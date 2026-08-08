以下是该指标的具体工作原理及解读方法：核心概念该指标并非直接在价格图表上绘制线条，而是计算当前K线与抛物线SAR点之间的距离。

随后，它将该距离除以信封通道的总宽度，从而对该距离进行标准化处理。$$Level = \frac{\text{价格} - \text{SAR}}{\text{包络上轨} - \text{包络下轨}}$$通过使用包络宽度作为除数，该指标会自动进行缩放。 数值为 1.0 或 -1.0 表示价格与 SAR 之间的距离恰好等于包络通道的总高度。

如何解读直方图：柠檬色柱（上行级别/看涨动能）：当开盘价/收盘价的最低值位于抛物线SAR上方时出现。

绿色柱体越高，表明上行加速越强劲，显示价格正在迅速远离其追踪止损线。红色柱体（下行级别 / 看跌动能）：当开盘价/收盘价的最高值低于抛物线SAR时出现。红色柱体越深，意味着下行动能越强，表明价格大幅跌破追踪止损线。

缺口/空白：当抛物线SAR反转或直接位于K线实体内部（违反“上行级别 > 0”或“下行级别 < 0”条件）时，直方图将显示空值，这预示着趋势结构的转折或市场极端的盘整。最适合用于：衡量趋势强度：不仅能判断趋势是上涨还是下跌，固定网格线（0.5、1.5、2.5）还能帮助您观察趋势是否正在加速或趋于平缓。过滤假突破： 如果价格出现突破，但直方图未能穿越关键结构性水平（如 0.5），则提示您该走势力度较弱。