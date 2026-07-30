Equity Guard 是一款账户级风险管理工具，用于执行您的每日亏损限额。当每日亏损达到可配置的触发阈值时，它将平仓所有持仓和挂单，并保持账户持仓为零，直至次日重置。该工具的设计初衷是遵循自营交易公司的每日回撤规则，但适用于任何经纪商和任何账户。





Equity Guard 面板 — 处于“ACTIVE” 状态，显示实时仪表盘和每日亏损进度







每日亏损限额可设置为当日初始余额/净值的一定百分比，或固定金额——适应任何账户规模和货币。

锁定触发条件可配置为限额的百分比，确保账户在触及硬性限额前即被锁定

。严格执行机制： 锁定期间，其他EA开立的任何头寸将立即平仓

手动“平仓全部”及“锁定/解锁”按钮，采用双击确认机制以防止误操作

现代可拖动面板配有实时仪表，可最小化为紧凑的药丸状窗口——重启后仍会记住头寸状态

支持状态持久化、对冲及净额结算账户，自动填充模式检测， 无需DLL库 该EA适用于任何交易品种和任何时间周期，因为它监控的是整个账户，而非其附加的图表。每个账户仅限附加到一个图表上。每日重置时间完全可配置，并以您经纪商的服务器时间为准。



触发锁定：所有头寸平仓，账户保持零头寸状态直至次日重置









在配置的重置时间，EA会捕获当日开盘参考值（余额或权益，由您选择）。随后，它将通过一秒计时器、实时行情 tick 数据及交易事件，实时监控账户权益。若当日亏损达到锁定触发阈值，则将账户持仓清零并触发锁定。 锁定状态将在下一次每日重置时自动解除，或通过“解锁”按钮手动解除，并设有恢复迟滞机制，以避免立即重新触发。





输入参数——所有限额、重置时间和警报均可配置











输入 默认值 描述 每日亏损限额模式 百分比 按开盘值的百分比或固定金额设定限额 每日亏损限额（占开盘值的百分比） 5.0 用于百分比模式 每日亏损限额（金额） 500 在金额模式下使用，以账户货币计 止损触发点（日限额的百分比） 80 触发锁定的亏损水平，以限额的百分比表示 日初基准 余额 重置时点的余额或净值 锁定期间保持账户持仓不变 true 在锁定期间平仓其他EA开立的任何头寸 重置小时/分钟 0 / 0 每日重置时间（以经纪商服务器时间为准） 最大偏差（点） 30 平仓订单的滑点容忍度 弹窗 / 推送 / 声音提醒 true / false / true 锁定及每日重置通知 初始X / 初始Y 16 / 16 面板初始位置 — 拖动标题栏进行移动 基本字体大小 11 按比例缩放所有面板文本





最小化模式——紧凑的圆点图标显示实时状态，可拖动并点击恢复











这是一款风险管理工具：它不会开立任何交易，也不承诺任何盈利。您可以使用自己的交易策略或专家顾问（EA）——Equity Guard 仅确保单日亏损不会导致整个账户血本无归。