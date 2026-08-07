这是一个允许您在市场价格触及通道线时生成交易信号的库。有些人认为，当价格“接近”通道线时，这就是入场信号，但实际上这只是猜测，并非基于充分信息的交易决策。

该引擎更为精密，它首先分析价格何时（以百分比接近度为标准）接近通道线，然后判断价格从通道极端线开始反转的幅度（以百分比幅度为标准）。它利用状态机来一致地执行这些规则。

该信号并不预测市场方向；它只是提醒您价格已触及通道边界。这一事件是一个关键的转折点。价格要么会受该边界约束——从而确认该通道作为结构性支撑位或阻力位……要么会强势突破该边界。

该策略可适用于任何通道。在此案例中，我将其与唐奇安通道结合使用。



