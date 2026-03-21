



时段区间方框 指标可直接在价格图表上自动绘制亚洲、伦敦和纽约三大外汇交易时段的彩色高低区间方框。对于每个已配置的过去一天，该指标会扫描时段时间窗口内的 M1 柱，并用填充矩形标记出确切的高点和低点。这为交易者提供了每个时段内价格所处位置的清晰视觉参考，当当前时段突破之前的区间时就会一目了然。

该指标基于专业交易者广泛使用的一个概念：时段区间分析。许多机构参与者围绕亚洲时段的高点和低点计划进场，等待伦敦或纽约时段突破这些水平。通过同时叠加三个时段，交易者可以比较区间大小，识别重叠区域，并一目了然地预测可能的突破方向。

左上角的内置统计面板显示了每个时段的平均范围（以点为单位），该数据是根据过去几天的配置天数计算得出的。该平均值可帮助交易者根据典型时段的波动情况设定切合实际的目标和止损点。可选的突破警报会在价格超出今日任何时段箱体边界时触发，支持基于规则的突破交易方法。

如何使用

将该指标应用于任何时间框架下的任何外汇货币对。箱体总是从 M1 数据内部计算得出，因此活动图表时间框架不会影响准确性。建议使用 H1 或 H4 视图，以便同时查看多个交易日的情况。

读取方框

每个方框的上边缘 = 时段高点

下边缘 = 时段低点

虚线中线 = 时段中点（50% 水平）

每个方框左上角的标签 = 时段名称和区间大小（点数

交易思路：

等待伦敦开盘时价格突破亚洲箱体高点--潜在多头入场

伦敦方框完全位于亚洲方框内，预示盘整--预计纽约走势会更大

使用平均范围面板来判断今天的交易区间是否已经扩大

中线作为时段内的动态支撑/阻力位

输入参数

参数 默认值 说明 === 会话 === 亚洲_开始 00:00 亚洲会话开始时间（服务器时间，HH:MM） 亚洲_结束 08:00 亚洲时段结束时间 伦敦_开始 08:00 伦敦时段开始时间 伦敦_结束 16:00 伦敦会议结束时间 纽约_开始 13:00 纽约会议开始时间 纽约会议结束时间 21:00 纽约会议结束时间 === 显示 === 返回天数 5 绘制方框的过去天数（1-100） 方框阿尔法 30 方框填充透明度（0 = 透明，255 = 实心） 显示中线 为真 在每个方框内绘制虚中点线 显示标签 true 在每个方框上显示会话名称和范围标签 显示统计面板 true 在左上角显示平均范围统计面板 === 颜色 === 亚洲色 金色 亚洲框填充和边框颜色 伦敦色 机灵蓝 伦敦方框的填充和边框颜色 纽约色 中海绿 纽约方框的填充和边框颜色 === 警报 === 使用提示 假 当价格退出会话框时启用突破警报 使用弹出式窗口 真 在突破时显示弹出对话框 使用推送 假 在突破时发送推送通知

重要说明