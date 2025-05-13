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策略
- 当价格触及 n 个反向柱形图的高点时做空，目标是 n 个反向柱形图的均值。
- 当价格触及 n-lookback bars 低点时做多，目标是 n-lookback 的均值。
这是在一分钟 OHLC 上进行的误导性模拟：
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/58135
将秒数转换为年、月、日、时、分、秒的函数
考虑到每月有 30 天，每年有 365 天，脚本演示了到新的一年开始前的时间计数器。EquiPeak Drawdown Tracker
EquiPeak Drawdown Tracker（EquiPeak缩水跟踪器）是一个用于实时监控和记录交易账户最大缩水的指标。它不仅仅是一个当前缩水指标；它尤其适用于将您当前的缩水与您预期或之前记录的最大历史缩水进行直观比较。
波段 R 平方
带有自定义 R 平方优化功能的简单专家顾问ColorXMA_Ishimoku_StDev - indicator for MetaTrader 5
XMA_Ishimoku 指标使用基于标准偏差算法的彩色圆点显示额外的趋势强度。 附件链接中的原始代码在绘图方面存在问题。