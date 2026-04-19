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OHLCMTF Scalper EA - Multi-Timeframe Price Action - MetaTrader 5EA
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该智能交易系统是一个纯粹的价格行动交易系统。它不使用移动平均线或震荡指标等任何标准滞后指标。相反，它读取多个时间框架的精确 OHLC（开盘、高点、低点、收盘）数据，根据市场结构找到精确的入市点。
该策略的核心理念是将较低时间框架的动量与较高时间框架的结构性高点和低点保持一致。例如，EA 可以评估之前的 H1 高点是否大于 H4 高点，同时检查 M5 突破情况，只有在所有选定的时间框架都确认方向时才执行交易。
主要策略组件：
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MTF 结构对齐： 在预定义的时间框架（H1、H4、每日）内比较之前的高点和低点。
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角色反转： 识别之前的高点何时翻转为新的低点（支撑/阻力翻转）。
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突破和延续： 根据蜡烛收盘突破关键结构水平触发订单。
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挂单执行： 将限价单或止损单准确放置在结构水平上，而不是以市价跳入。
推荐环境：
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符号： 在高流动性和趋势资产上效果最佳，如 XAUUSD 或 BTCUSD。
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时间框架： 将 EA 附加到 H1 图表（内部逻辑会根据配置自动从 M5、M30、H4 和 D1 提取数据）。
输入参数说明： EA 高度模块化，允许用户启用或禁用任何特定条件。
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Look_Back_Bar / Look_Forward_Bar： 控制对之前结构的扫描深度以及在图表上绘制水平视觉线的长度。
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买入/卖出条件： 一组布尔开关，用于启用特定的 MTF 比较（例如，60 米高点 > 240 米高点）。
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较低时间框架： 启用结合 M5 与 M30 或 H1 的快速执行逻辑。
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SL_Mode： 在固定点、余额百分比或固定美元金额之间进行选择，以动态调整仓位大小。
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使用盈亏平衡和自动到期： 在达到安全距离后将止损移至进场，并在指定时间（分钟）后取消挂单。
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点偏移： 视觉调整，将信号点拉离蜡烛图，确保交易者完全看到价格走势。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/70796
ExMachina 供需区是一款专业指标，它利用基于脉冲的检测和 ATR 过滤功能，自动检测任何图表上的供需区。2.0 版引入了多蜡烛脉冲检测、全范围测量、区域合并、触摸跟踪、接近警报以及 ExMachina 深色主题，可将您的图表转变为专业的交易工作区。Inside Bar Detector with Alerts
在图表上突出显示内栏蜡烛图形态，并在检测到新的形态时提供可选的弹出式和推送式警报。
MT5 平台上的标准 MACD 似乎不够用，因此我从松树脚本中复制了这个版本的代码。SMC Fair Value Gap (FVG) Auto-Detector
这是一款简洁、轻便、无需重绘的指标，可在任何时间框架内直接在图表上自动检测和绘制 Smart Money Concepts (SMC) Fair Value Gaps (FVG)。