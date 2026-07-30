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Equity Guard — 带“恐慌面板”的每日亏损限额守护者 - MetaTrader 5EA
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Equity Guard 是一款账户级风险管理工具，用于执行您的每日亏损限额。当每日亏损达到可配置的触发阈值时，它将平仓所有持仓和挂单，并保持账户持仓为零，直至次日重置。该工具的设计初衷是遵循自营交易公司的每日回撤规则，但适用于任何经纪商和任何账户。
Equity Guard 面板 — 处于“ACTIVE” 状态，显示实时仪表盘和每日亏损进度
- 每日亏损限额可设置为当日初始余额/净值的一定百分比，或固定金额——适应任何账户规模和货币。
- 锁定触发条件可配置为限额的百分比，确保账户在触及硬性限额前即被锁定
- 。严格执行机制： 锁定期间，其他EA开立的任何头寸将立即平仓
- 手动“平仓全部”及“锁定/解锁”按钮，采用双击确认机制以防止误操作
- 现代可拖动面板配有实时仪表，可最小化为紧凑的药丸状窗口——重启后仍会记住头寸状态
- 支持状态持久化、对冲及净额结算账户，自动填充模式检测， 无需DLL库
触发锁定：所有头寸平仓，账户保持零头寸状态直至次日重置
在配置的重置时间，EA会捕获当日开盘参考值（余额或权益，由您选择）。随后，它将通过一秒计时器、实时行情 tick 数据及交易事件，实时监控账户权益。若当日亏损达到锁定触发阈值，则将账户持仓清零并触发锁定。 锁定状态将在下一次每日重置时自动解除，或通过“解锁”按钮手动解除，并设有恢复迟滞机制，以避免立即重新触发。
输入参数——所有限额、重置时间和警报均可配置
|输入
|默认值
|描述
|每日亏损限额模式
|百分比
|按开盘值的百分比或固定金额设定限额
|每日亏损限额（占开盘值的百分比）
|5.0
|用于百分比模式
|每日亏损限额（金额）
|500
|在金额模式下使用，以账户货币计
|止损触发点（日限额的百分比）
|80
|触发锁定的亏损水平，以限额的百分比表示
|日初基准
|余额
|重置时点的余额或净值
|锁定期间保持账户持仓不变
|true
|在锁定期间平仓其他EA开立的任何头寸
|重置小时/分钟
|0 / 0
|每日重置时间（以经纪商服务器时间为准）
|最大偏差（点）
|30
|平仓订单的滑点容忍度
|弹窗 / 推送 / 声音提醒
|true / false / true
|锁定及每日重置通知
|初始X / 初始Y
|16 / 16
|面板初始位置 — 拖动标题栏进行移动
|基本字体大小
|11
|按比例缩放所有面板文本
最小化模式——紧凑的圆点图标显示实时状态，可拖动并点击恢复
这是一款风险管理工具：它不会开立任何交易，也不承诺任何盈利。您可以使用自己的交易策略或专家顾问（EA）——Equity Guard 仅确保单日亏损不会导致整个账户血本无归。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/73870
SR Zone Scanner
支持多时间周期支撑位与阻力位区域扫描，附强度评级和即时提醒——M15、H1、H4、D1。Pip Value Calculator
实时点值、基于风险的仓位规模设定、自定义交易量风险分析及持仓盈亏——尽在一屏之中。
Consecutive Bars (with history)
一个振荡指标，显示4条技术线：1条代表连续上涨K线，1条代表连续下跌K线，1条代表连续上涨K线的平均值，1条代表连续下跌K线的平均值。Multi-Timeframe Candle Map
一个教育类MT5面板，它将实时价格垂直映射到四根正在形成的K线内，并汇总显示位置对齐情况、分散程度、K线方向以及剩余时间。