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Channel Proximity Engine - MetaTrader 5程序库
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这是一个允许您在市场价格触及通道线时生成交易信号的库。有些人认为，当价格“接近”通道线时，这就是入场信号，但实际上这只是猜测，并非基于充分信息的交易决策。
该引擎更为精密，它首先分析价格何时（以百分比接近度为标准）接近通道线，然后判断价格从通道极端线开始反转的幅度（以百分比幅度为标准）。它利用状态机来一致地执行这些规则。
该信号并不预测市场方向；它只是提醒您价格已触及通道边界。这一事件是一个关键的转折点。价格要么会受该边界约束——从而确认该通道作为结构性支撑位或阻力位……要么会强势突破该边界。
该策略可适用于任何通道。在此案例中，我将其与唐奇安通道结合使用。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/73055
Spread Monitor
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一款基于 C# 开发的本地点对点交易复制工具，配备自定义仪表盘，并采用 Go 语言实现传输管道，压缩包中提供了完整的源代码（基于套接字的版本），延迟极低。Envelope SAR
该指标是一种趋势动量震荡指标，它利用抛物线SAR与包络线之间的标准化关系，追踪价格相对于其结构性波动通道的位置。