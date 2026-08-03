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Position Size Calculator - risk-based lot sizing script - MetaTrader 5脚本
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在您计划交易的品种图表上运行该脚本，输入您愿意承担的风险金额——以净值百分比或账户货币的固定金额形式——以及止损距离（以点数或具体价格水平表示），脚本将返回相应的手数。
计算采用该交易品种的实际合约规格：点值和点幅用于“每点价值”的计算，成交量最小值/最大值/步长用于标准化处理。结果将向下舍入至成交量步长，因此实际风险绝不会超过您的预算；脚本会报告标准化仓位下的精确风险值。 该脚本还会通过 OrderCalcMargin 估算计划交易方向所需的保证金，并在以下情况发出明确警告：持仓将超出您的可用保证金；计算出的交易量低于该交易品种的最小交易量（即即使最小手数所承担的风险也超过您的预算）；或者交易量必须限制在该交易品种的最大交易量内。
完整报告将显示在图表注释、专家顾问日志以及一行警报中。适用于外汇货币对、贵金属、指数以及任何具有有效合约规格的交易品种。该脚本仅进行计算，绝不下单。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/74571
将您在可配置时间段内已平仓的头寸导出到 CSV 文件中，以便在 Excel 或 Google 表格中进行交易日志分析：建仓和平仓的时间及价格（针对部分成交采用成交量加权法计算）、成交量、点数收益、佣金、掉期费用、净利润和交易时长。Market Structure SMC: Swings, BOS/CHoCH, Order Blocks, FVG, QML
适用于MT5的SMC/ICT市场结构指标：收盘确认的震荡高点/低点、BOS（延续）和CHoCH（反转），订单块、公允价值缺口以及QML（Quasimodo）水平。 所有功能均可开启或关闭，并支持调整波动敏感度和颜色。适用于任何交易品种和时间周期。
图表内嵌面板，实时显示该图表代码的点差——包括当前点差、最低点差、平均点差以及自连接以来的最高点差——并根据您的预警和危险阈值进行颜色标注；此外，当点差连续N秒维持在危险水平时（如受新闻或合约展期影响导致的点差飙升），系统将触发可选警报。BBandsPsar
BBandsPsar 是一款自定义混合指标，它将布林带的波动性框架与抛物线SAR的趋势跟踪逻辑相结合。通过整合这两种方法，该指标在单一且协调的工具中，有效地将市场波动性与新兴趋势动态相结合。