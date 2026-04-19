该智能交易系统是一个纯粹的价格行动交易系统。它不使用移动平均线或震荡指标等任何标准滞后指标。相反，它读取多个时间框架的精确 OHLC（开盘、高点、低点、收盘）数据，根据市场结构找到精确的入市点。

该策略的核心理念是将较低时间框架的动量与较高时间框架的结构性高点和低点保持一致。例如，EA 可以评估之前的 H1 高点是否大于 H4 高点，同时检查 M5 突破情况，只有在所有选定的时间框架都确认方向时才执行交易。

主要策略组件：

MTF 结构对齐： 在预定义的时间框架（H1、H4、每日）内比较之前的高点和低点。

角色反转： 识别之前的高点何时翻转为新的低点（支撑/阻力翻转）。

突破和延续： 根据蜡烛收盘突破关键结构水平触发订单。

挂单执行： 将限价单或止损单准确放置在结构水平上，而不是以市价跳入。







推荐环境：

符号： 在高流动性和趋势资产上效果最佳，如 XAUUSD 或 BTCUSD。

时间框架： 将 EA 附加到 H1 图表（内部逻辑会根据配置自动从 M5、M30、H4 和 D1 提取数据）。

输入参数说明： EA 高度模块化，允许用户启用或禁用任何特定条件。