在您计划交易的品种图表上运行该脚本，输入您愿意承担的风险金额——以净值百分比或账户货币的固定金额形式——以及止损距离（以点数或具体价格水平表示），脚本将返回相应的手数。





计算采用该交易品种的实际合约规格：点值和点幅用于“每点价值”的计算，成交量最小值/最大值/步长用于标准化处理。结果将向下舍入至成交量步长，因此实际风险绝不会超过您的预算；脚本会报告标准化仓位下的精确风险值。 该脚本还会通过 OrderCalcMargin 估算计划交易方向所需的保证金，并在以下情况发出明确警告：持仓将超出您的可用保证金；计算出的交易量低于该交易品种的最小交易量（即即使最小手数所承担的风险也超过您的预算）；或者交易量必须限制在该交易品种的最大交易量内。





完整报告将显示在图表注释、专家顾问日志以及一行警报中。适用于外汇货币对、贵金属、指数以及任何具有有效合约规格的交易品种。该脚本仅进行计算，绝不下单。







