T5Copier_Slave）拖放到图表上。
- 在属性窗口中：
- 转到“常规 ”选项卡 ，勾选 “允许导入 DLL ”和 “允许算法交易”。
- 转到“输入” 选项卡 并配置您的复制逻辑：
- InpLotMode： 选择 “LOT_MODE_FULL” 、 “LOT_MODE_RATIO ”或 “LOT_MODE_FIXED” 。
- InpLotMultiplier： 设置倍数（例如， 2 .0 表示 双倍手）。
- InpReverseCopy： 若 需将“买入”操作反转为“卖出”，反之亦然，请将其设为 “true” 。
- 点击“确定”。确保顶部工具栏中 已 启用“算法交易”。
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以下是运行新版交易复制器的全面分步用户指南。
第 1 部分：运行 MT5 无 DLL 复制器（符合代码库规范）
此版本使用 MetaTrader 5的原生 TCP 套接字， 这意味着它100% 不依赖 DLL， 运行 或 验证时无需任何外部库文件（如 libzmq.dll 或 libsodium .dll）。
步骤 1：启动 Go TCP Bridge
- 导航至： C :\T5Copier\Go_bridge\
- 双击并运行 T5Copier_Bridge.exe。
- 将打开一个控制台窗口，提示 Go Bridge 正在监听 TCP 端口 5580。
步骤 2：启动 C# WPF 仪表盘
- 导航至： C :\T5Copier\Dashboard\
- 双击并运行 CSharpDashboard.exe。
- 在下拉菜单中，选择 MT5 Copier (端口 5580) 。
- 点击 “连接仪表盘”。 状态将变为 “已连接 （MT5）”。
步骤 3：连接 MT5 主 EA（发送方）
- 打开您的 MT5 主终端。
- 在“导航器”中，将 “T5Copier_Master” 拖 放到 任意一张图表 上 。
- 在属性窗口中：
- “常规”选项卡：确保 已 勾选 “允许算法交易” 。（注意：无需导入 DLL 文件！）
- “输入”选项卡：确认服务器地址为 127 .0.0.1 ， 端口为 5580 。
- 点击“确定”。 在 MT5 顶部工具栏 中 启用算法交易。
步骤 4：连接 MT5 从属 EA（接收端）
- 打开您的从属 MT5 终端。
- 将 T5Copier_Slave 拖 放到 任意图表 上 。
- 在属性窗口中：
- “常规”选项卡：勾选 “允许算法交易”。 （无需导入 DLL 文件！）
- “输入”选项卡：配置您首选的参数（例如 InpLotMode 、 InpLotMultiplier 、 InpReverseCopy ）。
- 点击“确定”。 在 工具栏 中 启用“算法交易”。
第 2 部分：运行 MT4 复制器（基于 ZeroMQ）
此版本采用高性能的 ZeroMQ 库，该库 完全符合 MT4 的严格运行环境。
步骤 1：启动 Go ZMQ 桥接器
- 导航至： C :\T4Copier\Go_bridge\
- 双击并运行 T4Copier_Bridge.exe。
- 它将监听以下端口：
- 5557 （ 主节点传入）
- 5558 （ 从机出站）
- 5559 （ 仪表盘日志）
步骤 2：启动 C# WPF 仪表盘
- 导航至： C :\T4Copier\Dashboard\
- 双击并运行 CSharpDashboard.exe 。
- 在下拉菜单中，选择 MT4 Copier (端口 5559)。
- 点击 “连接仪表盘”。
步骤 3：连接 MT4 主 EA（发送方）
- 打开您的主 MT4 终端。
- 将“T4Copier_Master” 拖 放到 任意图表 上 。
- 在属性窗口中：
- “常规”选项卡：勾选 “允许导入 DLL”。 （ZeroMQ DLL 文件必须启用此选项！）
- “输入”选项卡：保留默认值 tcp ://localhost:5557 。
- 点击“确定”。
步骤 4：连接 MT4 从属 EA（接收端）
- 打开您的从属 MT4 终端。
- 将 T4Copier_Slave 拖 放到 任意图表 上 。
- 在属性窗口中：
- “常规”选项卡：勾选 “允许导入 DLL ”和 “允许实盘交易”。
- “输入”选项卡：设置输入参数（例如， `InpLotMode `、 `InpLotMultiplier ` 等）。
- 点击“确定”。
第 5 步：验证（两者通用）
- 在主终端上下单。
- 观察C# 仪表板：交易详情（单号、符号、类型、手数）将立即弹出在“Active Copied Trades”（正在复制的交易） 网格中 。
- 确认该交易已根据您配置的手数/反向规则即时复制到从属终端上。
- 在主终端平仓；从属终端将立即平仓。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/74807
Channel Proximity Engine
一个用于获取基于信道的指示器所对应的邻近信号的库Spread Monitor
支持监控点差和掉期！
Envelope SAR
该指标是一种趋势动量震荡指标，它利用抛物线SAR与包络线之间的标准化关系，追踪价格相对于其结构性波动通道的位置。EA KCI N-Matrix engine
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