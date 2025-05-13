考虑到每月有 30 天，每年有 365 天，脚本演示了到新的一年开始前的时间计数器。

EquiPeak Drawdown Tracker（EquiPeak缩水跟踪器）是一个用于实时监控和记录交易账户最大缩水的指标。它不仅仅是一个当前缩水指标；它尤其适用于将您当前的缩水与您预期或之前记录的最大历史缩水进行直观比较。